Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã công bố thông tin nhận đặt giữ chỗ cho dòng xe CLA 200 electric. Mẫu xe dự kiến sẽ xuất hiện chính thức trong một sự kiện đặc biệt của MBV vào cuối năm 2026. Theo đó, những chiếc CLA 200 electric đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng trong đầu Quý 1/2027 với mức giá khuyến nghị dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Mức giá này mở rộng cánh cửa sở hữu xe điện sang của thương hiệu ngôi sao ba cánh hơn hẳn so với trước đây.

Mercedes-Benz vốn xem dòng CLA như cầu nối đưa thương hiệu đến với nhóm khách hàng mới, và thế hệ thuần điện tiếp tục gánh đúng vai trò ấy theo cách trẻ trung hơn. Chính vì thế, CLA 200 electric được giới thiệu theo cách rất riêng: trẻ hơn, linh hoạt hơn, dễ tiếp cận hơn, song vẫn giữ trọn chất tinh tế và tính cá nhân hóa làm nên tên tuổi Mercedes-Benz. Cách định vị này phản ánh đúng chuyển động của thị trường xe sang, nơi người mua trẻ ngày càng coi công nghệ, khả năng kết nối, trải nghiệm số và giàu tính cá nhân hóa là phần quan trọng.

Tại Việt Nam, dải sản phẩm xe điện của Mercedes-Benz đã xuất hiện rất sớm từ năm 2022 (như EQB, EQE SUV, EQS SUV, EQS Sedan, Maybach EQS SUV, G 580 EQ, …). Điều này đặt nền tảng quan trọng cho CLA 200 electric và tiếp tục khẳng định bước tiến điện hóa toàn diện của hãng.

Tối ưu khả năng Sạc và mạng lưới hạ tầng

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sạc công cộng tại Việt Nam, việc sử dụng xe điện ngày nay đã trở nên thuận tiện hơn đáng kể. Đối với khách hàng, những lo ngại trước đây về khả năng tiếp cận trạm sạc đang dần được loại bỏ khi hệ sinh thái sạc công cộng ngày càng mở rộng trên toàn quốc.

CLA 200 electric được phát triển để tương thích với đa dạng hệ thống trạm sạc từ các nhà cung cấp thứ ba. Nhờ đó, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận số lượng lớn các điểm sạc tại nhiều tỉnh thành, từ khu vực trung tâm đô thị đến các tuyến hành trình liên tỉnh.

Bên cạnh đó, nhờ kiến trúc điện áp cao 800V, CLA 200 electric hỗ trợ sạc nhanh DC với hiệu suất cao, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút(*). Trong điều kiện tối ưu, chỉ 10 phút sạc có thể bổ sung khoảng 300 km phạm vi hoạt động — thoải mái cho hành trình từ TP.HCM đến Phan Thiết hoặc từ Hà Nội đến Thanh Hóa.

Sự kết hợp giữa khả năng sạc nhanh và hệ sinh thái trạm sạc công cộng ngày càng hoàn thiện góp phần giảm đáng kể lo ngại về hạ tầng sạc và mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch hơn cho khách hàng Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Thiết kế nổi bật

Lấy cảm hứng từ concept VISION EQXX, CLA 200 electric sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới với tỷ lệ thân xe đậm nét thể thao, các bề mặt đúc khối gọn gàng và phần đầu xe nổi bật với tạo hình “mũi cá mập” sắc nét.

Trên CLA 200 electric, các yếu tố nhận diện quen thuộc của Mercedes-Benz được diễn giải theo ngôn ngữ hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt với họa tiết 142 ngôi sao phát sáng, cụm đèn MULTIBEAM LED cùng các hiệu ứng ánh sáng động trước và sau xe tạo nên một diện mạo giàu tính công nghệ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế vốn là đặc trưng của thương hiệu.

CLA 200 electric còn được tối ưu hóa tính thực dụng với khoang chứa đồ phía trước (frunk) dung tích tối đa lên tới 101 lít – một chi tiết nhỏ nhưng đánh dấu sự trở lại của giải pháp lưu trữ phía trước trên xe Mercedes-Benz sau gần 90 năm. Được biết, Mercedes-Benz 170 H (1936-1939) là mẫu xe đã từng được Mercedes-Benz trang bị khoang hành lý phía trước xe.

Bên trong khoang lái, triết lý thiết kế gợi nhớ đến một không gian tĩnh lặng – nơi mọi chi tiết được tinh giản để nhường chỗ cho cảm giác thư thái, trực quan và tập trung. Trung tâm của không gian nội thất là cụm ba màn hình tạo nên trải nghiệm thị giác liền mạch, trong đó màn hình trung tâm có kích thước 14 inch.

