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Địa phương đề xuất nhiều nhiệm vụ công nghệ trùng lặp

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

08:34 | 22/09/2026
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30 địa phương đề xuất 113 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, nhưng nhiều nhiệm vụ trùng lặp, đặt ra yêu cầu tái cấu trúc để tránh đầu tư phân tán.
Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trước 30/6 Thủ tướng giao 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược, hoàn thành trước 30/6
Infographic 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược Infographic 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược Gần 9.700 tỷ đồng được đề xuất cho các nhiệm vụ công nghệ chiến lược

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp rà soát, phân loại các đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược của địa phương. Tính đến ngày 14/9, có 30 địa phương gửi đề xuất với tổng cộng 113 nhiệm vụ.

Kết quả rà soát cho thấy nhiều nhiệm vụ có nội dung tương đồng, trong đó một số bài toán công nghệ được nhiều địa phương cùng đề xuất nhưng giới hạn trong phạm vi địa giới hành chính. Cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ đầu tư phân tán, trùng lặp và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực khoa học công nghệ. Trợ lý ảo AI là một trong những nhóm nhiệm vụ xuất hiện nhiều nhất. Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh và Đắk Lắk cùng quan tâm đến nghiên cứu, phát triển, làm chủ hoặc ứng dụng trợ lý ảo AI tiếng Việt phục vụ chính quyền cơ sở.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là bài toán có thể xây dựng theo hướng sử dụng chung trên phạm vi toàn quốc. Nếu từng địa phương tự phát triển một mô hình ngôn ngữ hoặc trợ lý ảo riêng, nguồn lực có thể bị chia nhỏ, dữ liệu bị phân tán và khó tạo ra sản phẩm có khả năng dùng chung ở quy mô lớn. Tình trạng tương tự xuất hiện với nhóm nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV). Nhiều địa phương đề xuất ứng dụng UAV để giám sát rừng, phát hiện cháy, quản lý đất đai, theo dõi tài nguyên, phục vụ sản xuất nông nghiệp, quản lý đô thị và cứu nạn, cứu hộ.

113 nhiệm vụ công nghệ địa phương: Cảnh báo nguy cơ đầu tư chồng chéo, lãng phí
Hình minh hoạ. Nguồn ảnh: Internet

Tuy nhiên, phần lớn các đề xuất tập trung vào việc mua thiết bị bay thương mại có sẵn, tích hợp thêm cảm biến để thu thập và xử lý hình ảnh. Chỉ một số đề xuất của Tuyên Quang và TP HCM tập trung vào phát triển công nghệ lõi. Sự khác biệt giữa nghiên cứu công nghệ lõi và ứng dụng công nghệ thương mại cũng thể hiện rõ ở nhóm nhiệm vụ về camera AI. Hà Nội đề xuất nghiên cứu, phát triển và chế tạo nền tảng camera AI đa dụng, trong khi một số địa phương khác tập trung vào các bài toán cụ thể như giám sát an ninh, bảo đảm an toàn giao thông và quản lý đô thị.

Trong lĩnh vực y tế, Nghệ An, Lào Cai, An Giang, Thái Nguyên, Huế và Bắc Ninh cùng đề xuất xây dựng kho dữ liệu ảnh y khoa, huấn luyện mô hình thị giác máy tính và triển khai bệnh án điện tử. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu dữ liệu được xây dựng và lưu trữ riêng tại từng bệnh viện hoặc từng tỉnh, quy mô dữ liệu phục vụ huấn luyện AI sẽ bị phân tán. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả huấn luyện và độ chính xác của các mô hình.

Các nhóm nhiệm vụ về nông nghiệp, chế biến sâu, bản sao số và dữ liệu không gian cũng xuất hiện tại nhiều địa phương. Dù mục tiêu ứng dụng khác nhau, nhiều nhiệm vụ vẫn sử dụng những nền tảng công nghệ lõi tương đồng.

Từ kết quả rà soát, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất tái cấu trúc các nhiệm vụ có nội dung trùng lặp thành sáu cụm nhiệm vụ quốc gia, liên vùng. Nguyên tắc được đặt ra là “một nền tảng lõi dùng chung - đa địa bàn kiểm chứng thực tế”. Cách tiếp cận này hướng tới việc tập trung nguồn lực cho phát triển công nghệ lõi ở quy mô phù hợp, sau đó lựa chọn một số địa phương có điều kiện và nhu cầu thực tế để thí điểm, hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng.

Tại cuộc họp giao ban ngày 18/9 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết qua phân tích hơn 100 nhiệm vụ gửi về, tình trạng “trùng lặp khá nhiều” đã được nhận diện. Một số đề xuất cũng chưa phân biệt rõ giữa phát triển công nghệ,ứng dụng công nghệ và mua sắm công nghệ. Theo Bộ trưởng, nếu không phân định rõ các loại nhiệm vụ, nguồn lực có thể bị sử dụng dàn trải trong khi kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra.

Khi nhiều địa phương cùng có một nhu cầu công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể hình thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy mô lớn, lựa chọn một số địa phương làm nơi thí điểm. Sau quá trình kiểm chứng và hoàn thiện, sản phẩm có thể được triển khai tại các địa phương có nhu cầu tương tự. “Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương, xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết.

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ soạn thảo thông tư hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ, kèm theo các biểu mẫu phục vụ quá trình đề xuất. Cùng với đó, Bộ dự kiến triển khai một nền tảng số dùng chung có khả năng kiểm tra sự trùng lặp giữa các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng yêu cầu xử lý nội dung này trong tháng 10, đồng thời đặt yêu cầu các nhiệm vụ phải gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Trong đó, doanh nghiệp được xác định là “hạt nhân” triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việc chuyển từ cách tiếp cận mỗi địa phương tự xây dựng một nhiệm vụ sang tổ chức các nhiệm vụ dùng chung, liên vùng cho thấy yêu cầu mới trong phân bổ nguồn lực khoa học và công nghệ. Với những bài toán có cùng nền tảng công nghệ, việc tập trung phát triển công nghệ lõi, sau đó kiểm chứng ở nhiều địa bàn có thể giúp hạn chế đầu tư trùng lặp và tăng khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
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AUD 17979 18253 18840
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CHF 31045 31423 32070
CNY 0 3842 3939
EUR 29200 29420 30503
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HKD 0 3184 3387
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00
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HKD 0 3305 0
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MYR 0 6470 0
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THB 0 727.8 0
TWD 0 810 0
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

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EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

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Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

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ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

ACB liên tiếp được Forbes toàn cầu và Forbes Việt Nam vinh danh

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Meey Global nộp hồ sơ F-1 lên SEC, hướng tới IPO trên Nasdaq

Bản sáng vùng biên

Bản sáng vùng biên

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

Samsung, Apple và Google đang bị điều tra cùng lúc tại Mỹ

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VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

AVES và Hòa Phát đổ vốn vào xe điện theo hai hướng trái ngược

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Xe van điện Kia PV7 trình làng tại triển lãm IAA Transportation 2026

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

VIRESA công bố nắm giữ bản quyền hình ảnh Esports ASIAD 2026

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026