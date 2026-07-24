Galaxy Z Fold8 Ultra thành điện thoại gập cao cấp mỏng nhất nhưng lộ điểm yếu

Galaxy Z Fold 7 từng được nhiều cây bút công nghệ chọn là chiếc điện thoại hay nhất năm 2025. Máy đưa một tấm nền cỡ máy tính bảng vào thân hình mỏng và nhẹ ngang máy thường, mà không phải hy sinh hiệu năng, chất lượng ảnh hay độ bền. Sang năm 2026, Samsung giữ gần như nguyên công thức đó và gắn thêm chữ Ultra.

Galaxy Z Fold8 Ultra vì thế trở thành phiên bản kế nhiệm trực tiếp, đi kèm một loạt tinh chỉnh nhỏ. Máy có giá 2.100 USD, đắt hơn 200 USD so với bản tiêu chuẩn ra mắt cùng đợt. Trang công nghệ Engadget đánh giá đây lại là thành viên ít gây tò mò nhất trong bộ đôi mới.

Galaxy Z Fold8 Ultra mở màn hình gập 8 inch bên cạnh bản tiêu chuẩn

Thiết kế Galaxy Z Fold8 Ultra tinh chỉnh để mở máy dễ hơn

Nhìn tổng thể, Galaxy Z Fold8 Ultra gần như trùng khít với đời trước, ngoài vài lựa chọn màu mới gồm tím khói, kem, than chì và xanh khói. Riêng màu xanh khói chỉ bán trên trang trực tuyến của Samsung. Khung nhôm siêu mỏng, chuẩn kháng bụi nước IP48 và cảm biến vân tay tích hợp trong phím nguồn vẫn giữ nguyên.

Kích thước cũng không đổi, với độ dày 8,9 mm và trọng lượng 215 gram. Điểm khác biệt chỉ hiện ra khi cầm máy trên tay. Samsung bo tròn các góc và vát mỏng phần cạnh để xử lý phàn nàn về việc đời trước khó mở.

Thay đổi đó khiến máy cho cảm giác mỏng hơn con số thực tế. Ở trạng thái mở phẳng, những điều chỉnh bên trong khung giúp Samsung giảm thêm 0,1 mm, đưa độ dày xuống 4,1 mm. Về mặt kỹ thuật, Galaxy Z Fold8 Ultra trở thành chiếc Z Fold mỏng nhất từ trước tới nay.

Thiết kế Galaxy Z Fold8 Ultra tinh chỉnh để mở máy dễ hơn

Màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình gập 8 inch bên trong giữ nguyên kích thước. Cả hai tấm nền AMOLED chạy ở tần số quét 120 Hz. Độ sáng đỉnh tăng lên 3.000 nit so với mức 2.600 nit của đời trước.

Thay đổi lớn nhất lại nằm ở phần người dùng không nhìn thấy. Công nghệ Flex Titanium bổ sung một lớp hợp kim titan mới ngay dưới tấm nền dẻo, làm việc cùng tấm titan cứng có sẵn. Cấu trúc kép giúp đỡ màn hình tốt hơn, giảm bọt khí và làm mờ vết gấp giữa thân máy.

Vết lõm chạy dọc giữa màn hình chưa biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên mức độ hiện tại đã nhạt tới mức người dùng hiếm khi để ý trong thao tác hằng ngày. Đây là hướng cải tiến chung mà các nhà sản xuất tấm nền dẻo theo đuổi nhiều năm qua.

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Hiệu năng, pin và camera trên điện thoại gập cao cấp

Samsung đưa con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cho Galaxy vào Galaxy Z Fold8 Ultra. Sức mạnh xử lý vì thế tăng thêm, dù đời trước vốn chưa thiếu hiệu năng cho phần lớn tác vụ. Tùy chọn bộ nhớ giữ nguyên với RAM tối đa 16 GB và bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Chi tiết đó có ý nghĩa riêng trong năm nay. Giá chip nhớ toàn cầu tăng mạnh khiến nhiều hãng phải cắt cấu hình, còn Samsung vẫn giữ nguyên mức bộ nhớ như thế hệ trước. Người mua vì thế không chịu thiệt về dung lượng khi giá bán đi lên.

Tốc độ sạc là nâng cấp dễ nhận ra nhất. Cả Galaxy Z Fold8 Ultra lẫn bản tiêu chuẩn đều đạt 45 W qua dây, tăng từ mức 25 W, và 20 W không dây, tăng từ 15 W. Dung lượng pin cũng lên 5.000 mAh so với 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold 7.

Để đạt con số đó, Samsung lần đầu đưa thành phần silicon carbon vào cấu trúc pin lithium ion truyền thống của dòng Z Fold. Vật liệu cho phép tăng mật độ năng lượng mà không cần nới thêm không gian bên trong. Đây là hướng đi mà nhiều hãng điện thoại Trung Quốc đã áp dụng trước đó.

