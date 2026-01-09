Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Trong đó, concept Legion Pro Rollable là mẫu laptop gaming 16” cao cấp với màn hình có thể mở rộng theo chiều ngang từ 16” lên 21,5”, thậm chí 24", hướng tới các vận động viên e-Sports cần luyện tập cho những giải đấu đỉnh cao trên toàn thế giới.

Legion Go chạy hệ điều hành SteamOS™ (8,8”, 2), được xem là thiết bị gaming cầm tay mạnh mẽ nhất của Lenovo Legion, kết hợp hiệu năng phần cứng vượt trội của Legion Go thế hệ mới với sự linh hoạt và thư viện game phong phú từ SteamOS.

Legion 7a được trang bị bộ xử lý Ryzen™ AI 400 Series mới nhất của AMD cùng đồ họa NVIDIA® GeForce RTX™ 50‑series, phù hợp với người dùng cần một cỗ máy đa nhiệm có thể thực hiện các tác vụ STEM, livestream và chơi game AAA một cách mượt mà.

Chia sẻ về dải sản phẩm gaming mới, Ouyang Jun, Phó Chủ tịch Cấp cao, Mảng Consumer, Lenovo Intelligent Devices Group, cho biết: “Bối cảnh gaming ngày nay vừa rộng lớn vừa đầy hứng khởi - từ việc kết nối bạn bè xuyên biên giới đến những vận động viên e-Sports tinh anh tranh tài tại các giải đấu hàng đầu thế giới. Dù game thủ lựa chọn cách thức hay không gian trải nghiệm nào, Lenovo Legion vẫn luôn đồng hành để cùng thắng lợi nhờ không ngừng phát triển hệ sinh thái bao gồm laptop, phần mềm và phụ kiện vượt trội. Thế hệ Lenovo Legion mới nhất được kiến tạo để song hành cùng game thủ ở mọi nơi - tại bàn chơi, trong những chuyến đi hay ngay trên bục vinh quang.”.

Concept Legion Pro Rollable 16” ở chế độ Focus Mode

Cụ thể, Lenovo Legion Pro Rollable hướng đến những vận động viên e-Sports hàng đầu luôn cần sở hữu trang thiết bị luyện tập với hiệu năng vượt trội để sẵn sàng cho các giải đấu đỉnh cao trên toàn thế giới. Ở cấp độ tranh tài vô địch, tuyển thủ thường thi đấu trên màn hình từ 24" trở lên và việc mô phỏng đúng điều kiện thi đấu là yếu tố then chốt để luyện tập hiệu quả nhưng sẽ không hề dễ dàng khi họ phải liên tục di chuyển giữa nhiều quốc gia. Concept Lenovo Legion Pro Rollable ra đời để đáp ứng nhu cầu đó nhờ tích hợp hiệu năng chuẩn thi đấu chuyên nghiệp trong một thiết kế nhỏ gọn có thể đồng hành đến bất cứ đâu.

Legion Pro Rollable sở hữu màn hình Lenovo PureSight OLED Gaming dạng cuộn, có thể mở rộng từ cả hai đầu nhờ cơ chế hai mô-tơ kết hợp hệ thống căng lực. Thiết kế này cho phép màn hình mở ra và thu lại với độ rung và tiếng ồn tối thiểu, mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà và kiểm soát tốt. Hệ thống căng lực chuyên dụng giúp duy trì độ phẳng đồng đều trên toàn bộ tấm nền OLED, trong khi các vật liệu ma sát thấp được bố trí hợp lý giúp bảo vệ màn hình khỏi trầy xước trong suốt chu trình cuộn.

Màn hình Lenovo PureSight OLED có kích thước 16inch, phù hợp cho giai đoạn vận động viên rèn luyện độ chính xác và cải thiện phản xạ. Khi cần tập trung vào khả năng quan sát ngoại vi, các bài tập xoay chuyển hay phối hợp đồng đội, màn hình có thể mở rộng lên 21,5inch ở Tactical Mode. Đến lúc bước vào các bài tập cường độ cao mô phỏng thi đấu chuyên nghiệp và tăng tính gắn kết toàn đội, màn hình tiếp tục mở rộng tối đa lên 24inch trong Arena Mode, giúp các tuyển thủ esports luyện tập ngay cả khi di chuyển khắp thế giới.

Concept Legion Pro Rollable 24” ở chế độ Arena Mode

Concept Legion Pro Rollable được phát triển dựa trên Legion Pro 7i, trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra cấu hình cao nhất và GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Dựa trên kiến trúc NVIDIA Blackwell, dòng GPU dành cho laptop GeForce RTX™ 50 Series mang đến những tính năng đột phá cho cả game thủ lẫn nhà sáng tạo nội dung.

