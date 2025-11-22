Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Thông tin bắt nguồn từ đoạn clip ngắn được VPBank đăng tải trên các nền tảng trực tuyến. Dù không xuất hiện hình ảnh, chỉ với giọng voice trong đoạn clip, cộng đồng game thủ đã lập tức nhận ra nhân vật chính là Faker – tuyển thủ được xem là biểu tượng số một của eSports toàn cầu.

Clip ngắn được VPBank đăng tải gây xôn xao cộng đồng LMHT Việt Nam

Việc một thương hiệu tài chính lớn như VPBank sử dụng giọng nói của tuyển thủ này được đánh giá là động thái truyền thông có tính toán, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Faker hiện diện tại Việt Nam.

Câu nói “Sau này tôi phải tới Việt Nam thêm một lần nữa mới được” được cắt từ buổi phỏng vấn sau trận đấu tại MSI 2018 tổ chức ở Hà Nội, khi Faker cùng đội tuyển SKT T1 thi đấu tại Việt Nam và nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ người hâm mộ.

Việc VPBank dùng lại câu nói này, kèm theo emoji “silent” trong phần caption đăng tải, khiến dư luận suy đoán đây là tín hiệu cho một hoạt động hợp tác hoặc một sự kiện sắp diễn ra liên quan tới Faker tại Việt Nam.

Trong sự nghiệp thi đấu, Faker mới chỉ một lần sang Việt Nam vào năm 2019. Thời điểm ấy, anh và đội tuyển SKT T1 đang trong giai đoạn chuyển giao, đánh dấu sự kết thúc của “vương triều SKT” sau nhiều năm thống trị đấu trường LMHT thế giới.

Faker cùng T1 từng đến Việt Nam vào năm 2019

Thất bại đầu tiên trong một trận BO5 trước đại diện phương Tây tại MSI 2019 là bước ngoặt lớn, sau đó đội tuyển đổi tên thành T1. Mặc dù kết quả khi ấy không như kỳ vọng, Faker vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả Việt Nam nhờ phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp và tinh thần thi đấu tận hiến.

Nếu thông tin trở lại Việt Nam trở thành sự thật, lần này Faker sẽ đến với tư cách là đương kim vô địch thế giới và được giới chuyên môn gọi là “G.O.A.T” (Greatest of All Time) trong làng LMHT. Vị thế hiện tại của anh đã vượt xa thời điểm cách đây 6 năm, khi tên tuổi không chỉ nằm trong phạm vi eSports mà còn lan sang các lĩnh vực giải trí, truyền thông và thương mại toàn cầu.

Đáng chú ý, không chỉ VPBank, trang Facebook F Esports thuộc tập đoàn FPT – doanh nghiệp tích cực đầu tư vào thể thao điện tử trong hai năm gần đây – cũng đăng tải nội dung tương tự. Việc các thương hiệu lớn đồng loạt “úp mở” khiến người hâm mộ tin rằng Việt Nam có thể trở thành điểm đến tiếp theo trong hành trình giao lưu quốc tế của Faker.

Các chuyên gia truyền thông nhận định, nếu Faker thực sự sang Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện dành cho cộng đồng LMHT mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước trẻ trung, năng động, có môi trường eSports phát triển nhanh chóng. Với sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi trò chơi điện tử, sự xuất hiện của Faker hứa hẹn mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế thể thao điện tử Việt Nam trên bản đồ thế giới.