Trần kính toàn cảnh trên CLA 200 electric được phủ lớp chống tia UV và giảm bức xạ nhiệt dày 250 nanomet, giúp cải thiện khả năng cách nhiệt hiệu quả trong nhiều điều kiện khí hậu. Đồng thời, khoảng trống trần xe cho hành khách cũng được gia tăng thêm 16 mm ở hàng ghế trước và 28 mm ở hàng ghế sau, góp phần mang lại không gian cabin thoáng đãng hơn.

Nếu ngoại thất thể hiện hướng tiếp cận mới trong thiết kế, khoang nội thất lại cho thấy cách Mercedes-Benz cân bằng giữa công nghệ, sự tiện nghi và tính bền vững. CLA 200 electric sử dụng nhiều vật liệu tái chế như sợi microfiber cao cấp từ nhựa PET, thảm sàn sợi Econyl, tùy chọn ốp trang trí bằng giấy từ sợi gai dầu châu Âu và cellulose tái chế, cùng veneer gỗ bạch sử dụng phần lõi gỗ vốn thường bị loại bỏ. Đây là cách Mercedes-Benz đưa tính bền vững vào không gian sang trọng bằng sự chỉn chu và tinh tế, thay vì đánh đổi cảm giác cao cấp.

Công nghệ toàn diện

CLA 200 electric là một bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển xe lấy phần mềm làm trung tâm của Mercedes-Benz. Mẫu xe được trang bị màn hình MBUX Superscreen vận hành trên hệ điều hành MB.OS thế hệ thứ 4, mở ra trải nghiệm số hóa sâu hơn, thông minh hơn và trực quan hơn.

Hệ thống MBUX mới tích hợp các công nghệ AI cùng khả năng xử lý hơn 600.000 tệp âm thanh gốc và hỗ trợ 27 ngôn ngữ khác nhau. Nhờ dữ liệu lớn và khả năng nhận diện ngữ điệu giọng nói, trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant trở nên nhạy bén, có thể phản hồi linh hoạt hơn với nhu cầu của người dùng – từ lên kế hoạch trong ngày đến hỗ trợ tìm chỗ đậu xe.

Đằng sau trải nghiệm đó là mạng lưới phát triển toàn cầu của Mercedes-Benz, với hơn 1.000 chuyên gia phần mềm tại Sindelfingen (Đức) cùng hàng nghìn kỹ sư và nhà phát triển tại Berlin, Bangalore, Sunnyvale và Thượng Hải. Tất cả cùng góp phần tạo nên một chiếc xe không chỉ vận hành bằng điện, mà còn vận hành bằng trí tuệ số.

Hiệu suất và khả năng vận hành

CLA 200 thuần điện được phát triển trên nền tảng mô-đun chuyên biệt MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) – kiến trúc mới dành cho thế hệ xe điện tiếp theo của Mercedes-Benz. Nền tảng này hỗ trợ hệ thống điện áp cao và được tối ưu để mang lại hiệu quả vận hành, sự linh hoạt và độ tinh tế phù hợp với kỳ vọng của khách hàng trong phân khúc.

Mẫu xe đã trải qua loạt thử nghiệm khắc nghiệt tại nhiều điều kiện địa hình và khí hậu khác nhau – từ vùng băng giá Bắc Cực đến sa mạc nóng bỏng, trong dải nhiệt độ từ -40°C đến hơn 60°C. Tổng quãng đường thử nghiệm thực tế đạt gần 5 triệu km, tương đương hành trình 6 lần từ trái đất đến mặt trăng.

Các thông số cơ bản :

Hạng mục Thông số Công suất cực đại Khoảng 165 kW (224 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 335 Nm Dẫn động Mô-tơ đặt ở cầu sau Tăng tốc 0 - 100 km/h 7,5 giây Tốc độ tối đa 210 km/h Hệ thống pin Lithium-ion, 800V, 58 kWh Mức tiêu thụ điện năng trung bình 123 - 147 Wh/km Phạm vi hoạt động 459 - 542 km/lần sạc đầy (WLTP) Sạc nhanh DC Tối đa 200 kW Sạc AC 11 kW

Mặt khác, CLA 200 electric còn có nền tảng công nghệ hỗ trợ lái và đỗ xe tiên tiến MB.DRIVE với cảm biến đa lớp, trí tuệ AI để đảm bảo chính xác về mức độ an toàn trong mọi điều kiện vận hành.

Song hành đó là giải pháp cách âm tiên tiến, sở hữu vách ngăn Meta Design và hệ thống âm học ViCa (Virtual Car Acoustics), giúp tối ưu đặc tính âm thanh trong khoang lái – từ tiếng gió, tiếng lốp cho đến tiếng truyền động – để mang đến cảm giác êm ái và tinh tế hơn trên mọi hành trình.

Thông tin chi tiết để đặt giữ chỗ cho Mercedes-Benz CLA 200 electric tại link: go.mercedes-benz.com/tim-hieu-them-CLA-200