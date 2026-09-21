Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quảng Trị

Ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 21/9, tại Quảng Trị diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện quy trình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.

Cùng với quyết định điều động, ông Bùi Hoàng Phương được giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện quy trình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030. Đây là bước giới thiệu nhân sự; chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được quyết định thông qua thủ tục bầu tại HĐND tỉnh. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Bùi Hoàng Phương là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác và phương pháp làm việc khoa học. Ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phối hợp cùng tập thể lãnh đạo giữ vững đoàn kết và triển khai các nhiệm vụ được giao.

Hành trình từ công nghệ thông tin đến quản lý nhà nước

Ông Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983, quê Ninh Bình, hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ông được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ công nghệ thông tin tại Đại học Portsmouth và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle, Vương quốc Anh.

Trước khi chuyển sang công tác quản lý nhà nước, ông từng làm việc trong lĩnh vực viễn thông và Ngân hàng Nhà nước. Sau thời gian giữ vị trí trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội, ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước, lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, Phó trưởng phòng Vụ Hợp tác quốc tế và Trưởng phòng thuộc Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính. Sau đó, quá trình công tác của ông tập trung vào lĩnh vực thông tin, truyền thông và chuyển đổi số.

Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, ông từng giữ nhiều vị trí như Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra. Tháng 10/2022, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Đến tháng 11/2023, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi chưa tròn 40 tuổi.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số, kế hoạch - tài chính, cải cách hành chính, báo chí và truyền thông, đồng thời là người phát ngôn của Bộ. Ông cũng trực tiếp theo dõi một số đơn vị liên quan đến hạ tầng và phát triển số như Cục Chuyển đổi số quốc gia, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia và Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Trong quá trình công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Hoàng Phương tham gia chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến xây dựng hạ tầng số và chuyển đổi số. Tháng 7/2026, ông chủ trì hội nghị tham vấn dự thảo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trong đó đặt trọng tâm vào dữ liệu, hạ tầng và nền tảng số dùng chung, đồng thời yêu cầu hạn chế đầu tư trùng lặp giữa các cấp, các ngành.

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng 9-10% mỗi năm

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Quảng Trị bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với không gian phát triển mới sau hợp nhất. Quảng Trị hiện có diện tích khoảng 12.700 km², dân số hơn 1,86 triệu người và 78 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh xác định bốn trụ cột phát triển gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Mục tiêu được đặt ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 là duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 9-10% mỗi năm, hướng tới thu nhập bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng vào năm 2030. Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị gồm Bí thư Vương Quốc Tuấn và các Phó Bí thư Trần Vũ Khiêm, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Chiến Thắng và Bùi Hoàng Phương. Nếu được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Bùi Hoàng Phương sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới, trong đó có các định hướng về năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh và chuyển đổi số.