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Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11: công suất cực khủng 200W, dung lượng 25.000mAh

Thành Biên

Thành Biên

00:04 | 08/02/2026
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Baseus vừa giới thiệu EnerGeek GR11, mẫu pin sạc dự phòng cao cấp mới với dung lượng 25.000mAh và tổng công suất đầu ra lên tới 200W.
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Pin sạc dự phòng EnerGeek GR11 được hướng đến nhóm người dùng có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị công suất cao, đặc biệt là laptop, máy tính bảng và các thiết bị làm việc di động. Đây cũng là phân khúc đang được nhiều hãng phụ kiện công nghệ tập trung trong bối cảnh nhu cầu làm việc từ xa và di chuyển ngày càng tăng.

Pin sạc dự phòng cao cấp EnerGeek GR11. Ảnh: Baseus
Pin sạc dự phòng cao cấp EnerGeek GR11. Ảnh: Baseus

Về cấu hình, pin sạc dự phòng mới của Baseus sử dụng 5 cell pin lithium-ion chuẩn 21700, loại cell thường xuất hiện trên các thiết bị yêu cầu độ ổn định cao. Tổng năng lượng đạt 90Wh, đáp ứng yêu cầu an toàn hàng không và đủ để sạc nhiều smartphone hoặc duy trì hoạt động cho laptop trong thời gian dài. Với công suất tối đa 200W, EnerGeek GR11 vượt trội so với phần lớn pin sạc dự phòng phổ thông trên thị trường, vốn chỉ dừng ở mức 65W hoặc 100W.

Baseus EnerGeek GR11 cho phép bạn sử dụng laptop, điện thoại, máy tính bảng liên tục mà không lo cạn nguồn. Pin dự phòng này hoạt động như trạm sạc di động, cung cấp năng lượng cho thiết bị trong suốt ngày làm việc, đi du lịch hay quay dựng video.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của EnerGeek GR11 là hệ thống cáp USB-C tích hợp kép. Trong đó, cáp USB-C dạng rút hỗ trợ công suất sạc tối đa 140W, phù hợp với các dòng laptop cao cấp sử dụng chuẩn sạc USB-C. Cáp USB-C còn lại có thể tháo rời, đồng thời được thiết kế để kiêm vai trò dây đeo, giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh hai cáp USB-C tích hợp, pin còn được trang bị thêm một cổng USB-A, nâng tổng số đầu ra lên bốn. Nhờ đó, EnerGeek GR11 có thể đáp ứng nhiều kịch bản sạc song song khác nhau, như sạc đồng thời hai laptop ở mức 100W + 100W, hoặc kết hợp sạc laptop và phụ kiện với cấu hình 140W + 22,5W.

EnerGeek GR11, mẫu sạc dự phòng cao cấp với thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Baseus
EnerGeek GR11, mẫu sạc dự phòng cao cấp với thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Baseus

Về khả năng tương thích, EnerGeek GR11 hỗ trợ đầy đủ các chuẩn sạc nhanh phổ biến hiện nay như PD 3.1, PPS, UFCS, QC 3.0, cùng các giao thức sạc riêng của Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO và vivo. Theo thông tin từ Baseus, thiết bị có thể cấp công suất 33W cho Huawei Mate 80 Pro và 45W cho vivo X200 Pro. Ngoài smartphone, pin sạc này cũng hỗ trợ tốt cho tablet, máy chơi game cầm tay, drone và các thiết bị quay chụp.

Không chỉ mạnh về đầu ra, EnerGeek GR11 còn hỗ trợ tự sạc nhanh với công suất tối đa 140W. Khi sử dụng củ sạc phù hợp, pin có thể được nạp đầy từ 0 đến 100% trong khoảng 1 giờ 45 phút. Mặt trước thiết bị được trang bị màn hình kỹ thuật số, hiển thị trực quan dung lượng pin, công suất sạc vào - ra và thời gian ước tính còn lại trong quá trình sạc hoặc xả.

Để đảm bảo an toàn khi vận hành ở công suất cao, Baseus tích hợp cho EnerGeek GR11 hệ thống tản nhiệt ba lớp, kết hợp graphene, vật liệu cách nhiệt aerogel và cơ chế kiểm soát nhiệt độ bằng AI. Vỏ ngoài của thiết bị đạt chuẩn chống cháy V0, đi kèm các đệm silicon chống trượt nhằm tăng độ ổn định khi đặt trên bề mặt phẳng.

Trong bối cảnh thị trường pin sạc dự phòng đang ngày càng đa dạng, EnerGeek GR11 nổi bật ở phân khúc công suất cao, hướng đến người dùng chuyên nghiệp và những ai cần một giải pháp sạc đa thiết bị gọn gàng.

Với mức giá khoảng 1,6 triệu đồng, sản phẩm được xem là lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng thường xuyên mang theo laptop và nhiều thiết bị công nghệ khi di chuyển.

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa Baseus EnerGeek GR11 bản 200 W (25.000 mAh) với bản 145 W (20.000 mAh) theo góc nhìn: chỉ dùng laptop nhẹ, điện thoại, dùng laptop 16 inch / workstation di động và thiết bị quay phim.

Tiêu chí

GR11 145 W - 20.000 mAh

GR11 200 W - 25.000 mAh

Dung lượng

20.000 mAh (~74 Wh)

25.000 mAh (~90 Wh)

Công suất tối đa

145 W (100 W USB‑C + 45 W chia sẻ)

200 W (tổng)

Cổng / cáp

2× USB‑C + 1× USB‑A + cáp USB‑C 100 W rút gọn

4× cổng + 2 cáp USB‑C, 1 bản rút gọn 140 W, 1 bản rời

Sạc đầy pin

Khoảng 1,5–2 giờ với củ sạc 100-140 W

Khoảng 1 giờ 45 phút với củ 140 W

Màn hình

Màn hình 1,2 inch hiển thị % pin, công suất (W) đang sạc/xả

Tương tự, thêm hiển thị thời gian ước tính khi sạc/xả

Trọng lượng

~445 g, thiết kế nhỏ gọn

Nặng hơn đáng kể nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn mang lên máy bay

Phù hợp

Laptop nhẹ, Macbook Air/M1, laptop 13–14 inch, nhiều điện thoại/tablet

Laptop 16 inch, workstation di động, nhiều thiết bị cao cấp cùng lúc
EnerGeek GR11 Baseus công suất 200W pin sạc dự phòng dung lượng 25.000mAh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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