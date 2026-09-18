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Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Lê Giang

Lê Giang

17:15 | 18/09/2026
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Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng chuỗi trải nghiệm, triển lãm ảnh và đêm gala, gắn với hành trình gìn giữ dấu ấn di sản bên sông Hương.
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Azerai La Residence Huế, khách sạn mang phong cách Art Deco bên sông Hương, tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm hoạt động trong tháng 9/2026, với nhiều trải nghiệm dành cho khách lưu trú và chương trình gala diễn ra vào ngày 30/9.

Trong suốt tháng 9, mỗi ngày, khách sạn sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những vị khách may mắn để trao tặng các trải nghiệm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động
Trong tháng 9, Azerai La Residence Huế khách sạn sang trọng mang phong cách Art Deco nổi tiếng bên dòng sông Hương sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Các phần quà và ưu đãi bao gồm nâng hạng phòng, tín dụng ẩm thực tại nhà hàng Le Parfum, tín dụng sử dụng dịch vụ tại Le Spa, cùng những ly cocktail và mocktail dành tặng khách tại Le Gouverneur Bar hoặc Pool Bar cùng những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Huế như quạt vải thư pháp truyền thống và trà cung đình Huế.

Ngoài ra, khách còn được trải nghiệm dịch vụ chỉnh trang phòng buổi tối đặc biệt, với những món bánh truyền thống cung đình Huế được chuẩn bị riêng và phục vụ khi khách trở về phòng nghỉ.

Bên cạnh các ưu đãi dành cho khách lưu trú, Azerai La Residence Huế cũng tổ chức hành trình dạo bước khám phá di sản và triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm.

Tại khu vực Bar Terrace, khoảng 35–40 bức ảnh tư liệu được trưng bày, tái hiện những dấu mốc và câu chuyện đáng nhớ trong hành trình của khách sạn suốt hai thập kỷ qua.

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Tại khu vực tiền sảnh, một không gian trưng bày đặc biệt cũng được dành để giới thiệu những hình ảnh và kỷ vật gắn với lịch sử của La Residence. Du khách được mời để lại những dòng ghi chép, cảm nhận và kỷ niệm của mình trong “Cuốn sổ Ký ức”, cùng góp thêm những câu chuyện vào hành trình 20 năm của khách sạn.

Ngày 30/9, Azerai La Residence Huế sẽ tổ chức đêm gala kỷ niệm 20 năm, với chương trình dạo bước khám phá di sản, tiệc cocktail, lễ kỷ niệm và vinh danh, trước khi khép lại buổi tối bằng tiệc tối đặc biệt.

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc Azerai La Residence Huế, chia sẻ: “20 năm không chỉ là một cột mốc đáng nhớ của khách sạn, mà còn là dịp để chúng tôi nhìn lại những câu chuyện, những mối quan hệ hợp tác và những vị khách đã cùng làm nên hành trình của La Residence, trong sự gắn kết với những giá trị di sản lâu đời của Huế. Qua chuỗi hoạt động kỷ niệm lần này, chúng tôi mong muốn mời du khách cùng khám phá những câu chuyện phía sau khách sạn và tiếp tục viết thêm những kỷ niệm mới cho hành trình ấy.”

Azerai La Residence Huế kỷ niệm 20 năm hoạt động

Azerai La Residence Huế có tòa dinh thự mang phong cách kiến trúc Art Deco được xây dựng từ cuối những năm 1920, từng là một phần khu dinh thự của các vị thống đốc Pháp. Trải qua gần một thế kỷ, công trình vẫn giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng bên dòng sông Hương.

Khách sạn hiện có 122 phòng và suite, thuộc bộ sưu tập khách sạn boutique Azerai do Adrian Zecha sáng lập.

Từ Azerai La Residence Huế, du khách có thể tham gia các tour khám phá di sản Huế với những điểm đến như Đại Nội, lăng các vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định, chùa Thiên Mụ và trải nghiệm du thuyền trên sông Hương.

Azerai La Residence Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
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Cập nhật: 18/09/2026 18:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29420 29450 31176
GBP 34274 34324 36077
HKD 0 3305 0
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Cập nhật: 18/09/2026 18:00

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