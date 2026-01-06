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Top 5 bom tấn game được chờ đợi nhất năm 2026

Thành Biên

Thành Biên

12:37 | 06/01/2026
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Năm 2026 được giới chuyên môn nhận định sẽ là một trong những năm quan trọng nhất của ngành công nghiệp game toàn cầu trong thập kỷ này. Hàng loạt bom tấn AAA sẽ ra mắt từ những nhà phát triển hàng đầu như Rockstar Games, Capcom, Insomniac Games hay Pearl Abyss… Các tựa game trải dài trên nhiều thể loại từ thế giới mở, kinh dị sinh tồn đến hành động - nhập vai.
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Tính đến ngày 6/1/2026, tất cả các tựa game lớn vẫn chưa chính thức phát hành. Do đó, trên các trang chấm điểm uy tín như Metacritic, OpenCritic, IGN, GameSpot, toàn bộ đều đang ở trạng thái “TBD” (chưa có điểm). Dẫu vậy, dựa trên lịch sử thành tích của nhà phát triển, các bản demo công bố tại Gamescom, Summer Game Fest 2025, cùng phản hồi sớm từ giới truyền thông quốc tế, nhiều mức điểm dự đoán đã được đưa ra, cho thấy mặt bằng chất lượng năm 2026 có thể cao hơn hẳn các năm trước.

Resident Evil Requiem: Ứng viên dẫn đầu mảng kinh dị

Resident Evil Requiem (RE9), dự kiến phát hành ngày 27/2/2026 trên PS5, Xbox Series, PC và Switch 2, là bom tấn mở màn cho năm mới. Capcom định vị đây là phần tiếp theo có quy mô lớn, đưa Raccoon City trở lại, với Leon Kennedy giữ vai trò trung tâm, kết hợp yếu tố kinh dị thuần túy của Resident Evil 7 và hành động hiện đại từng làm nên thành công của Resident Evil 4.

Resident Evil Requiem (RE9)
Resident Evil Requiem (RE9)

Trên Metacritic, cả Metascore và User Score hiện đều để trống. Tuy nhiên, Capcom công khai mục tiêu hướng tới 90/100 Metacritic. Các bản preview tại Gamescom 2025 được IGN mô tả là “đáng sợ thực sự”, trong khi Hardcore Gamer đánh giá cao không khí u ám và nhịp độ gameplay.

Giới phân tích dự đoán Requiem có thể đạt 90–92 Metacritic, trở thành một trong những phần Resident Evil được đánh giá cao nhất lịch sử.

Marvel’s Wolverine: Kỳ vọng phá kỷ lục game siêu anh hùng

Dự kiến ra mắt trong năm 2026, Marvel’s Wolverine là dự án độc lập tiếp theo của Insomniac Games, studio vừa đạt 90 Metacritic với Spider-Man 2. Trò chơi tập trung vào Logan, một trong những nhân vật gai góc và bạo lực nhất của Marvel, với phong cách chiến đấu cận chiến, đẫm máu và cốt truyện trưởng thành hơn hẳn các game siêu anh hùng trước đây.

Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Dù Metacritic chưa có bất kỳ dữ liệu nào, nhiều nguồn tin từ giới insider cho biết các buổi playtest nội bộ nhận phản hồi “rất xuất sắc”. IGN và GamesRadar đều nhấn mạnh tiềm năng combat và cách Insomniac khai thác chiều sâu nhân vật.

Dự đoán phổ biến hiện nay cho Wolverine dao động 92–94 Metacritic, thậm chí có ý kiến cho rằng game có thể đạt 9.5/10, trở thành chuẩn mực mới cho game siêu anh hùng.

Crimson Desert: Thế giới mở tham vọng nhưng thận trọng

Ra mắt ngày 19/3/2026, Crimson Desert là dự án hành động - thế giới mở quy mô lớn của Pearl Abyss. Game đưa người chơi vào lục địa Pywel với hệ thống chiến đấu thời gian thực, cốt truyện báo thù và mức độ tự do cao.

Crimson Desert
Crimson Desert

Metacritic hiện vẫn ở trạng thái “TBD”, song các dự đoán từ giới phân tích tỏ ra thận trọng hơn so với các bom tấn khác. Các bản demo tại Summer Game Fest 2025 được khen về đồ họa và cơ chế chiến đấu, nhưng cũng xuất hiện lo ngại về nhịp độ kể chuyện và khả năng lặp gameplay.

Phần lớn dự đoán cho rằng Crimson Desert sẽ đạt khoảng 80–85 Metacritic, đủ để được xem là một game tốt, nhưng khó tạo ra cú hích mang tính lịch sử.

Phantom Blade Zero: Ẩn số lớn từ Trung Quốc

Phantom Blade Zero, phát hành ngày 9/9/2026 trên PS5 và PC, là tựa game hành động pha Soulslike mang đậm màu sắc võ hiệp phương Đông. Trò chơi gây ấn tượng mạnh với hệ thống combat tốc độ cao, cơ chế parry, né tránh mượt mà và bối cảnh “kungfupunk” độc đáo.

Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Dù chưa có điểm số chính thức trên Metacritic, game đã đạt hơn một triệu lượt wishlist toàn cầu. Trailer công bố gần đây tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội và nhận nhiều lời khen từ GamesRadar.

Giới chuyên môn dự đoán Phantom Blade Zero có thể đạt 90+ Metacritic, trở thành một trong những game hành động đáng chú ý nhất năm và là bước ngoặt của ngành game Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

GTA 6: Chuẩn mực mới của Metacritic?

Đỉnh cao của năm 2026, và cũng là tâm điểm của thị trường game toàn cầu, chính là GTA 6, dự kiến phát hành ngày 19/11/2026 trên PS5 và Xbox Series. Sau hơn 13 năm kể từ GTA 5, Rockstar Games được kỳ vọng sẽ tiếp tục tái định nghĩa thế giới mở với bối cảnh Leonida và cặp nhân vật Lucia - Jason.

GTA 6
GTA 6

Dù Metacritic chưa mở trang chấm điểm chính thức, cộng đồng và giới phân tích gần như thống nhất dự đoán GTA 6 sẽ đạt 95+ Metacritic, thậm chí vượt qua Red Dead Redemption 2 (97 điểm).

Trên các diễn đàn lớn như Reddit và GameFAQs, nhiều ý kiến cho rằng GTA 6 có thể tiệm cận mốc 98/100, trở thành một trong những sản phẩm giải trí được đánh giá cao nhất lịch sử.

Tổng thể, dù chưa có bất kỳ điểm số chính thức nào, các dự đoán từ giới chuyên môn cho thấy năm 2026 có thể chứng kiến mặt bằng Metacritic rất cao, với nhiều tựa game vượt mốc 90 điểm. Resident Evil Requiem và Marvel’s Wolverine được kỳ vọng thống lĩnh từng phân khúc, Phantom Blade Zero có khả năng tạo bất ngờ, còn GTA 6 gần như chắc chắn trở thành chuẩn mực mới để so sánh.

Nếu những dự đoán này trở thành hiện thực, năm 2026 không chỉ là năm bùng nổ về số lượng bom tấn, mà còn là cột mốc về chất lượng và tiêu chuẩn đánh giá của ngành công nghiệp game toàn cầu.

game Game AAA Resident Evil Requiem Marvel’s Wolverine Crimson Desert Phantom Blade Zero Game GTA 6 Game bom tấn

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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