Cùng với sức mạnh AI, RTX 50 Series mở ra những trải nghiệm mới, nâng tầm chất lượng đồ họa. Trong đó, công nghệ NVIDIA DLSS 4 giúp người dùng nhân đôi hiệu năng, tạo hình ảnh với tốc độ chưa từng có, đồng thời giúp thăng hoa sáng tạo thông qua NVIDIA Studio.

Concept này còn được tích hợp Lenovo AI Engine+, vận hành bởi Lenovo LA Core (LA1 + LA3), với tính năng Scenario Detection theo thời gian thực để tăng FPS và tối ưu tài nguyên nhằm đạt hiệu năng vượt trội. Tính năng Smart FPS tự động tinh chỉnh thiết lập để đảm bảo trải nghiệm gaming mượt mà, ổn định ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất. Tính năng tinh chỉnh CPU và GPU dựa trên AI tiếp tục đẩy FPS lên cao hơn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các trận đấu cạnh tranh chuyên nghiệp.

Để nâng tầm trải nghiệm, concept AI Frame Gaming Display cũng được tích hợp các tính năng AI hỗ trợ game thủ rèn luyện kỹ năng nền tảng và nâng cao khả năng nhận diện thông tin hình ảnh quan trọng trong suốt quá trình chơi. Với loạt tính năng nổi bật của AI Framing Gaming Display bao gồm:

AI Scene Detection: để nhận diện thể loại game đang chơi để tự động phóng to các khu vực trọng yếu và hiển thị ở góc trên bên phải màn hình, giúp bản đồ rõ ràng hơn hoặc làm nổi bật thông tin quan trọng trong những pha giao tranh căng thẳng - đặc biệt hữu ích cho game FPS hoặc MOBA. Hình ảnh phóng to được AI xử lý để tăng độ sắc nét khi từng giây đều quan trọng.

Cursor Tracking: để theo dõi vị trí con trỏ trên màn hình và hiển thị vùng được phóng to ở góc trên bên phải, giúp người chơi quan sát chi tiết nhanh chóng.

AI Game Assistance: giúp nhận diện trùm cuối hoặc các phân đoạn nhiệm vụ khó trong nhiều tựa game khác nhau và cung cấp hướng dẫn theo thời gian thực để hỗ trợ người chơi vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất. Màn hình sẽ tự động điều chỉnh bố cục để hiển thị đồng thời nội dung game và cửa sổ hướng dẫn nhỏ hơn.

Adaptive AI Lighting giúp tạo hiệu ứng ánh sáng theo thời gian thực dựa trên diễn biến trong game. Ví dụ, khi người chơi bị tấn công, Adaptive AI Lighting sẽ đổi màu để báo hiệu lượng sát thương đang nhận.

AI Frame Gaming Display thể hiện cam kết của Lenovo trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm gaming, từ hỗ trợ game thủ vượt qua đối thủ để dẫn đầu bảng xếp hạng, đến đảm bảo rằng độ cao hiển thị là 30.000 feet chứ không phải 300.

Legion Go chạy SteamOS (8.8”, 2)

Legion Go vận hành trên nền tảng SteamOS (8,8”, 2) là thiết bị chơi game cầm tay mạnh mẽ nhất của Lenovo Legion được sử dụng SteamOS nguyên bản, mang đến hiệu năng chuẩn desktop nhưng vẫn giữ được sự tiện dụng như console nhờ kết hợp toàn bộ sức mạnh của Legion Go (8.8”, 2) với trải nghiệm chơi game mượt mà của SteamOS.

Được trang bị bộ xử lý AMD Ryzen™ Z2 Extreme, RAM LPDDR5X lên đến 32GB và SSD PCIe dung lượng tối đa 2TB (có thể mở rộng thêm 2TB qua thẻ microSD), SteamOS được tối ưu để khai thác trọn vẹn sức mạnh phần cứng, giúp cả những tựa game AAA cũng trở nên sống động trên màn hình PureSight OLED 8.8inch.

SteamOS mang đến trải nghiệm tương tự như trong game console, được thiết kế tối ưu cho điều khiển bằng gamepad, cho phép người chơi vào game nhanh chóng và dễ dàng với các tính năng như tạm dừng/tiếp tục. SteamOS hướng đến khả năng plug-and-play thực thụ, với quyền truy cập đầy đủ vào thư viện Steam của người dùng, lưu trữ đám mây liền mạch, thông báo tập trung, Steam Chat và tính năng ghi hình tích hợp. Toàn bộ Steam Store cũng sẵn sàng để người chơi tiếp cận những tựa game mới nhất.

