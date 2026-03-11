ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Sự hợp tác giữa ROG và KOJIMA PRODUCTIONS hướng tới cộng đồng “Ludens” (Người chơi), những người không chỉ chơi game mà còn thích khám phá, sáng tạo và thử nghiệm những giới hạn mới của công nghệ. Bằng cách kết hợp phần cứng hiệu năng cao của ROG với ngôn ngữ thiết kế và tinh thần sáng tạo từ đội ngũ KOJIMA PRODUCTIONS, Flow Z13-KJP được tạo ra như một thiết bị dành cho những game thủ yêu thích sự khác biệt và cá tính trong từng chi tiết sản phẩm.

Điểm nhấn nổi bật của phiên bản này nằm ở thiết kế được phác thảo bởi nghệ sĩ Yoji Shinkawa, người đứng sau phong cách nghệ thuật đặc trưng trong nhiều tựa game của Kojima.

ROG Flow Z13-KJP là sự hợp tác giữa ROG và KOJIMA PRODUCTIONS

Theo đó, ROG Flow Z13-KJP mang nhiều chi tiết lấy cảm hứng trực tiếp từ biểu tượng Ludens, với khung nhôm CNC và sợi carbon cùng các đường cắt góc cạnh mang đến phong cách viễn tưởng. Những yếu tố này giúp chiếc gaming tablet ROG Flow Z13-KJP trở trước đây, đồng thời thể hiện rõ dấu ấn nghệ thuật của Kojima Productions trong từng chi tiết thiết kế.

Không chỉ sở hữu ngoại hình độc đáo, bên trong ROG Flow Z13-KJP là những phần cứng mạnh mẽ và cao cấp nhất tại Việt Nam. Cụ thể, ROG Flow Z13-KJP được trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ 395 với nhân đồ họa tích hợp Radeon™ 8060S Graphics, đi kèm 128GB RAM hợp nhất, cho phép CPU và GPU chia sẻ chung một vùng bộ nhớ lớn để tối ưu hiệu năng cho cả gaming lẫn các tác vụ sáng tạo.

Bên trong ROG Flow Z13-KJP vi xử lý AMD Ryzen™ AI Max+ 395 với nhân đồ họa tích hợp Radeon™ 8060S Graphics, đi kèm 128GB RAM hợp nhất

Kiến trúc này không chỉ mang lại sức mạnh xử lý vượt trội mà còn mở ra khả năng chạy các ứng dụng AI cục bộ, xử lý đồ họa nặng hoặc làm nội dung trên một chiếc gaming tablet hai trong một (2-in-1) mỏng nhẹ linh hoạt. Cùng với đó là màn hình ROG Nebula 2.5K 180Hz 100% DCI-P3 và hệ thống tản nhiệt buồng hơi cùng keo tản nhiệt kim loại lỏng tiên tiến, ROG Flow Z13-KJP mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà rõ rét và rực rỡ để game thủ đắm chìm và thế giới kể chuyện đầy sáng tạo của Kojima.

ROG Flow Z13-KJP chính thức mở bán tại Việt Nam

ROG Flow Z13-KJP có mức giá niêm yết là 109.990.000 đồng. đặc biệt từ nay đến hết 22/3/2026, khách hàng khi đặt trước ROG Flow Z13-KJP sẽ có cơ hội nhận phần quà giá trị lên đến 14.270.000 đồng, bao gồm:

Tai nghe không dây ROG Delta II-KJP

Chuột không dây ROG Keris II Origin-KJP

Lót chuột ROG Scabbard II XXL-KJP

* Chi tiết chương trình xem thêm tại: https://vn.rog.gg/Flow_Z13-KJP_Pre_Order_PR