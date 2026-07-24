Bệnh viện Đại học Phenikaa đưa Trung tâm Mắt chuyên sâu vào hoạt động

Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hoàn thiện Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực Quốc tế, theo định hướng phát triển hệ thống chuyên khoa sâu của bệnh viện; đồng thời mở ra thêm một địa chỉ chăm sóc thị lực chất lượng cao, hướng tới phục vụ người dân bằng các giải pháp thăm khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật mắt toàn diện.

BS. CKII Bùi Tiến Hùng.

Một mô hình nhãn khoa chuyên sâu tiêu chuẩn Quốc tế đồng hành cùng người bệnh trong toàn bộ hành trình điều trị

Được xây dựng theo mô hình nhãn khoa chuyên sâu, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt chuyên môn của BS. CKII Bùi Tiến Hùng - chuyên gia nhãn khoa với gần 40 năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt. Trung tâm phát triển đồng bộ nhiều lĩnh vực chuyên sâu như quản lý tiến triển cận thị trẻ em, điều trị bệnh lý võng mạc, phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ, hướng tới xây dựng quy trình điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật hiện đại từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, kết nối xuyên suốt từ phòng khám đến phòng mổ nhằm tối ưu hóa quy trình điều trị và nâng cao độ chính xác trong từng chỉ định.

Sự ra đời của Trung tâm Mắt không chỉ góp phần mở rộng năng lực điều trị chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Phenikaa mà còn hoàn thiện hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa theo định hướng hàn lâm chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng, các khu vực khám bệnh, tư vấn, điều trị và phẫu thuật đều nằm trong một “hệ sinh thái khép kín”, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh trong việc khám chữa bệnh; đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và chất lượng chuyên môn.

Có thể nói, nổi bật trong số đó là hệ thống phẫu thuật khúc xạ ZEISS VISUMAX 800 - nền tảng thực hiện phẫu thuật SMILE Pro thế hệ mới với thời gian chiếu laser chưa tới 10 giây mỗi mắt; Constellation LXT CR5 hỗ trợ phẫu thuật dịch kính - võng mạc và đục thủy tinh thể; công nghệ PRESBYOND Laser Blended Vision trên nền tảng ZEISS MEL 90 dành cho điều trị lão thị; kính hiển vi kỹ thuật số ZEISS ARTEVO 850 với hình ảnh 3D 4K phục vụ các ca phẫu thuật có độ chính xác cao; hệ thống siêu âm A/B Vumax BUA ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khảo sát nhãn cầu và lập kế hoạch phẫu thuật và thiết bị khám mắt toàn diện ZEISS VISUCORE 500, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và rút ngắn thời gian thăm khám; cùng nhiều hệ thống chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu phục vụ điều trị bệnh lý võng mạc, đục thủy tinh thể và các bệnh lý mắt phức tạp.

Hệ thống hiện đại phục vụ chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu và điều trị các bệnh lý về mắt.

Việc đầu tư đồng bộ công nghệ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị mà còn hướng tới tối ưu hóa sự an toàn và trải nghiệm của người bệnh trong toàn bộ quá trình khám chữa bệnh.

Hướng tới chuẩn mực mới trong chăm sóc và điều trị các bệnh lý về mắt

Chia sẻ về định hướng phát triển Trung tâm, BS. CKII Bùi Tiến Hùng cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn không phải là xây dựng một trung tâm có nhiều thiết bị hiện đại nhất, mà là một nơi công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giữa y học và người dân. Mỗi quyết định chuyên môn đều hướng tới lợi ích lâu dài của người bệnh, với mục tiêu khám kỹ hơn, tư vấn thận trọng hơn, phẫu thuật an toàn hơn và đồng hành lâu dài hơn”.

Khai trương Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa Dr. Bùi Tiến Hùng.

Sự ra đời của Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng không chỉ mở rộng năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đại học Phenikaa trong lĩnh vực nhãn khoa mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa chuyên khoa trong Hệ thống Y tế hàn lâm chuẩn mực Quốc tế, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.

Đồng thời, đây cũng là nền tảng để thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến vào thực hành lâm sàng, mang đến nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho cộng đồng.

BS. CKII Bùi Tiến Hùng (giữa) là chuyên gia nhãn khoa với gần 40 năm kinh nghiệm trong khám, điều trị và phẫu thuật các bệnh lý về mắt.

Với định hướng phát triển bền vững, kế thừa tinh thần "Đổi mới - Kiến tạo - Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa, Bệnh viện Đại học Phenikaa không ngừng mở rộng hệ thống chuyên khoa sâu, kết hợp nguồn nhân lực chất lượng cao với các thành tựu y học hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế đa chuyên khoa.

Sự kiện khai trương Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình đó, góp phần kiến tạo mô hình nhãn khoa chuyên sâu tiêu chuẩn Quốc tế, khi công nghệ hiện đại được kết hợp với chuyên môn và y đức để mang đến các giải pháp chăm sóc thị lực toàn diện, an toàn và bền vững.

Theo đó, với thông điệp "Tầm nhìn mới – Tương lai mới", Trung tâm Mắt Bệnh viện Đại học Phenikaa - Dr. Bùi Tiến Hùng hướng tới trở thành địa chỉ nhãn khoa uy tín, đồng hành cùng người bệnh trong hành trình bảo vệ thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp vào sự phát triển của nền y tế chất lượng cao tại Việt Nam.