Điểm trừ nằm ở chuẩn sạc không dây. Vì tập trung vào độ mỏng, Samsung không đặt vòng nam châm bên trong máy, nên Galaxy Z Fold8 Ultra chỉ ở mức sẵn sàng cho Qi2 ngay khi mở hộp. Hãng cho biết phần lớn ốp lưng chính hãng sẽ có nam châm tích hợp, đổi lại máy dày thêm chút ít.

Về nhiếp ảnh, cảm biến góc siêu rộng nâng lên 50 MP, đứng cạnh camera chính 200 MP và ống kính tele 10 MP với khả năng thu phóng 3x. Cả hai phiên bản Z Fold8 đều quay được video 8K. Samsung bổ sung tính năng Fan Cam để bám theo chủ thể và cho phép chỉnh tỷ lệ khung hình sau khi quay.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Những bổ sung đó hữu ích nhưng khá kén người dùng. Phần lớn khách hàng phổ thông hiếm khi quay ở độ phân giải 8K, còn công cụ bám chủ thể chủ yếu phục vụ nhóm sáng tạo nội dung. Nâng cấp camera vì thế chưa đủ sức tạo lý do nâng đời cho người đang dùng Galaxy Z Fold 7.

Phần mềm mới và lý do bản tiêu chuẩn gây chú ý hơn

Samsung mở rộng vai trò của trợ lý gợi ý Now Nudge trên Galaxy Z Fold8 Ultra. Tính năng có nút riêng và hiển thị được trong khu vực thông báo, thay vì bị giới hạn trong bàn phím Samsung như trước. Máy nhờ đó đưa thông tin hữu ích tới người dùng đúng thời điểm hơn.

Hợp tác cùng Google, Samsung đưa nhóm công cụ tự động hóa từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra xuống dòng gập. Người dùng ra lệnh bằng giọng nói để đặt món ăn hoặc mua vé sự kiện, còn máy tự xử lý các bước trung gian. Đây là phần thể hiện rõ nhất hướng đi trí tuệ nhân tạo trên thiết bị của Samsung.

Sau khoảng hai giờ trải nghiệm, phóng viên Engadget mô tả cảm giác lẫn lộn. Máy gần như chắc chắn là sản phẩm tốt, bởi nó rất giống chiếc điện thoại được yêu thích của năm ngoái. Pin lớn hơn, camera góc siêu rộng mới, chip nhanh hơn và tốc độ sạc cao hơn đều là điểm cộng.

Vấn đề nằm ở chỗ bản tiêu chuẩn giờ đã tồn tại. Máy có thân rộng ngang, giúp việc xem phim và chương trình truyền hình dễ chịu hơn nhiều. Người mua chấp nhận thiếu ống kính tele, pin nhỏ hơn một chút và màn hình nhỏ hơn để tiết kiệm khoảng 5.28 triệu đồng.

Đổi lại, bản rẻ hơn vẫn dùng chung con chip, chung tốc độ sạc, chung phần mềm và chung độ sáng 3.000 nit với Galaxy Z Fold 8 Ultra. Trên một sản phẩm có giá khởi điểm vượt 52 triệu đồng, khoản chênh lệch 5.28 triệu đồng đủ sức làm người mua cân nhắc lại. Ranh giới giữa hai phiên bản vì thế mờ hơn Samsung mong muốn.

Engadget cho rằng thứ người dùng thực sự cần là bản Ultra mượn thiết kế rộng ngang của đàn em, đồng thời nâng màn hình chính lên khoảng 8,4 inch, giữ ống kính tele và bổ sung hỗ trợ bút S Pen. Ở trạng thái hiện tại, máy giống một Galaxy Z Fold 7 thế hệ hai hơn là bản Ultra đúng nghĩa.

Dù vậy, nhóm khách hàng đặt nặng năng suất và thao tác đa nhiệm vẫn có lý do chọn Galaxy Z Fold8 Ultra. Tấm nền 8 inch cùng cụm ba camera phục vụ tốt cho công việc di động. Máy đã mở đặt trước với giá 52.99 triệu đồng và bán chính thức từ ngày 7/8.

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Tại Việt Nam, dòng gập của Samsung nhiều năm qua giữ vai trò dẫn dắt phân khúc cao cấp và thường bán kèm gói ưu đãi thu cũ đổi mới. Việc hãng chia dòng sản phẩm thành hai nhánh sẽ tạo thêm lựa chọn cho người mua trong nước. Mức giá công bố tại thị trường nội địa sẽ quyết định phần lớn sức cạnh tranh của cả hai máy.