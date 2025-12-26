Gaming
Mobile Esports 2025: Từ 'màn hình nhỏ' đến xu thế của thị trường Thể thao điện tử

Thành Biên

19:44 | 26/12/2025
Năm 2025 mở ra giai đoạn mới cho ngành thể thao điện tử toàn cầu khi Mobile Esports chính thức thoát khỏi vai trò phân khúc phụ để trở thành trụ cột mới của ngành công nghiệp. Nếu trước đây Esports thường gắn liền với PC cấu hình cao, phòng thi đấu chuyên nghiệp và các tựa game truyền thống, thì hiện nay, chiếc smartphone đã trở thành trung tâm của một hệ sinh thái thi đấu, giải trí có sức lan tỏa toàn cầu.
Lượng người xem Mobile Esport bùng nổ toàn cầu

Các số liệu thống kê trong năm 2025 cho thấy, Mobile Esports đang chiếm ưu thế rõ rệt về lượng khán giả. Mảng game di động chiếm hơn một nửa tổng lượng người xem Esports toàn cầu, vượt qua cả PC và console. Riêng khu vực Đông Nam Á, Mobile Esports gần như giữ vai trò chủ đạo trong đời sống giải trí số của giới trẻ.

Lượng người xem kỷ lục của Giải đấu Moblie Esport MPL Indonesia Season 15. Nguồn: ESPORT CHARTS
Lượng người xem kỷ lục của Giải đấu Moblie Esport MPL Indonesia Season 15. Nguồn: ESPORT CHARTS

Giải MPL Indonesia Season 15 của Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) trở thành hiện tượng khi vượt mốc 100 triệu giờ xem, với hơn 4 triệu người xem cùng lúc ở thời điểm cao nhất. Mid Season Cup 2025 trong khuôn khổ Esports World Cup tiếp tục xác lập kỷ lục mới, củng cố vị thế của MLBB như tựa game mobile có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Lượng người xem lớn của Giải đấu Moblie Esport PMGC 2025. Nguồn: ESPORT CHARTS
Lượng người xem lớn của Giải đấu Moblie Esport PMGC 2025. Nguồn: ESPORT CHARTS

Không kém cạnh, PUBG Mobile ghi dấu ấn với World Cup 2025 đạt gần 1,4 triệu lượt xem đồng thời, mức cao nhất của tựa game này kể từ năm 2021. PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2025 cũng thu hút hàng chục triệu giờ xem toàn cầu, cho thấy sức bền của các tựa game bắn súng trên nền tảng di động.

Những con số này phản ánh một thực tế rõ ràng: Mobile Esports không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các sự kiện Esports PC truyền thống về quy mô khán giả.

Sự trỗi dậy của Mobile Esports gắn liền với sự dịch chuyển trọng tâm địa lý của ngành Esports toàn cầu. Thay vì tập trung chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ, năm 2025 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á.

Indonesia, Philippines, Thái Lan hay Việt Nam là những thị trường có lượng người xem Mobile Esports thuộc nhóm cao nhất thế giới. Sự phổ cập của smartphone giá rẻ, hạ tầng internet di động cải thiện và dân số trẻ đã tạo điều kiện để Mobile Esports phát triển như một hình thức giải trí mới.

Giải đấu eSports sinh viên NSOC 2025
Giải đấu eSports sinh viên NSOC 2025

Tại Việt Nam, Mobile Esports cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Giải đấu Esports sinh viên NSOC 2025 thu hút hơn 5.000 sinh viên từ 170 trường đại học, với các bộ môn như Đấu Trường Chân Lý và Valorant, đạt gần 40 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Điều này phản ánh sự phát triển bài bản và chuyên nghiệp của phong trào Mobile Esports trong cộng đồng trẻ.

Từ những giải đấu nhỏ lẻ đến trụ cột của ngành công nghiệp Thể thao điện tử

Năm 2025 cũng chứng kiến Mobile Esports vượt ra khỏi khuôn khổ thi đấu thuần túy để trở thành một ngành công nghiệp giải trí tổng hợp. Các giải đấu lớn như PMGC không chỉ có thi đấu mà còn kết hợp showmatch, trình diễn nghệ thuật, thời trang và và sự hợp tác với các thương hiệu lớn như Balenciaga và Porsche.

