CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống

Tính đến hết ngày hôm qua, hệ thống CellphoneS ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm và đặt trước chạm ngưỡng gần 50.000 đơn hàng, đạt con số tăng trưởng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phiên bản Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh là 2 phiên bản màu sắc được yêu thích tại hệ thống.

Đại diện CellphoneS chia sẻ rằng, khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác chính thức của Apple Việt Nam, CellphoneS ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.

Toàn hệ thống ghi nhận gần 50.000 đơn hàng đặt trước

Hệ thống cũng áp dụng quy định mỗi số điện thoại chỉ được đặt mua tối đa 2 sản phẩm iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, nhằm tránh trường hợp gom đơn hàng thiếu minh bạch. Thứ tự trả hàng sẽ dựa vào thứ tự đặt đơn của khách hàng. Điều này giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch cá nhân và có trải nghiệm tốt hơn với thế hệ iPhone mới năm nay.

Đối với những phiên bản còn sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến bất cứ cửa hàng nào thuộc hệ thống để trải nghiệm và mua sắm ngay từ bây giờ. Đáng chú ý, khách mua trực tiếp sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời hoặc giảm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết.

Đặc biệt, hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.

CellphoneS cũng hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí

CellphoneS cũng hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Đối với khách hàng muốn tham gia chương trình Thu Cũ - Lên Đời ngay tại thời điểm mua máy mới, CellphoneS hỗ trợ định giá chuyên sâu có kết quả trong 2 phút ngay trên ứng dụng CellphoneS giúp khách hàng yên tâm về mức giá thu.

Tại sự kiện mở bán ở hai đầu cầu Hà Nội và Tp HCM còn có nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng tới nhận máy

Hệ thống cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.