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Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ chiến lược cho ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nguyên Anh

Nguyên Anh

16:51 | 27/02/2026
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Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Bệnh viện Hữu Nghị và trực tiếp giao cho ngành y tế bốn nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, trong đó nhấn mạnh mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng đội ngũ thầy thuốc vững y đức, giỏi y thuật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
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Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ chiến lược cho ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc đến thăm chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thưa các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương,

Thưa các thầy thuốc, các giáo sư, bác sỹ, cán bộ, nhân viên, người lao động bệnh viện Hữu Nghị và các cán bộ ngành y tế trong cả nước.

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

Trong không khí ấm áp của mùa xuân Bính Ngọ, với khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi đến thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Đây là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy thuốc, những người đang hàng ngày, hàng giờ trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh, nâng cao chất lượng y tế phục vụ Nhân dân, bảo vệ giống nòi và gìn giữ sự trường tồn của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi thân ái gửi tới toàn thể các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế cả nước nói chung, Bệnh viện Hữu Nghị nói riêng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Cách đây tròn 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã căn dặn ngành y tế: “Lương y phải như từ mẫu”; “cán bộ y tế cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Lời của Bác giản dị mà hàm chứa một chân lý lớn, một chuẩn mực cao, một mệnh lệnh đạo đức thiêng liêng. Bác đặt người thầy thuốc vào vị trí không chỉ là người chữa bệnh, mà là người chăm sóc bệnh nhân bằng cả trí tuệ và tấm lòng; không chỉ làm nghề, làm chuyên môn, mà là gánh vác một sứ mệnh, một trọng trách cao cả, cống hiến vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn trăm bề, đến hôm nay, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống y tế ngày càng hoàn chỉnh, rộng khắp, từng bước hiện đại, đủ sức thực hiện những kỹ thuật tiên tiến mà trước đây chỉ có ở những nền y học ở các nước phát triển làm được.

Ngành y tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của nhân dân. Mỗi người dân được sinh ra an toàn hơn, được chữa bệnh tốt hơn, được sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn – đó không chỉ là thành tựu của riêng ngành y tế, mà là thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa, là biểu hiện sinh động, bản chất tốt đẹp, nhân văn của Nhà nước ta.

Có thể nói rằng: ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái; là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm; là nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người. Người thầy thuốc không chỉ chữa lành những tổn thương của thể xác, mà còn xoa dịu những lo âu, nỗi đau về tinh thần; không chỉ kéo dài sự sống, mà còn nâng đỡ niềm tin của người bệnh, của nhân dân.

Chúng ta càng trân quý hơn những đóng góp thầm lặng mà to lớn của đội ngũ thầy thuốc trên mọi miền của tổ quốc. Đằng sau mỗi thành tựu là những đêm không ngủ, những giờ phút căng thẳng, những hy sinh lặng lẽ. Có những người thầy thuốc dành trọn tuổi thanh xuân trong phòng bệnh; có những người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cứu người. Các thày thuốc không tìm kiếm vinh quang cá nhân, nhưng chính họ làm nên hào quang cho ngành y tế và cho đất nước.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành y tế ngày càng cao, đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đòi hỏi ngành y tế phải cố gắng hơn nữa, nhất là khi Nhân dân không chỉ mong muốn được chữa bệnh, mà còn mong muốn được chăm sóc toàn diện; không chỉ mong được điều trị tốt, mà còn mong được phục vụ với chất lượng ngày càng cao hơn, nhân văn, hiện đại hơn.

Trước yêu cầu đó, đòi hỏi ngành y tế cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tập trung thực hiện tốt 04 nhiệm vụ có ý nghĩa cấp thiết và chiến lược sau:

Trước hết, phải kiên định mục tiêu cao nhất: đó là thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng và công bằng. Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc. Không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thứ hai, phải không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm. Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, lằn ranh sinh-tử của cuộc đời một con người.

Thứ ba, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững về y lý, giỏi về y thuật, sáng về y đức, sâu về trách nhiệm, vững vàng về bản lĩnh, tận tụy với người bệnh. Con người là yếu tố quyết định. Khoa học có thể tiến bộ từng ngày, trang thiết bị có thể hiện đại từng giờ, nhưng yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là người thầy thuốc- người trực tiếp mang tri thức và tấm lòng để cứu chữa người bệnh.

Thứ tư, phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Điều quan trọng nhất là phải giữ vững và phát huy giá trị cốt lõi của ngành y tế-đó là lòng nhân ái, là trách nhiệm, là sự tận tụy vì con người. Bởi suy cho cùng, sức mạnh lớn nhất của ngành y tế không chỉ nằm ở máy móc hay kỹ thuật, mà nằm ở trái tim, khối óc của người thầy thuốc.

Thưa các đồng chí,

Tôi rất vui mừng được biết, trong thời gian qua, Bệnh viện Hữu Nghị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện như báo cáo của đồng chí Giám đốc Bệnh viện đã trình bày. Bệnh viện đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tinh thần trách nhiệm vững vàng, y đức trong sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhiều đối tượng khác.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, mà còn bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy phục vụ tuyệt đối. Những kết quả mà Bệnh viện đạt được là rất đáng trân trọng, là minh chứng cho truyền thống tốt đẹp, cho trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện.

Bệnh viện Hữu Nghị không chỉ là nơi điều trị bệnh, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin; không chỉ là một cơ sở y tế, mà còn là một biểu tượng của trách nhiệm hết lòng vì người bệnh. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang, với đội ngũ cán bộ tận tâm, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Bệnh viện Hữu Nghị sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp năm mới và Ngày Thầy thuốc Việt Nam, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế cả nước nói chung, Bệnh viện Hữu Nghị nói riêng, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí luôn giữ vững ngọn lửa của trí tuệ, của lòng nhân ái, của trách nhiệm cao cả; luôn xứng đáng với sứ mệnh và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xin trân trọng cám ơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm bệnh viện Hữu Nghị Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2026 nhiệm vụ chiến lược ngành y tế 2026 chăm sóc sức khỏe toàn dân Nghị quyết 72 Ngày Thầy thuốc Việt Nam bệnh viện hữu nghị

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Thứ ba, 04/08/2026 00:00
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24°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
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Thừa Thiên Huế

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24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
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25°C
Hà Giang

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mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
25°C
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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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24°C
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24°C
Hải Phòng

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Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
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Cập nhật: 31/07/2026 06:00

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