Để chào mừng giải 2025 PMGC, Bangkok đã lần đầu thực hiện một màn trình diễn ánh sáng bằng drone lớn nhất từ trước đến nay.
Để chào mừng giải 2025 PMGC, Bangkok đã lần đầu thực hiện một màn trình diễn ánh sáng bằng drone lớn nhất từ trước đến nay.

Sự đầu tư này cho thấy Mobile Esports đã vượt xa khái niệm trò chơi để trở thành một ngành công nghiệp giải trí toàn diện.

Sự xuất hiện của các thương hiệu lớn trong lĩnh vực công nghệ, thời trang, xe hơi hay đồ uống tại các sự kiện Mobile Esports cho thấy giá trị thương mại ngày càng tăng của “màn hình nhỏ”. Mobile Esports trở thành kênh tiếp cận giới trẻ hiệu quả, đặc biệt tại các quốc gia có dân số trẻ và mức độ tiêu thụ nội dung số cao.

Các giải đấu Mobile Esports phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng
Các giải đấu Mobile Esports phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng

Bên cạnh đó, hệ sinh thái nghề nghiệp xoay Mobile Esports cũng mở rộng nhanh chóng, từ game thủ chuyên nghiệp, caster, streamer đến tổ chức sự kiện và sản xuất nội dung số.

Một điểm khác biệt đáng chú ý của Mobile Esports so với Esports truyền thống là mối quan hệ lỏng lẻo giữa tiền thưởng và lượng người xem. Nhiều giải đấu mobile có quy mô giải thưởng khiêm tốn hơn so với các giải Esport PC lớn, nhưng vẫn thu hút hàng chục triệu giờ xem.

Khán giả Mobile Esports theo dõi giải đấu không chỉ vì yếu tố tài chính, mà chủ yếu vì sự gắn kết cộng đồng, tính địa phương và cảm xúc quen thuộc. Các đội tuyển mang bản sắc quốc gia, khu vực trở thành biểu tượng văn hóa, tạo nên lòng trung thành cao từ người hâm mộ. Đây chính là nền tảng giúp Mobile Esports duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững.

Từ “màn hình nhỏ” đến tương lai của ngành thị trường Thể thao điện tử

Mobile Esports ngày càng được công nhận ở cấp độ thể thao chính thức. Việc các tựa game Mobile như Liên quân, Free Fire,… được đưa vào chương trình thi đấu của các đại hội thể thao lớn trong khu vực (SEA Games 33) cho thấy tiềm năng tiến xa hơn của phân khúc này trên đấu trường quốc tế.

Các tựa game Mobile như Liên quân, Free Fire,… được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 33
Các tựa game Mobile như Liên quân, Free Fire,… được đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games 33

Một xu hướng nổi bật khác trong năm 2025 là sự phát triển mạnh mẽ của co-streaming. Thay vì chỉ theo dõi các kênh phát sóng chính thức, khán giả ngày càng ưa chuộng việc xem giải đấu qua góc nhìn của streamer yêu thích. Mô hình này giúp nội dung trở nên gần gũi, cá nhân hóa và tăng tương tác, đặc biệt phù hợp với Mobile Esports.

Song song đó, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế tăng cường và phân tích dữ liệu đang được ứng dụng vào huấn luyện, thi đấu và phát sóng. Công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn mở rộng trải nghiệm cho khán giả, góp phần củng cố vị thế của Esports di động.

Năm 2025 khẳng định rằng Mobile Esports không còn là “phiên bản rút gọn” của Esports PC. Với khả năng tiếp cận rộng, sức hút cộng đồng mạnh mẽ và tốc độ đổi mới nhanh, mobile eSports đang định hình lại cách con người tiếp cận thể thao điện tử.

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

