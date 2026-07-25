Chuyển đổi sinh kế góp phần phòng, chống bệnh dại và bảo đảm an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Soi Dog và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới Phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Việt Nam) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ tư với chủ đề “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó, mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh”.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực thú y, y tế công cộng, phát triển kinh tế bền vững cùng các hộ đang hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo thuộc 14 phường tham gia thí điểm Dự án.

Đây là hoạt động tiếp nối ba đợt tập huấn chuyển đổi sinh kế và ba khóa đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến đã được triển khai trước đó. Tại hội nghị lần này, Ban Tổ chức tiếp tục giới thiệu thêm các chương trình đào tạo nghề thực hành về chế biến thực phẩm và pha chế đồ uống nhằm đa dạng hóa cơ hội việc làm, tạo điều kiện để các hộ dân có thêm lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Dự án ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững – Từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội”, được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2025, đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo kết quả rà soát của UBND các phường tham gia Dự án và Ban Quản lý Dự án đến tháng 7 năm 2026, đã có 28 cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Các đơn vị đồng hành và các hộ gia đình tham gia hội nghị tập huấn .

Đặc biệt, phường Giảng Võ là địa phương đầu tiên trong phạm vi Dự án được ghi nhận không còn cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo đang hoạt động theo kết quả rà soát của địa phương. Kết quả này là sự tổng hòa của nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phòng, chống bệnh dại và sự đồng thuận của người dân.

Trước khi Dự án triển khai, kết quả khảo sát cũng ghi nhận phường Cửa Nam không có cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo. Tuy nhiên, Giảng Võ là địa phương đầu tiên đạt được kết quả này sau quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ của Dự án, cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước, truyền thông thay đổi hành vi và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi sinh kế

Nhằm tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi nghề nghiệp theo hướng bền vững, Ban Tổ chức đã giới thiệu các chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường, có chi phí đầu tư ban đầu hợp lý, dễ triển khai và phù hợp với kinh nghiệm của các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh:"Kết quả bước đầu của Dự án cho thấy việc kết hợp giữa tăng cường quản lý nhà nước với hỗ trợ chuyển đổi sinh kế là hướng đi phù hợp, góp phần từng bước thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, bền vững.

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại, bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi theo hướng văn minh, bền vững.".

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Tổ chức Soi Dog và SBCC Việt Nam đánh giá cao kết quả bước đầu của Dự án, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của thành phố trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối thị trường và đồng hành cùng các hộ dân trong quá trình chuyển đổi sinh kế.

Bên cạnh kết quả tại phường Giảng Võ, Dự án cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực tại các địa bàn như Từ Liêm và Tây Mỗ - những nơi trước đây có số lượng cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tương đối lớn. Theo kết quả rà soát, nhiều cơ sở tại các địa bàn này đã dừng hoạt động hoặc đang từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, việc từng bước giảm hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo không chỉ tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giảm nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người và xây dựng môi trường đô thị văn minh.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị giới thiệu việc làm nhằm mở rộng các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Qua đó, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, bền vững cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thủ đô.