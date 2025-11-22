Gaming
Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

13:02 | 22/11/2025
Sáng ngày 20/11/2025, cộng đồng thể thao điện tử Việt Nam và khu vực đã xôn xao trước thông tin huyền thoại Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Lee “Faker” Sang-hyeok có thể sẽ sang Việt Nam trong thời gian tới.
Faker tiếp tục tạo nên kỷ lục mới trước thềm CKTG 2024
Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới
T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025

Thông tin bắt nguồn từ đoạn clip ngắn được VPBank đăng tải trên các nền tảng trực tuyến. Dù không xuất hiện hình ảnh, chỉ với giọng voice trong đoạn clip, cộng đồng game thủ đã lập tức nhận ra nhân vật chính là Faker – tuyển thủ được xem là biểu tượng số một của eSports toàn cầu.

Clip ngắn được VPBank đăng tải gây xôn xao cộng đồng LMHT Việt Nam
Clip ngắn được VPBank đăng tải gây xôn xao cộng đồng LMHT Việt Nam

Việc một thương hiệu tài chính lớn như VPBank sử dụng giọng nói của tuyển thủ này được đánh giá là động thái truyền thông có tính toán, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Faker hiện diện tại Việt Nam.

Câu nói “Sau này tôi phải tới Việt Nam thêm một lần nữa mới được” được cắt từ buổi phỏng vấn sau trận đấu tại MSI 2018 tổ chức ở Hà Nội, khi Faker cùng đội tuyển SKT T1 thi đấu tại Việt Nam và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Việc VPBank dùng lại câu nói này, kèm theo emoji “silent” trong phần caption đăng tải, khiến dư luận suy đoán đây là tín hiệu cho một hoạt động hợp tác hoặc một sự kiện sắp diễn ra liên quan tới Faker tại Việt Nam.

Trong sự nghiệp thi đấu, Faker mới chỉ một lần sang Việt Nam vào năm 2019. Thời điểm ấy, anh và đội tuyển SKT T1 đang trong giai đoạn chuyển giao, đánh dấu sự kết thúc của “vương triều SKT” sau nhiều năm thống trị đấu trường LMHT thế giới.

Faker cùng T1 từng đến Việt Nam vào năm 2019
Faker cùng T1 từng đến Việt Nam vào năm 2019

Thất bại đầu tiên trong một trận BO5 trước đại diện phương Tây tại MSI 2019 là bước ngoặt lớn, sau đó đội tuyển đổi tên thành T1. Mặc dù kết quả khi ấy không như kỳ vọng, Faker vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam nhờ phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu tận hiến.

Nếu thông tin trở lại Việt Nam trở thành sự thật, lần này Faker sẽ đến với tư cách là đương kim vô địch thế giới và được giới chuyên môn gọi là “G.O.A.T” (Greatest of All Time) trong làng LMHT. Vị thế hiện tại của anh đã vượt xa thời điểm cách đây 6 năm, khi tên tuổi không chỉ nằm trong phạm vi eSports mà còn lan sang các lĩnh vực giải trí, truyền thông và thương mại toàn cầu.

Đáng chú ý, không chỉ VPBank, trang Facebook F Esports thuộc tập đoàn FPT – doanh nghiệp tích cực đầu tư vào thể thao điện tử trong hai năm gần đây – cũng đăng tải nội dung tương tự. Việc các thương hiệu lớn đồng loạt “úp mở” khiến người hâm mộ tin rằng Việt Nam có thể trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình giao lưu quốc tế của Faker.

Các chuyên gia truyền thông nhận định, nếu Faker thực sự sang Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện dành cho cộng đồng LMHT mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước trẻ trung, năng động, có môi trường eSports phát triển nhanh chóng. Với sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi trò chơi điện tử, sự xuất hiện của Faker hứa hẹn mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tuy được đánh giá cao trước giải đấu, Đội tuyển LMHT Việt Nam đã kết thúc hành trình tại giải đấu Esports Championship Asia 2025 bằng thất bại đầy tiếc nuối trước đội tuyển Trung Quốc.
The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

Gaming
Mới đây, The Game Awards 2025 đã công bố các hạng mục đề cử, trong đó, hạng mục được theo dõi nhiều nhất vẫn là Game of the Year (GOTY 2025). Sáu cái tên xuất sắc nhất đại diện cho những xu hướng game nổi bật của năm đã bước vào cuộc đua gay cấn, hứa hẹn tạo nên một mùa giải đầy bất ngờ.
T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Gaming
Kỳ chuyển nhượng LCK hậu CKTG 2025 diễn ra, nhiều nguồn truyền thông và cộng đồng mạng Hàn Quốc bắt đầu lan truyền thông tin khác nhau. Đặc biệt khi Gumayusi trở thành xạ thủ ba lần liên tiếp vô địch thế giới và là FMVP trận chung kết CKTG 2025 có thể sẽ rời T1 để gia nhập Hanwha Life Esports (HLE).
Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Ba Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch thế giới PUBG Mobile 2025 PMGC

Gaming
D'Xavier, Team Secret và Team Flash sẽ là 3 đại diện thể thao điện tử Việt Nam tranh tài ở giải đấu 2025 PMGC từ ngày 24/11 đến ngày 14/12/2025 tại Thái Lan.
Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Esports
Với vị thế chủ nhà, Đội tuyển Việt Nam đem đến Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025 đội hình mạnh, với mục tiêu cạnh tranh tấm huy chương vàng bộ môn Liên minh Huyền thoại.
