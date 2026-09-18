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NEC dừng phát triển máy tính lượng tử

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16:25 | 18/09/2026
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Tập đoàn điện tử NEC của Nhật Bản đã ngừng phát triển phần cứng máy tính lượng tử từ cuối tháng 3, dù chính hãng là nơi trình diễn qubit siêu dẫn đầu tiên trên thế giới vào năm 1999.
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Theo hãng thông tấn Jiji Press, những người nắm rõ sự việc tại Tokyo ngày 7/9 cho biết NEC đã dừng chương trình chế tạo phần cứng máy tính lượng tử sau khi đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của dự án.

Trụ sở NEC
Biển hiệu tập đoàn NEC, hãng vừa dừng phát triển phần cứng máy tính lượng tử. Ảnh NEC

Hãng điện tử Nhật Bản NEC được cho là nhận định việc tiếp tục phát triển phần cứng máy tính lượng tử khó mang lại lợi nhuận như kỳ vọng, khi công nghệ này vẫn đối mặt với nhiều thách thức trên đường tiến tới ứng dụng thực tế. Thị trường hiện chưa xác lập được một hướng tiếp cận phần cứng chủ đạo, khiến doanh nghiệp khó xác định công nghệ nào sẽ trở thành nền tảng chung cho máy tính lượng tử trong tương lai.

Dù vậy, NEC vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực lượng tử thông qua việc tiếp tục phát triển các công nghệ dựa trên cơ học lượng tử, trong khi dừng chương trình chế tạo phần cứng máy tính lượng tử và tập trung nguồn lực vào những hướng nghiên cứu, phát triển khác.

Năm 1999, NEC trình diễn thành công qubit siêu dẫn đầu tiên trên thế giới, đặt nền móng cho hướng tiếp cận phần cứng mà sau đó GoogleIBM lựa chọn để phát triển máy tính lượng tử. Việc NEC, doanh nghiệp đi đầu trong công nghệ qubit siêu dẫn, nay dừng chế tạo phần cứng cho thấy lợi thế về nghiên cứu khoa học chưa đủ bảo đảm hiệu quả thương mại, nhất là khi cuộc đua máy tính lượng tử toàn cầu vẫn chưa xác định được công nghệ nào sẽ trở thành hướng phát triển chủ đạo.

Trong khi NEC dừng phát triển phần cứng máy tính lượng tử, Fujitsu đang dẫn đầu hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này tại Nhật Bản. Năm 2025, Fujitsu phối hợp với Viện Riken phát triển một hệ thống máy tính lượng tử được xếp vào nhóm các hệ thống hàng đầu thế giới.

Hai hướng đi của NEC và Fujitsu cho thấy sự khác biệt trong cách các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp cận thị trường máy tính lượng tử, khi mỗi doanh nghiệp phải cân nhắc giữa mục tiêu phát triển công nghệ, chi phí đầu tư và khả năng tạo lợi nhuận trước khi quyết định tiếp tục theo đuổi phần cứng lượng tử.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 23/09/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 16:45
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Cập nhật: 18/09/2026 16:45

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