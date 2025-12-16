Theo đó, các doanh nghiệp giờ đây đã có thể khai thác Agentforce Service và Employee Agent bằng tiếng Việt để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Với sự hỗ trợ của Agentforce phiên bản tiếng Việt, doanh nghiệp có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi hướng tới mô hình ứng dụng tác nhân AI, với AI hỗ trợ nhân sự thay vì thay thế họ. Với mô hình doanh nghiệp ứng dụng tác nhân AI, các đội ngũ luôn vận hành 24/7.

Salesforce ra mắt Agentforce phiên bản tiếng Việt

Agentforce Service và Employee Agent là một phần của bộ ứng dụng Customer 360 trong Agentforce 360, nền tảng đầu tiên trên thế giới kết nối con người và trợ lý AI trong một hệ thống đáng tin cậy, tái định hình cách thức vận hành trong kỷ nguyên AI. Được công bố tại Dreamforce vào tháng 10/2025, Agentforce 360 được xây dựng dựa trên nền tảng của Salesforce, nền tảng khách hàng đáng tin cậy nhất trên thế giới trong 26 năm qua. Chính công nghệ đã tạo nên nền tảng CRM, tự động hóa và phân tích giờ đây tiếp tục tạo nên các trợ lý AI có khả năng chuyển hoá quy trình thành trí thông minh vận hành, tối ưu hiệu suất của từng nhân viên, và kết nối sâu sắc hơn với khách hàng.

Agentforce 360 kết hợp 4 yếu tố cốt lõi của một doanh nghiệp ứng dụng tác nhân AI:

Agentforce 360 Platform: Nền tảng cho các trợ lý AI cấp doanh nghiệp, tích hợp trình tạo hội thoại mới, cơ chế lập luận lai nhằm tăng khả năng kiểm soát và độ chính xác, cùng tính năng giao tiếp bằng giọng nói.

Nền tảng cho các trợ lý AI cấp doanh nghiệp, tích hợp trình tạo hội thoại mới, cơ chế lập luận lai nhằm tăng khả năng kiểm soát và độ chính xác, cùng tính năng giao tiếp bằng giọng nói. Data 360: Tầng dữ liệu thống nhất và đáng tin cậy, cung cấp đầy đủ bối cảnh cho các trợ lý AI. Với những công nghệ như Intelligent Context và Tableau Semantics, dữ liệu phi cấu trúc và phân tích có thể được chuyển thành ngữ cảnh phong phú và khả năng hiểu biết sâu sắc cho AI.

Tầng dữ liệu thống nhất và đáng tin cậy, cung cấp đầy đủ bối cảnh cho các trợ lý AI. Với những công nghệ như Intelligent Context và Tableau Semantics, dữ liệu phi cấu trúc và phân tích có thể được chuyển thành ngữ cảnh phong phú và khả năng hiểu biết sâu sắc cho AI. Customer 360 Apps: Logic và bộ nhớ doanh nghiệp ghi lại cách thức bán hàng, chăm sóc, tiếp thị và vận hành - được kích hoạt thông qua các trợ lý AI hiểu rõ khách hàng và quy trình từ trong ra ngoài.

Logic và bộ nhớ doanh nghiệp ghi lại cách thức bán hàng, chăm sóc, tiếp thị và vận hành - được kích hoạt thông qua các trợ lý AI hiểu rõ khách hàng và quy trình từ trong ra ngoài. Slack: Giao diện hội thoại cho phép con người và trợ lý AI làm việc cùng nhau, kết nối tri thức, hành động và dữ liệu theo thời gian thực.

Đại học Fulbright Việt Nam hiện đã tích hợp Agentforce vào cổng thông tin One Stop dành cho sinh viên chỉ trong 3 tuần, cung cấp cho cộng đồng sinh viên một trợ lý hội thoại AI có khả năng phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên.