Phenikaa tuyển chọn 65 sinh viên trên toàn quốc cho hai chương trình, gồm Khoa học máy tính và Khoa học & Công nghệ Bán dẫn.

Trong năm đầu triển khai, nhà trường tuyển chọn 65 sinh viên trên phạm vi toàn quốc cho hai chương trình gồm Khoa học máy tính và Khoa học - Công nghệ bán dẫn. Đây là những lĩnh vực được xác định có vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hai chương trình nằm trong danh mục đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc khối STEM được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT. Đồng thời, đây cũng là những chương trình thạc sĩ tích hợp đầu tiên trong nhóm công nghệ chiến lược được triển khai theo định hướng của Chính phủ nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao phục vụ các ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế số.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc phát hiện, đào tạo và phát triển nhân tài là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chương trình đào tạo tài năng được xây dựng nhằm tạo môi trường học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho những học sinh, sinh viên xuất sắc, góp phần từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Khác với mô hình đào tạo truyền thống, chương trình được thiết kế theo mô hình thạc sĩ tích hợp với lộ trình học tập liên tục trong 5 năm. Sau khi hoàn thành đầy đủ các yêu cầu học thuật, người học được cấp đồng thời bằng cử nhân và bằng thạc sĩ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là định hướng nghiên cứu ngay từ những năm học đầu tiên. Sinh viên được tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của nhà trường, tiếp cận hệ thống hơn 100 phòng thí nghiệm và thực hành, đồng thời có cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp quốc gia và các dự án hợp tác quốc tế. Mô hình này hướng tới việc hình thành năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn.

Đại học Phenikaa hiện phát triển theo mô hình gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp. Thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Phenikaa, sinh viên có điều kiện tham gia các dự án nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực như công nghệ tự hành, công nghệ bán dẫn, công nghệ tích trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến và công nghệ y - sinh.

Nền tảng nghiên cứu khoa học được xem là một trong những thế mạnh nổi bật của nhà trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Đại học Phenikaa duy trì vị trí dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index. Nhiều nhà khoa học của trường được ghi nhận trong nhóm các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trên thế giới theo đánh giá của Elsevier. Mới đây, nhà trường cũng được vinh danh tại THE Awards Asia 2026 với giải thưởng “Leadership and Management Team of the Year”.

Bên cạnh nội dung đào tạo chuyên sâu, sinh viên trúng tuyển còn được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược. Nhà trường đồng thời triển khai các chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện để sinh viên tập trung phát triển năng lực học thuật và nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể tiếp tục theo đuổi các chương trình tiến sĩ trong nước và quốc tế hoặc tham gia làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ và công nghiệp công nghệ cao. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước trong giai đoạn mới.