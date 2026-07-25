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Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

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14:42 | 25/07/2026
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Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ tư tiếp tục mang đến nhiều giải pháp hỗ trợ các hộ kinh doanh thịt chó, mèo chuyển đổi nghề nghiệp. Sau hơn một năm triển khai dự án, hàng chục cơ sở đã dừng hoạt động hoặc đăng ký chuyển đổi mô hình, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại.
Phát triển ngành gia cầm Việt Nam theo chuỗi giá trị bền vững

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Soi Dog và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới Phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Việt Nam) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ tư với chủ đề “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó, mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh”.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực thú y, y tế công cộng, phát triển kinh tế bền vững cùng các hộ đang hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo thuộc 14 phường tham gia thí điểm Dự án.

Đây là hoạt động tiếp nối ba đợt tập huấn chuyển đổi sinh kế và ba khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến đã được triển khai trước đó. Tại hội nghị lần này, Ban Tổ chức tiếp tục giới thiệu thêm các chương trình đào tạo nghề thực hành về chế biến thực phẩm và pha chế đồ uống nhằm đa dạng hóa cơ hội việc làm, tạo điều kiện để các hộ dân có thêm lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Dự án ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững – Từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội”, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2025, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo kết quả rà soát của UBND các phường tham gia Dự án và Ban Quản lý Dự án đến tháng 7 năm 2026, đã có 28 cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội
Các đơn vị đồng hành và các hộ gia đình tham gia hội nghị tập huấn .

Đặc biệt, phường Giảng Võ là địa phương đầu tiên trong phạm vi Dự án được ghi nhận không còn cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo đang hoạt động theo kết quả rà soát của địa phương. Kết quả này là sự tổng hòa của nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phòng, chống bệnh dại và sự đồng thuận của người dân.

Trước khi Dự án triển khai, kết quả khảo sát cũng ghi nhận phường Cửa Nam không có cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo. Tuy nhiên, Giảng Võ là địa phương đầu tiên đạt được kết quả này sau quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ của Dự án, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước, truyền thông thay đổi hành vi và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi sinh kế

Nhằm tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng bền vững, Ban Tổ chức đã giới thiệu các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường, có chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, dễ triển khai và phù hợp với kinh nghiệm của các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh:"Kết quả bước đầu của Dự án cho thấy việc kết hợp giữa tăng cường quản lý nhà nước với hỗ trợ chuyển đổi sinh kế là hướng đi phù hợp, góp phần từng bước thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, bền vững.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại, bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi theo hướng văn minh, bền vững.".

Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Tổ chức Soi Dog và SBCC Việt Nam đánh giá cao kết quả bước đầu của Dự án, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của thành phố trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối thị trường và đồng hành cùng các hộ dân trong quá trình chuyển đổi sinh kế.

Bên cạnh kết quả tại phường Giảng Võ, Dự án cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực tại các địa bàn như Từ Liêm và Tây Mỗ - những nơi trước đây có số lượng cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tương đối lớn. Theo kết quả rà soát, nhiều cơ sở tại các địa bàn này đã dừng hoạt động hoặc đang từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, việc từng bước giảm hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo không chỉ tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giảm nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người và xây dựng môi trường đô thị văn minh.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị giới thiệu việc làm nhằm mở rộng các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Qua đó, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, bền vững cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.

Hội nghị tập huấn phòng chống bệnh dại an toàn thực phẩm

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 14:45
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AUD 17839 18112 18697
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Cập nhật: 25/07/2026 14:45
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Cập nhật: 25/07/2026 14:45
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Cập nhật: 25/07/2026 14:45

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