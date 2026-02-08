Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11 được hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị công suất cao, đặc biệt là laptop, máy tính bảng và các thiết bị làm việc di động. Đây cũng là phân khúc đang được nhiều hãng phụ kiện công nghệ tập trung trong bối cảnh nhu cầu làm việc từ xa và di chuyển ngày càng tăng.

Pin sạc dự phòng cao cấp EnerGeek GR11. Ảnh: Baseus

Về cấu hình, pin sạc dự phòng mới của Baseus sử dụng 5 cell pin lithium-ion chuẩn 21700, loại cell thường xuất hiện trên các thiết bị yêu cầu độ ổn định cao. Tổng năng lượng đạt 90Wh, đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không và đủ để sạc nhiều smartphone hoặc duy trì hoạt động cho laptop trong thời gian dài. Với công suất tối đa 200W, EnerGeek GR11 vượt trội so với phần lớn pin sạc dự phòng phổ thông trên thị trường, vốn chỉ dừng ở mức 65W hoặc 100W.

Baseus EnerGeek GR11 cho phép bạn sử dụng laptop, điện thoại, máy tính bảng liên tục mà không lo cạn nguồn. Pin dự phòng này hoạt động như trạm sạc di động, cung cấp năng lượng cho thiết bị trong suốt ngày làm việc, đi du lịch hay quay dựng video.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của EnerGeek GR11 là hệ thống cáp USB-C tích hợp kép. Trong đó, cáp USB-C dạng rút hỗ trợ công suất sạc tối đa 140W, phù hợp với các dòng laptop cao cấp sử dụng chuẩn sạc USB-C. Cáp USB-C còn lại có thể tháo rời, đồng thời được thiết kế để kiêm vai trò dây đeo, giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh hai cáp USB-C tích hợp, pin còn được trang bị thêm một cổng USB-A, nâng tổng số đầu ra lên bốn. Nhờ đó, EnerGeek GR11 có thể đáp ứng nhiều kịch bản sạc song song khác nhau, như sạc đồng thời hai laptop ở mức 100W + 100W, hoặc kết hợp sạc laptop và phụ kiện với cấu hình 140W + 22,5W.

EnerGeek GR11, mẫu sạc dự phòng cao cấp với thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Baseus

Về khả năng tương thích, EnerGeek GR11 hỗ trợ đầy đủ các chuẩn sạc nhanh phổ biến hiện nay như PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0, cùng các giao thức sạc riêng của Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO và vivo. Theo thông tin từ Baseus, thiết bị có thể cấp công suất 33W cho Huawei Mate 80 Pro và 45W cho vivo X200 Pro. Ngoài smartphone, pin sạc này cũng hỗ trợ tốt cho tablet, máy chơi game cầm tay, drone và các thiết bị quay chụp.

Không chỉ mạnh về đầu ra, EnerGeek GR11 còn hỗ trợ tự sạc nhanh với công suất tối đa 140W. Khi sử dụng củ sạc phù hợp, pin có thể được nạp đầy từ 0 đến 100% trong khoảng 1 giờ 45 phút. Mặt trước thiết bị được trang bị màn hình kỹ thuật số, hiển thị trực quan dung lượng pin, công suất sạc vào - ra và thời gian ước tính còn lại trong quá trình sạc hoặc xả.

Để đảm bảo an toàn khi vận hành ở công suất cao, Baseus tích hợp cho EnerGeek GR11 hệ thống tản nhiệt ba lớp, kết hợp graphene, vật liệu cách nhiệt aerogel và cơ chế kiểm soát nhiệt độ bằng AI. Vỏ ngoài của thiết bị đạt chuẩn chống cháy V0, đi kèm các đệm silicon chống trượt nhằm tăng độ ổn định khi đặt trên bề mặt phẳng.

Trong bối cảnh thị trường pin sạc dự phòng đang ngày càng đa dạng, EnerGeek GR11 nổi bật ở phân khúc công suất cao, hướng đến người dùng chuyên nghiệp và những ai cần một giải pháp sạc đa thiết bị gọn gàng.

Với mức giá khoảng 1,6 triệu đồng, sản phẩm được xem là lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên mang theo laptop và nhiều thiết bị công nghệ khi di chuyển.

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa Baseus EnerGeek GR11 bản 200 W (25.000 mAh) với bản 145 W (20.000 mAh) theo góc nhìn: chỉ dùng laptop nhẹ, điện thoại, dùng laptop 16 inch / workstation di động và thiết bị quay phim.