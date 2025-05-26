Việt Nam đào tạo 200 chương trình nhân tài công nghệ cao đến 2030

Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 về "Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045" do Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký phê duyệt. Đề án đặt mục tiêu đến 2030, thu hút ít nhất 2.000 người có trình độ tiến sĩ các ngành STEM đang làm việc ở nước ngoài được tuyển dụng làm giảng viên đại học trong nước hoặc có hợp đồng giảng dạy ít nhất một học kỳ tại cơ sở giáo dục đại học.

Việt Nam sẽ tăng cường chính sách đầu tư cho giáo dục STEM và hỗ trợ tài chính cho người học các ngành STEM

Con số này sẽ tăng lên 3.000 người trong giai đoạn 2030-2035. Điều này cho thấy Việt Nam quyết tâm "săn" nhân tài toàn cầu để phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh thu hút nhân tài từ bên ngoài, Việt Nam cũng đặt chỉ tiêu đào tạo 5.000 kỹ sư và thạc sĩ tài năng, 500 tiến sĩ tài năng hàng năm trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược đến năm 2030.

Theo đề án, đến năm 2030, tỷ lệ người theo học các ngành STEM sẽ đạt 35% ở mỗi trình độ đào tạo. Con số này tăng lên 40% trong giai đoạn 2030-2035.

Trong đó, ít nhất 2,5% thuộc các ngành khoa học cơ bản và 18% thuộc các ngành liên quan công nghệ số. Điều này có nghĩa hàng trăm nghìn sinh viên Việt Nam sẽ theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đặc biệt, số người tốt nghiệp các chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông sẽ đạt 80.000 người/năm đến 2030, tăng lên 100.000 người/năm giai đoạn 2030-2035.

Nhà nước cam kết đầu tư mạnh cho việc đào tạo nguồn nhân lực STEM. Chính phủ sẽ triển khai 100 chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ tài năng, 100 chương trình đào tạo tiến sĩ tài năng trong các ngành STEM.

Các cơ sở đào tạo được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo tài năng sẽ được ưu tiên đầu tư hiện đại hóa phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu.

Người học các chương trình đào tạo tài năng sẽ được miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng ở mức cao nhất và tín dụng ưu đãi với điều kiện vay thuận lợi hơn.

Đề án đặc biệt chú trọng hai lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học. Số người tốt nghiệp các chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo sẽ đạt 8.000 người/năm đến 2030, tăng lên 15.000 người/năm giai đoạn 2030-2035.

Tương tự, số người tốt nghiệp các chương trình đào tạo chuyên sâu về sinh học, công nghệ sinh học và y sinh đạt 5.000 người/năm đến 2030, tăng lên 8.000 người/năm giai đoạn sau.

Điều đặc biệt là 100% chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ thuộc khối ngành STEM phải tích hợp kiến thức và kỹ năng phân tích dữ liệu cùng trí tuệ nhân tạo.

Phòng lab đào tạo Công nghệ cao của Đại học Bách khoa Hà Nội

Việt Nam sẽ tăng cường xây dựng quan hệ quốc tế với các quốc gia phát triển cao về khoa học công nghệ, các tập đoàn công nghệ lớn và tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Chính phủ ưu tiên học bổng cho đào tạo sau đại học phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặc biệt trong chương trình học bổng theo hiệp định liên chính phủ.

Các quy định về tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế sẽ được sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi, giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu.

Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu quy mô và tỉ trọng đào tạo các ngành STEM tiếp tục tăng, trong đó tỷ lệ theo học thạc sĩ và tiến sĩ đạt tương đương mức trung bình của các nước phát triển có thu nhập cao.

Hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phấn đấu được xếp vào nhóm hàng đầu khu vực châu Á trong đào tạo và nghiên cứu các ngành STEM, đặc biệt các ngành về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Nguồn nhân lực STEM trình độ cao, chất lượng cao sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam trong thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt các lĩnh vực công nghệ chiến lược.