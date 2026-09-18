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CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống

Hồng Nhung

Hồng Nhung

13:28 | 18/09/2026
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Đáng chú ý, tại Thành phố Hồ Chí Minh, và Aeon Mall Hà Đông, TP. Hà Nội, CellphoneS đã tổ chức sự kiện lớn nhất từ trước đến nay cùng nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng tới nhận máy.
CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên CellphoneS ghi nhận đà tăng trưởng gấp 2 lần so với thế hệ tiền nhiệm Đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại Cellphone S nhận ưu đãi đến 5 triệu đồng
CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống
CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống

Tính đến hết ngày hôm qua, hệ thống CellphoneS ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm và đặt trước chạm ngưỡng gần 50.000 đơn hàng, đạt con số tăng trưởng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phiên bản Pro Max màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh là 2 phiên bản màu sắc được yêu thích tại hệ thống.

Đại diện CellphoneS chia sẻ rằng, khách hàng đặt hàng online tại website hoặc tại cửa hàng, đều đã nhận được thông tin giao hàng dự kiến ngay tại thời điểm đặt đơn. Là đối tác chính thức của Apple Việt Nam, CellphoneS ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.

CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống
CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống
CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống

Toàn hệ thống ghi nhận gần 50.000 đơn hàng đặt trước

Hệ thống cũng áp dụng quy định mỗi số điện thoại chỉ được đặt mua tối đa 2 sản phẩm iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, nhằm tránh trường hợp gom đơn hàng thiếu minh bạch. Thứ tự trả hàng sẽ dựa vào thứ tự đặt đơn của khách hàng. Điều này giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch cá nhân và có trải nghiệm tốt hơn với thế hệ iPhone mới năm nay.

Đối với những phiên bản còn sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến bất cứ cửa hàng nào thuộc hệ thống để trải nghiệm và mua sắm ngay từ bây giờ. Đáng chú ý, khách mua trực tiếp sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời hoặc giảm đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng, ví điện tử liên kết.

Đặc biệt, hệ thống còn có thêm gói cam kết giá thu S-BuyBack, giúp khách hàng an tâm về giá trị thu cũ lên đến 65% giá trị máy sau thời gian sử dụng lên đến 15 tháng.

CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống
CellphoneS cũng hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí

CellphoneS cũng hỗ trợ trả góp 3-Không trên giá ưu đãi với thời gian lên đến 18 tháng với lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu thế hệ iPhone mới với chi phí tối ưu. Đồng thời giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 1 triệu khi thu cũ lên đời dành cho thành viên SMember.

Khi mua kèm phụ kiện cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng được giảm lên đến 20% cho các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Đối với khách hàng muốn tham gia chương trình Thu Cũ - Lên Đời ngay tại thời điểm mua máy mới, CellphoneS hỗ trợ định giá chuyên sâu có kết quả trong 2 phút ngay trên ứng dụng CellphoneS giúp khách hàng yên tâm về mức giá thu.

CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống
CellphoneS từng bừng mở bán iPhone 18 Pro và 18 Pro Max trên toàn hệ thống

Tại sự kiện mở bán ở hai đầu cầu Hà Nội và Tp HCM còn có nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn cho khách hàng tới nhận máy

Hệ thống cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành sửa chữa ủy quyền chính hãng CareS Apple ASP (Apple Authorized Service Provider), được đặt hầu hết trong các cửa hàng CellphoneS giúp khách hàng mua các sản phẩm Apple có thể an tâm và dễ dàng, nhanh chóng khi cần bảo hành, sửa chữa các thiết bị chính hãng.

Apple Mở bán CellphoneS iPhone 18 series iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

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32°C
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26°C
Thứ hai, 21/09/2026 15:00
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24°C
Thứ ba, 22/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
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Thứ ba, 22/09/2026 18:00
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25°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
31°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
26°C
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25°C
Thứ hai, 21/09/2026 12:00
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Thứ ba, 22/09/2026 00:00
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27°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
26°C
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25°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
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23°C
Thứ tư, 23/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 23/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 23/09/2026 06:00
28°C
Nghệ An

25°C

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mưa vừa
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22°C
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23°C
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28°C
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25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
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27°C
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25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
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22°C
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28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
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Thứ hai, 21/09/2026 12:00
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Thứ ba, 22/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 22/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 22/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 22/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 22/09/2026 18:00
21°C
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21°C
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22°C
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29°C
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29°C
Phan Thiết

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Cảm giác: 36°C
mưa nhẹ
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Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
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Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 15:00
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Cập nhật: 18/09/2026 15:00

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MSD United Way Vietnam triển khai chương trình 'Công dân số chuẩn' tại Phú Thọ

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Khởi công Khu nhà ở xã hội Phượng Hoàng tại Bắc Ninh

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Đội quản lý điện Xuân Mai căng sức trong mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn điện khu vực

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Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

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Điện lực Thạch Thất dùng công nghệ để giám sát mưa bão giữ an toàn lưới điện

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