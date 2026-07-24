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Tuyển thủ Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc

Thành Biên

Thành Biên

17:22 | 24/07/2026
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Huyền thoại Liên Minh Huyền Thoại Lee "Faker" Sang-hyeok được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm Sĩ quan danh dự, tham gia chiến dịch khuyến khích thanh thiếu niên từ bỏ cờ bạc trực tuyến và tái hòa nhập.
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Faker tham gia lực lượng cảnh sát với vai trò danh dự

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố quyết định bổ nhiệm tuyển thủ thể thao điện tử Lee "Faker" Sang-hyeok giữ cương vị Sĩ quan danh dự cấp cao. Động thái này ghi nhận những đóng góp và sức ảnh hưởng của ngôi sao thuộc đội tuyển T1 không chỉ trong lĩnh vực thể thao điện tử mà còn đối với cộng đồng.

Faker được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm Sĩ quan danh dự. Ảnh: News1.
Faker được Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc bổ nhiệm làm Sĩ quan danh dự. Ảnh: News1.

Theo đại diện cơ quan cảnh sát, Faker đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và lối sống tích cực. Trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tuyển thủ sinh năm 1996 luôn duy trì phong cách ứng xử chuẩn mực, trở thành hình mẫu được đông đảo người trẻ tại Hàn Quốc cũng như quốc tế yêu mến.

Bên cạnh sáu chức vô địch Chung kết Thế giới (Worlds), Faker còn được đánh giá là một trong những gương mặt có sức lan tỏa lớn nhất của ngành thể thao điện tử. Chính uy tín đó được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các chiến dịch tuyên truyền xã hội do lực lượng cảnh sát triển khai.

Đồng hành cùng chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên từ bỏ cờ bạc

Việc bổ nhiệm Faker nằm trong chương trình khuyến khích thanh thiếu niên tự nguyện khai báo hành vi đánh bạc trực tuyến do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc triển khai. Chương trình hướng đến mục tiêu giúp người trẻ chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ thay vì đối mặt với các hệ lụy pháp lý khi tiếp tục vi phạm.

Theo quy trình, những trường hợp tự nguyện trình báo sẽ được các Sĩ quan Cảnh sát học đường (SPO) phối hợp cùng các chuyên gia phòng, chống cờ bạc đánh giá mức độ nghiện, tư vấn tâm lý và xây dựng lộ trình điều trị phù hợp. Những người thể hiện thái độ hợp tác và quyết tâm thay đổi sẽ được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng ở mức cao nhất theo quy định.

Việc bổ nhiệm Faker nằm trong chương trình khuyến khích thanh thiếu niên tự nguyện khai báo hành vi đánh bạc trực tuyến. Ảnh: News1.
Việc bổ nhiệm Faker nằm trong chương trình khuyến khích thanh thiếu niên tự nguyện khai báo hành vi đánh bạc trực tuyến. Ảnh: News1.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết hệ thống hiện đã tiếp nhận hơn 1.000 trường hợp thanh thiếu niên tự nguyện khai báo. Kết quả này cho thấy mô hình đang phát huy hiệu quả trong việc đưa người trẻ tiếp cận các biện pháp hỗ trợ trước khi tình trạng nghiện cờ bạc trở nên nghiêm trọng.

Sự xuất hiện của Faker được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút cho chương trình. Với vị thế là biểu tượng hàng đầu của thể thao điện tử Hàn Quốc, anh có khả năng truyền cảm hứng để nhiều thanh thiếu niên mạnh dạn thừa nhận sai lầm, tiếp cận các dịch vụ tư vấn và từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường. Quyết định bổ nhiệm cũng phản ánh xu hướng các cơ quan công quyền Hàn Quốc tận dụng sức ảnh hưởng của những nhân vật tích cực trong xã hội để lan tỏa các thông điệp vì cộng đồng, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến giới trẻ.

Faker Thể thao điện tử Faker trở thành Sĩ quan danh dự của Cảnh sát Hàn Quốc Cảnh sát Hàn Quốc Esports

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Cập nhật: 24/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,240 ▲50K 13,940 ▲50K
Trang sức 99.99 13,250 ▲50K 13,950 ▲50K
Cập nhật: 24/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,355 ▲1220K 14,052 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,355 ▲1220K 14,053 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▲1K 1,401 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▲1K 138 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▲990K 136,634 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▲75K 10,366 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▲680K 93,999 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▲610K 84,338 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▲583K 80,612 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▲417K 57,702 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▲1230K 1,415 ▲1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cập nhật: 24/07/2026 18:00
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AUD 17867 18141 18728
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CNY 0 3846 3939
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KRW 0 16 18
NZD 0 14919 15507
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Cập nhật: 24/07/2026 18:00
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Cập nhật: 24/07/2026 18:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29526 29556 31282
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15029 0
PHP 0 395 0
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Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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