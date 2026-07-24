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Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Lê Giang

Lê Giang

09:50 | 24/07/2026
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Ngày 23/7/2026, Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức khai trương Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa Dr. Bùi Tiến Hùng.
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Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực Quốc tế, theo định hướng phát triển hệ thống chuyên khoa sâu của bệnh viện; đồng thời mở ra thêm một địa chỉ chăm sóc thị lực chất lượng cao, hướng tới phục vụ người dân bằng các giải pháp thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật mắt toàn diện.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động
BS. CKII Bùi Tiến Hùng.

Một mô hình nhãn khoa chuyên sâu tiêu chuẩn Quốc tế đồng hành cùng người bệnh trong toàn bộ hành trình điều trị

Được xây dựng theo mô hình nhãn khoa chuyên sâu, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt chuyên môn của BS. CKII Bùi Tiến Hùng - chuyên gia nhãn khoa với gần 40 năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt. Trung tâm phát triển đồng bộ nhiều lĩnh vực chuyên sâu như quản lý tiến triển cận thị trẻ em, điều trị bệnh lý võng mạc, phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ, hướng tới xây dựng quy trình điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, kết nối xuyên suốt từ phòng khám đến phòng mổ nhằm tối ưu hóa quy trình điều trị và nâng cao độ chính xác trong từng chỉ định.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động
Sự ra đời của Trung tâm Mắt không chỉ góp phần mở rộng năng lực điều trị chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Phenikaa mà còn hoàn thiện hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa theo định hướng hàn lâm chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng, các khu vực khám bệnh, tư vấn, điều trị và phẫu thuật đều nằm trong một “hệ sinh thái khép kín”, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong việc khám chữa bệnh; đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn.

Có thể nói, nổi bật trong số đó là hệ thống phẫu thuật khúc xạ ZEISS VISUMAX 800 - nền tảng thực hiện phẫu thuật SMILE Pro thế hệ mới với thời gian chiếu laser chưa tới 10 giây mỗi mắt; Constellation LXT CR5 hỗ trợ phẫu thuật dịch kính - võng mạc và đục thủy tinh thể; công nghệ PRESBYOND Laser Blended Vision trên nền tảng ZEISS MEL 90 dành cho điều trị lão thị; kính hiển vi kỹ thuật số ZEISS ARTEVO 850 với hình ảnh 3D 4K phục vụ các ca phẫu thuật có độ chính xác cao; hệ thống siêu âm A/B Vumax BUA ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khảo sát nhãn cầu và lập kế hoạch phẫu thuật và thiết bị khám mắt toàn diện ZEISS VISUCORE 500, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và rút ngắn thời gian thăm khám; cùng nhiều hệ thống chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu phục vụ điều trị bệnh lý võng mạc, đục thủy tinh thể và các bệnh lý mắt phức tạp.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động
Hệ thống hiện đại phục vụ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và điều trị các bệnh lý về mắt.

Việc đầu tư đồng bộ công nghệ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn hướng tới tối ưu hóa sự an toàn và trải nghiệm của người bệnh trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh.

Hướng tới chuẩn mực mới trong chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt

Chia sẻ về định hướng phát triển Trung tâm, BS. CKII Bùi Tiến Hùng cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn không phải là xây dựng một trung tâm có nhiều thiết bị hiện đại nhất, mà là một nơi công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giữa y học và người dân. Mỗi quyết định chuyên môn đều hướng tới lợi ích lâu dài của người bệnh, với mục tiêu khám kỹ hơn, tư vấn thận trọng hơn, phẫu thuật an toàn hơn và đồng hành lâu dài hơn”.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động
Khai trương Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa Dr. Bùi Tiến Hùng.

Sự ra đời của Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng không chỉ mở rộng năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong lĩnh vực nhãn khoa mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa chuyên khoa trong Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực Quốc tế, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.

Đồng thời, đây cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến vào thực hành lâm sàng, mang đến nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động
BS. CKII Bùi Tiến Hùng (giữa) là chuyên gia nhãn khoa với gần 40 năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt.

Với định hướng phát triển bền vững, kế thừa tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa, Bệnh viện Đại học Phenikaa không ngừng mở rộng hệ thống chuyên khoa sâu, kết hợp nguồn nhân lực chất lượng cao với các thành tựu y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa.

Sự kiện khai trương Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đó, góp phần kiến tạo mô hình nhãn khoa chuyên sâu tiêu chuẩn Quốc tế, khi công nghệ hiện đại được kết hợp với chuyên môn và y đức để mang đến các giải pháp chăm sóc thị lực toàn diện, an toàn và bền vững.

Theo đó, với thông điệp "Tầm nhìn mới – Tương lai mới", Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng hướng tới trở thành địa chỉ nhãn khoa uy tín, đồng hành cùng người bệnh trong hành trình bảo vệ thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của nền y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Trong suốt gần 40 năm công tác, BS. CKII Bùi Tiến Hùng đã thực hiện thành công hơn 30.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, 25.000 ca điều trị tật khúc xạ bằng laser và trên 8.000 ca đặt kính nội nhãn Phakic ICL.

Uy tín chuyên môn của BS. CKII Bùi Tiến Hùng còn được ghi nhận trên trường quốc tế. Năm 2024, bác sĩ được STAAR Surgical vinh danh với Award 5000 tại Barcelona (Tây Ban Nha), đánh dấu cột mốc hơn 5.000 ca phẫu thuật Phakic ICL được ghi nhận trên toàn cầu. Trước đó, bác sĩ liên tiếp nhận các giải thưởng Award 500, Award 1000, Award 2000 và Award 3000, trở thành một trong số ít chuyên gia nhãn khoa tại khu vực Đông Nam Á đạt được chuỗi thành tích nổi bật trong lĩnh vực phẫu thuật Phakic ICL. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn đưa vị thế của nhãn khoa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng y khoa quốc tế.
Bệnh viện Đại học Phenikaa Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng Đại học Phenikaa Trung tâm Mắt

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,000 ▼2000K 138,000 ▼2000K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼100K 13,900 ▼100K
NL 99.99 12,900 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,800 ▼100K
Trang sức 99.9 13,090 ▼100K 13,790 ▼100K
Trang sức 99.99 13,100 ▼100K 13,800 ▼100K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 133 ▼1K 1,381 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 130 ▼1K 136 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,653 ▼991K 134,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,236 ▼75K 10,216 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,839 ▼680K 92,639 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,318 ▼610K 83,118 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,646 ▼583K 79,446 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,068 ▼417K 56,868 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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Cập nhật: 24/07/2026 11:00
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