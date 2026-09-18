NEC dừng phát triển máy tính lượng tử

Theo hãng thông tấn Jiji Press, những người nắm rõ sự việc tại Tokyo ngày 7/9 cho biết NEC đã dừng chương trình chế tạo phần cứng máy tính lượng tử sau khi đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của dự án.

Biển hiệu tập đoàn NEC, hãng vừa dừng phát triển phần cứng máy tính lượng tử. Ảnh NEC

Hãng điện tử Nhật Bản NEC được cho là nhận định việc tiếp tục phát triển phần cứng máy tính lượng tử khó mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, khi công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức trên đường tiến tới ứng dụng thực tế. Thị trường hiện chưa xác lập được một hướng tiếp cận phần cứng chủ đạo, khiến doanh nghiệp khó xác định công nghệ nào sẽ trở thành nền tảng chung cho máy tính lượng tử trong tương lai.

Dù vậy, NEC vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực lượng tử thông qua việc tiếp tục phát triển các công nghệ dựa trên cơ học lượng tử, trong khi dừng chương trình chế tạo phần cứng máy tính lượng tử và tập trung nguồn lực vào những hướng nghiên cứu, phát triển khác.

Năm 1999, NEC trình diễn thành công qubit siêu dẫn đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho hướng tiếp cận phần cứng mà sau đó Google và IBM lựa chọn để phát triển máy tính lượng tử. Việc NEC, doanh nghiệp đi đầu trong công nghệ qubit siêu dẫn, nay dừng chế tạo phần cứng cho thấy lợi thế về nghiên cứu khoa học chưa đủ bảo đảm hiệu quả thương mại, nhất là khi cuộc đua máy tính lượng tử toàn cầu vẫn chưa xác định được công nghệ nào sẽ trở thành hướng phát triển chủ đạo.

Trong khi NEC dừng phát triển phần cứng máy tính lượng tử, Fujitsu đang dẫn đầu hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Nhật Bản. Năm 2025, Fujitsu phối hợp với Viện Riken phát triển một hệ thống máy tính lượng tử được xếp vào nhóm các hệ thống hàng đầu thế giới.

Hai hướng đi của NEC và Fujitsu cho thấy sự khác biệt trong cách các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp cận thị trường máy tính lượng tử, khi mỗi doanh nghiệp phải cân nhắc giữa mục tiêu phát triển công nghệ, chi phí đầu tư và khả năng tạo lợi nhuận trước khi quyết định tiếp tục theo đuổi phần cứng lượng tử.