Doanh nghiệp Mỹ muốn phát triển hệ sinh thái tái chế pin tại Việt Nam

Ngày 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành R3 Lithium, doanh nghiệp của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực thu hồi, tái chế và tinh chế vật liệu pin.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo R3 Lithium cho biết doanh nghiệp quan tâm đến khả năng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu.

Theo ông Linh Austin, quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang diễn ra cùng với sự gia tăng của các phương tiện sử dụng điện. Đây là một trong những yếu tố khiến doanh nghiệp quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Mục tiêu được R3 Lithium đề cập không chỉ dừng ở việc hình thành một chuỗi cung ứng vật liệu, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty R3 Lithium. Ảnh: VGP

Từ pin đã qua sử dụng tới lithium cho thế hệ pin mới

Theo thông tin R3 Lithium công bố, mô hình của doanh nghiệp tập trung vào ba công đoạn gồm thu hồi, tinh chế và đưa vật liệu trở lại chuỗi sản xuất.

Tại cơ sở của R3 Lithium ở Covington, bang Georgia, Mỹ, vật liệu pin giàu lithium được xử lý qua dây chuyền nghiền để tạo ra “black mass” – hỗn hợp cô đặc chứa các kim loại và khoáng sản có giá trị có thể tiếp tục được thu hồi.

Doanh nghiệp sau đó sử dụng quy trình chiết tách để thu hồi lithium và tinh chế thành lithium carbonate. Sản phẩm có thể được đưa trở lại chuỗi cung ứng để sản xuất pin mới cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các ứng dụng khác.

Theo R3 Lithium, cơ sở tại Covington rộng khoảng 154.000 feet vuông, tương đương hơn 14.000 m2, với công suất nghiền thiết kế khoảng 30.000 tấn vật liệu pin mỗi năm. Nhà máy hiện có dây chuyền sản xuất khoảng 2.500 tấn lithium carbonate mỗi năm và diện tích dành cho khả năng mở rộng thêm một dây chuyền có quy mô tương tự.

Doanh nghiệp cho biết cơ sở này đã chứng minh khả năng sản xuất lithium carbonate ở quy mô thương mại từ nguyên liệu pin tái chế. R3 Lithium tiếp quản nhà máy vào tháng 7/2026 và đến tháng 9 thông báo bắt đầu đưa hoạt động sản xuất trở lại.

Mô hình này đáng chú ý ở khả năng đưa một phần nguyên liệu từ pin hết vòng đời trở lại sản xuất, qua đó hình thành chu trình từ thu hồi vật liệu, tinh chế khoáng sản đến cung cấp nguyên liệu cho thế hệ pin tiếp theo.

Việt Nam muốn dự án gắn với chuyển giao công nghệ

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đang định hướng ưu tiên các dự án chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại và chú trọng bảo vệ môi trường.

Theo Phó Thủ tướng, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo dư địa cho các dự án liên quan tới pin và vật liệu mới. Việt Nam cũng định hướng tăng mức độ tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế.

Đáng chú ý, định hướng thu hút đầu tư được đề cập không chỉ ở dòng vốn. Các dự án được kỳ vọng gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra sản phẩm có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, xử lý pin sau sử dụng đang trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi công nghiệp pin. Khả năng thu hồi lithium và các vật liệu có giá trị từ pin cũ không chỉ liên quan tới xử lý chất thải mà còn mở ra hướng tái sử dụng nguồn nguyên liệu cho sản xuất pin mới.

Tuy nhiên, thông tin được công bố sau cuộc gặp ngày 21/9 mới cho thấy R3 Lithium đang tìm hiểu cơ hội và bày tỏ mong muốn hợp tác. Quy mô vốn đầu tư, địa điểm dự án, đối tác tại Việt Nam cũng như kế hoạch triển khai cụ thể chưa được công bố.