Legion 7a (16”, 11)

Legion 7a (16”, 11) là một cỗ máy gaming mạnh mẽ, linh hoạt và đầy phong cách, được phát triển dành cho game thủ, streamer và những người sáng tạo đổi mới. Nhẹ hơn 10% và mỏng hơn tới 5% so với thế hệ trước, mẫu PC Windows 11 Copilot+ này được thiết kế để đồng hành cùng người dùng qua mọi đam mê. Dù là theo đuổi các đột phá mới trong STEM, phát trực tuyến, sáng tạo nội dung hay chơi game, Legion 7a luôn là công cụ giúp biến mọi mục tiêu thành hiện thực.

Legion 7a (16”, 11) được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 400 hoàn toàn mới và GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop với tổng công suất 125W TDP, mang đến hiệu năng tối ưu nhờ AI cho mọi tác vụ, từ chơi game, livestream đến các dự án kỹ thuật phức tạp như lập trình, mô phỏng hay dựng mô hình 3D. Trong khi đó, Lenovo AI Engine+ cung cấp dữ liệu cho bộ phần mềm Legion Space để tinh chỉnh công suất, nhiệt độ và hiệu suất theo thời gian thực, giúp thiết bị chuyển đổi mượt mà từ những phiên chơi game xuyên đêm sang các bài tập thực hành lab cường độ cao.

Ngoài ra, hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront Hyper giữ nhiệt độ luôn trong tầm kiểm soát ngay cả khi tải nặng, trong khi màn hình Lenovo PureSight OLED Gaming rực rỡ giúp từng chi tiết trở nên sống động với độ tương phản sâu, màu sắc chính xác và độ trễ cực thấp.

Legion 5a (15”, 11)

Se-ri Legion 5 mới là dòng laptop toàn năng - chơi game, sáng tạo, livestream và xử lý mọi bài tập/đề án một cách mượt mà. Nhẹ hơn, mỏng hơn và được thiết kế cho cuộc sống luôn dịch chuyển, máy dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của người dùng. Với tùy chọn bộ xử lý AMD Ryzen AI 400 Series trên Legion 5a (15”, 11) hoặc Intel Core Ultra Series 3 trên Legion 5i (15”, 11), cả hai mẫu PC Windows 11 Copilot+ đều được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series và Lenovo AI Engine+, mang đến sức mạnh được tối ưu bởi AI và khả năng phản hồi FPS cao, dù là bước vào một phiên chơi game đêm khuya, livestream, xây dựng bài thuyết trình hay chỉnh sửa dự án lớn tiếp theo.

Màn hình Lenovo PureSight OLED sống động giúp tái hiện từng chi tiết, trong khi hệ thống tản nhiệt Legion Coldfront - Hyper giữ máy vận hành êm ái và hiệu quả ngay cả khi nhiệt độ trận đấu tăng cao.

Ngoài ra, se-ri Legion 5 còn có thêm mẫu mới Legion 5a (15”, 11) tích hợp bộ xử lý AMD Ryzen 200 Series.

LOQ 15AHP11

Hai thành viên mới nhất khác của dòng Lenovo LOQ là LOQ 15AHP11 và LOQ 15IPH11 cũng sẽ mang đến cho game thủ mọi thứ họ cần để bắt đầu hành trình chơi game. Với tùy chọn bộ xử lý AMD Ryzen 200 Series hoặc Intel Core Ultra, cả LOQ 15AHP11 và LOQ 15IPH11 đều được trang bị GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, phù hợp cho game thủ và sinh viên cần một chiếc laptop vừa xử lý tốt bài vở vừa chơi game mượt mà.

Ngoài ra, bộ đôi này còn được sở hữu công nghệ làm mát Hyperchamber, tối ưu luồng khí qua các linh kiện quan trọng, đẩy nhiệt ra khỏi máy và khỏi người dùng một cách hiệu quả, đồng thời giảm tiếng ồn của quạt.

Cả LOQ 15AHP11 và LOQ 15IPH11 đều có phiên bản màu Luna Grey, với tùy chọn màn hình lên đến 15.3” WQXGA.

Chi tiết về sản phẩm mới của Lenovo tại CES 2026 xem Lenovo CES 2026 Press Kit.