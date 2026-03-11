Chuyển động số
Ngành y tế sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử ngày 15/3

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:07 | 11/03/2026
Nhằm bảo đảm công tác y tế phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, từ phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm đến bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Theo kế hoạch vừa được Bộ Y tế cập nhật, ngành y tế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ như phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh; đồng thời sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp như thảm họa hoặc sự cố liên quan đến hóa học, sinh học trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành y tế địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Các Sở Y tế được yêu cầu tăng cường giám sát dịch tễ, kịp thời phát hiện và xử lý các ổ dịch nếu xuất hiện trước hoặc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Cùng với đó, các địa phương tiến hành rà soát, củng cố các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh được duy trì thường xuyên và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngành y tế tăng cường giám sát nguồn nước, vệ sinh ngoại cảnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng trước và trong thời gian tổ chức bầu cử.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn cho các hoạt động liên quan đến bầu cử.

Bố trí nhân lực, thuốc và trang thiết bị phục vụ bầu cử

Ngành y tế sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử ngày 15/3
Cử tri đang đọc danh sách bầu cử tại phường Ba Đình

Đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và cơ sở y tế trên cả nước phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức phụ trách bầu cử xây dựng phương án bảo đảm công tác khám chữa bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử cũng như người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn nạn nhân. Trong trường hợp xảy ra thảm họa, các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện trên địa bàn sẽ được huy động tham gia cấp cứu và xử trí theo quy định.

Đối với các bệnh viện và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu chuẩn bị từ 5 đến 10 giường bệnh cùng cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu người bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

Trong các tình huống liên quan đến hóa chất hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt, Cục An toàn thực phẩm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, nguồn gốc sự cố và triển khai các biện pháp xử trí nhằm hạn chế hậu quả.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng và cập nhật kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ cuộc bầu cử trên địa bàn, đồng thời thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm y tế phục vụ bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Để bảo đảm ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, thuận lợi, các địa phương tại Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm bảo đảm công tác y tế.

Sở Y tế Hà Nội đã ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử. Công tác bảo đảm y tế được triển khai tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trước, trong và sau bầu cử, thời gian phục vụ từ ngày 28/2 đến ngày 23/3, trong đó cao điểm là ngày tổ chức bỏ phiếu 15/3.

Ngành y tế Hà Nội tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giám sát nguồn nước sinh hoạt nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước và trong thời gian bầu cử, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức bầu cử và nơi lưu trú của đại biểu.

Công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cũng được bảo đảm với việc bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc và thiết bị y tế để chăm sóc sức khỏe đối với đại biểu, khách mời tham dự bầu cử. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố bố trí từ 5 đến 10 giường bệnh để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra.

Mỗi bệnh viện bố trí một đội cấp cứu cơ động thường trực kèm xe ô tô cứu thương cùng thuốc, phương tiện và thiết bị y tế cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Riêng Trung tâm Cấp cứu 115 xây dựng phương án vận chuyển, kết nối hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn thành phố, đồng thời bố trí các kíp xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, sẵn sàng tham gia cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện điều trị khi cần thiết.

Ngành y tế Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan như Cục An toàn thực phẩm, Cục Phòng bệnh, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Trung tâm Chống độc các bệnh viện trên địa bàn và Bộ Tư lệnh Thủ đô để chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng ứng phó trong các tình huống thảm họa, ngộ độc hàng loạt hoặc sự cố liên quan đến hóa học, sinh học.

Trước ngày bầu cử, phường Ba Đình tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu nhằm bảo đảm đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Ba Đình, toàn phường có 7 khu vực bầu cử với tổng số 55.644 cử tri. Danh sách cử tri đã được niêm yết đúng thời hạn theo quy định. Sau khi niêm yết, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử tiếp tục phối hợp với lực lượng công an rà soát, điều chỉnh và bổ sung thông tin cử tri, đặc biệt đối với người tạm trú và những người lần đầu tham gia bầu cử, nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và hạn chế sai sót.

Các khu vực bầu cử cũng được tiếp tục rà soát nhằm bảo đảm đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử.

Ông Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai đúng tiến độ. Phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử, đồng thời khẩn trương hoàn thiện trang trí tại các điểm bỏ phiếu và triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế phục vụ ngày bầu cử 15/3.

Các tổ bầu cử được yêu cầu tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phục vụ bầu cử, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra tình huống bị động.

Cao Bằng chủ động các phương án y tế trong mọi tình huống

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trạm Y tế xã Trà Lĩnh. Ảnh: Hoàng Ly
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại Trạm Y tế xã Trà Lĩnh. Ảnh: Hoàng Ly

Tương tự, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cũng đã chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Các đơn vị phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, thuốc thiết yếu để đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác cấp cứu và khám chữa bệnh.

Các tổ phản ứng nhanh và tổ y tế thường trực được thành lập tại các địa điểm bỏ phiếu, với đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, các cơ sở y tế phân công cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe phục vụ bầu cử.

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cũng xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra thương tích hàng loạt hoặc thảm họa y tế; chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, vật tư và oxy y tế để thực hiện sơ cấp cứu kịp thời khi cần thiết.

Các tổ thường trực phòng, chống dịch được thành lập từ cấp tỉnh đến cấp xã trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Các bệnh viện và trung tâm y tế chuẩn bị sẵn sàng từ 5 đến 10 giường bệnh cùng cơ số thuốc, thiết bị thiết yếu để tiếp nhận và cấp cứu người bệnh khi cần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng xây dựng kế hoạch bảo đảm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị phương án xử lý tình huống nếu xảy ra dịch bệnh trước hoặc trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Các đơn vị bảo đảm nhân lực, trang thiết bị, vật tư và hóa chất phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch bệnh lớn trong thời gian tổ chức bầu cử.

Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp sở y tế cao bằng Bộ y tế bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 an toàn thực phẩm ngày bầu cử

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

