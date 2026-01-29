Anbernic ra mắt tay cầm RG G01: Thiết bị chơi game tích hợp theo dõi nhịp tim

Theo công bố của Anbernic, RG G01 là tay cầm chơi game hỗ trợ ba chế độ kết nối, bao gồm kết nối có dây, Bluetooth và không dây 2.4G. Nhờ đó, thiết bị có thể tương thích với nhiều nền tảng phổ biến như PC, Steam, Linux, Nintendo Switch, Android và iOS. Cách tiếp cận đa nền tảng này cho thấy Anbernic muốn định vị RG G01 như một phụ kiện dùng chung cho nhiều hệ sinh thái, thay vì chỉ phục vụ một nhóm người dùng cụ thể.

Anbernic ra mắt tay cầm RG G01

Điểm khác biệt lớn nhất của RG G01 nằm ở cảm biến nhịp tim được tích hợp trực tiếp vào tay cầm. Cảm biến này được đặt trong khu vực màn hình IPS cong 2.5D ở trung tâm, phủ lớp chống phản chiếu.

Khi sử dụng, người chơi chỉ cần đặt lòng bàn tay lên bề mặt này để thiết bị bắt đầu đo nhịp tim theo thời gian thực. Dữ liệu sau đó được hiển thị trực tiếp trên màn hình của tay cầm thông qua giao diện tích hợp sẵn, bao gồm nhịp tim hiện tại, biểu đồ theo dõi và lịch sử đo.

Anbernic cho biết, tính năng theo dõi nhịp tim nhằm giúp người chơi nhận biết trạng thái cơ thể trong những tình huống căng thẳng như các trận đấu cạnh tranh hoặc khi đối đầu boss trong game.

Tính năng đo nhịp tim là một trong những chức năng nổi bật của RG G01

Đây là một cách tiếp cận còn khá mới trên thị trường phụ kiện chơi game, vốn trước nay tập trung chủ yếu vào độ chính xác điều khiển, độ bền và khả năng tương thích. Việc đưa yếu tố “theo dõi sức khỏe” vào tay cầm chơi game khiến RG G01 trở thành một sản phẩm gây tò mò, dù tính thực tiễn lâu dài vẫn là dấu hỏi đối với cộng đồng game thủ.

Bên cạnh cảm biến nhịp tim, màn hình tích hợp trên RG G01 cũng đóng vai trò quan trọng. Anbernic gọi đây là “màn hình thông minh”, cho phép người dùng thay đổi chức năng nút bấm, tạo macro, hiệu chỉnh cần analog và cò súng trực tiếp trên tay cầm mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung trên thiết bị kết nối. Cách thiết kế này giúp giảm sự phụ thuộc vào ứng dụng đi kèm, đồng thời tăng tính linh hoạt khi sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.

Đáng chú ý, RG G01 được trang bị phần cứng xử lý, bộ nhớ và RAM riêng cho màn hình, mở ra khả năng mở rộng hoặc tùy biến sâu hơn trong tương lai.

Xét về mặt kỹ thuật, RG G01 được Anbernic trang bị nhiều tính năng thường thấy trên các tay cầm cao cấp. Thiết bị đạt tần số lấy mẫu 1.000 Hz ở cả chế độ có dây và không dây, hướng tới độ phản hồi nhanh trong các tựa game đòi hỏi thao tác chính xác. Tay cầm cũng tích hợp con quay hồi chuyển 6 trục, hỗ trợ điều khiển chuyển động, đặc biệt hữu ích với các trò chơi trên Nintendo Switch hoặc các tựa game mô phỏng.

RG G01 được trang bị bốn nút lập trình, hỗ trợ macro cho các tổ hợp phím phức tạp

Cần analog trên RG G01 sử dụng công nghệ cảm ứng điện dung Purple Kirin, được Anbernic quảng cáo có độ bền cao, khả năng chống mài mòn và hạn chế nhiễu từ, hướng tới việc cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp Hall Effect đang phổ biến trên thị trường. Ngoài ra, tay cầm còn hỗ trợ trigger hai giai đoạn, cho phép chuyển đổi giữa chế độ tuyến tính và công tắc micro, phù hợp với nhiều thể loại game khác nhau.

Mặt sau của RG G01 được trang bị bốn nút lập trình, hỗ trợ macro cho các tổ hợp phím phức tạp. Phản hồi rung được đảm nhiệm bởi động cơ con lắc kép, trong khi bàn phím điều hướng dạng cảm ứng giúp tăng thêm tùy chọn thao tác. Những trang bị này cho thấy Anbernic không chỉ tập trung vào yếu tố “lạ”, mà vẫn cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của một tay cầm chơi game hiện đại.

RG G01 được trang bị bốn nút lập trình, hỗ trợ macro cho các tổ hợp phím phức tạp

Về thiết kế, RG G01 dự kiến có ba tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng và vàng. Hiện tại, sản phẩm mới chỉ được giới thiệu ở trạng thái “sắp ra mắt”. Giá bán và thời điểm lên kệ chính thức vẫn chưa được Anbernic công bố. Theo thông tin ban đầu, khi phát hành, RG G01 sẽ được phân phối thông qua cửa hàng eBay chính hãng của Anbernic tại thị trường Mỹ.

Trong bối cảnh thị trường tay cầm chơi game đang ngày càng bão hòa, với sự cạnh tranh chủ yếu xoay quanh độ trễ, độ bền và cảm giác cầm nắm, RG G01 cho thấy nỗ lực của Anbernic trong việc tìm kiếm lối đi riêng.

Việc kết hợp giữa phụ kiện chơi game và công nghệ theo dõi nhịp tim có thể chưa phải là yếu tố thiết yếu với mọi game thủ, nhưng rõ ràng đã giúp RG G01 trở thành một trong những tay cầm đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại, ít nhất là về mặt ý tưởng và cách tiếp cận thị trường.