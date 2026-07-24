Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Faker tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò danh dự

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố quyết định bổ nhiệm tuyển thủ thể thao điện tử Lee "Faker" Sang-hyeok giữ cương vị Sĩ quan danh dự cấp cao. Động thái này ghi nhận những đóng góp và sức ảnh hưởng của ngôi sao thuộc đội tuyển T1 không chỉ trong lĩnh vực thể thao điện tử mà còn đối với cộng đồng.

Faker được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm Sĩ quan danh dự. Ảnh: News1.

Theo đại diện cơ quan cảnh sát, Faker đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và lối sống tích cực. Trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tuyển thủ sinh năm 1996 luôn duy trì phong cách ứng xử chuẩn mực, trở thành hình mẫu được đông đảo người trẻ tại Hàn Quốc cũng như quốc tế yêu mến.

Bên cạnh sáu chức vô địch Chung kết Thế giới (Worlds), Faker còn được đánh giá là một trong những gương mặt có sức lan tỏa lớn nhất của ngành thể thao điện tử. Chính uy tín đó được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các chiến dịch tuyên truyền xã hội do lực lượng cảnh sát triển khai.

Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên từ bỏ cờ bạc

Việc bổ nhiệm Faker nằm trong chương trình khuyến khích thanh thiếu niên tự nguyện khai báo hành vi đánh bạc trực tuyến do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc triển khai. Chương trình hướng đến mục tiêu giúp người trẻ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì đối mặt với các hệ lụy pháp lý khi tiếp tục vi phạm.

Theo quy trình, những trường hợp tự nguyện trình báo sẽ được các Sĩ quan Cảnh sát học đường (SPO) phối hợp cùng các chuyên gia phòng, chống cờ bạc đánh giá mức độ nghiện, tư vấn tâm lý và xây dựng lộ trình điều trị phù hợp. Những người thể hiện thái độ hợp tác và quyết tâm thay đổi sẽ được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng ở mức cao nhất theo quy định.

Việc bổ nhiệm Faker nằm trong chương trình khuyến khích thanh thiếu niên tự nguyện khai báo hành vi đánh bạc trực tuyến. Ảnh: News1.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết hệ thống hiện đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp thanh thiếu niên tự nguyện khai báo. Kết quả này cho thấy mô hình đang phát huy hiệu quả trong việc đưa người trẻ tiếp cận các biện pháp hỗ trợ trước khi tình trạng nghiện cờ bạc trở nên nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của Faker được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút cho chương trình. Với vị thế là biểu tượng hàng đầu của thể thao điện tử Hàn Quốc, anh có khả năng truyền cảm hứng để nhiều thanh thiếu niên mạnh dạn thừa nhận sai lầm, tiếp cận các dịch vụ tư vấn và từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường. Quyết định bổ nhiệm cũng phản ánh xu hướng các cơ quan công quyền Hàn Quốc tận dụng sức ảnh hưởng của những nhân vật tích cực trong xã hội để lan tỏa các thông điệp vì cộng đồng, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến giới trẻ.