Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser.

Tên lửa đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào đầu năm 2027

Ấn Độ có thể lắp ráp hoàn chỉnh tên lửa 70 mm đầu tiên vào đầu năm 2027 theo thỏa thuận giữa tập đoàn công nghệ quốc phòng Thales và Kalyani Strategic Systems Limited, gọi tắt là KSSL.

Hai doanh nghiệp ký thỏa thuận liên minh chiến lược trong chuyến thăm cấp nhà nước của Bỉ tới Ấn Độ. Nội dung hợp tác bao gồm các biến thể tên lửa 70 mm không điều khiển và dẫn đường bằng laser, cùng thiết bị liên quan.

Theo thông báo chính thức của Thales, thỏa thuận tạo khuôn khổ cho chuyển giao công nghệ, sản xuất trong nước và phân phối sản phẩm. Hai bên muốn xây dựng chuỗi cung ứng tại Ấn Độ, đồng thời đưa nước này trở thành một cơ sở sản xuất và xuất khẩu tên lửa tiên tiến.

KSSL là công ty con quốc phòng thuộc sở hữu hoàn toàn của Bharat Forge, tập đoàn kỹ thuật và luyện kim lớn của Ấn Độ. Doanh nghiệp sẽ sử dụng các cơ sở sản xuất, thử nghiệm trong nước để chế tạo, tích hợp linh kiện từ chuỗi cung ứng đạt chuẩn của Thales.

Thales sẽ cung cấp công nghệ tên lửa, bệ phóng cỡ 2,75 inch, tương đương 70 mm, được phát triển tại Bỉ. Các sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn cơ hội xuất khẩu.

Thỏa thuận chưa công bố tổng vốn đầu tư, công suất dự kiến hoặc tỷ lệ linh kiện được sản xuất tại Ấn Độ. Vì vậy, mức độ nội địa hóa trong giai đoạn đầu vẫn chưa thể xác định.

Tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser hoạt động thế nào?

Tên lửa 70 mm vốn là loại đạn phản lực cỡ nhỏ, thường được phóng từ trực thăng, máy bay, phương tiện chiến đấu mặt đất hoặc tàu quân sự. Phiên bản không điều khiển bay theo quỹ đạo được xác lập khi phóng, phù hợp với nhiệm vụ chế áp một khu vực hoặc tấn công mục tiêu có diện tích tương đối lớn.

Biến thể dẫn đường bằng laser hoạt động chính xác hơn. Một thiết bị trên phương tiện phóng hoặc lực lượng trinh sát chiếu chùm laser vào mục tiêu. Đầu dò trên tên lửa nhận ánh sáng laser phản xạ, sau đó hệ thống điều khiển liên tục hiệu chỉnh đường bay.

Cơ chế này cho phép đạn đánh trúng mục tiêu điểm, giảm số lượng đạn cần sử dụng và hạn chế thiệt hại ngoài dự kiến. Thales cho rằng tên lửa dẫn đường bằng laser lấp khoảng trống giữa rocket không điều khiển có chi phí thấp và tên lửa chiến thuật có giá cao.

Khác với phương thức dẫn đường dựa vào tín hiệu vệ tinh, đầu dò laser không phụ thuộc vào kết nối định vị trong suốt đường bay. Tuy nhiên, người vận hành phải duy trì việc chiếu laser lên mục tiêu. Khói, bụi, mây dày, địa hình che khuất hoặc chuyển động nhanh của mục tiêu có thể ảnh hưởng đến khả năng bám điểm chiếu.

Theo hồ sơ sản phẩm của Thales, hệ thống 70 mm của hãng gồm bệ phóng, động cơ, đầu đạn và hệ thống điều khiển hỏa lực. Các lực lượng vũ trang tại 55 quốc gia đang sử dụng giải pháp tên lửa của Thales. Hãng đã bàn giao hơn 8 triệu quả và trang bị chúng trên hơn 500 nền tảng.

Một hệ thống cho nhiều phương tiện chiến đấu

Giá trị của hệ thống 70 mm nằm ở khả năng tích hợp trên nhiều nền tảng. Một dòng đạn có thể được điều chỉnh để phóng từ trực thăng, máy bay cánh cố định, xe quân sự, tàu mặt nước, trạm vũ khí điều khiển từ xa hoặc một số thiết bị bay không người lái.

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã sử dụng tên lửa 70 mm của Thales. Hệ thống có thể tích hợp trên trực thăng hạng nhẹ vũ trang ALH WSI, thường được gọi là Rudra, và trực thăng chiến đấu hạng nhẹ LCH Prachand.

Việc đưa dây chuyền lắp ráp vào Ấn Độ có thể rút ngắn thời gian cung ứng linh kiện, bảo dưỡng và bổ sung kho đạn. KSSL cũng có điều kiện tham gia sâu hơn vào quá trình tích hợp vũ khí với những phương tiện do ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ chế tạo.

Ông Ankur Kanaglekar, Phó chủ tịch Thales tại Ấn Độ, cho biết hai bên đang kết hợp kinh nghiệm về tên lửa 70 mm đã được sử dụng trong chiến đấu của Thales với năng lực kỹ thuật và sản xuất của KSSL. Mục tiêu là cải thiện khả năng sẵn sàng tác chiến và tăng quyền tự chủ của Ấn Độ đối với công nghệ quốc phòng quan trọng.

Ông Neelesh Tungar, Tổng giám đốc KSSL, cho biết cơ sở sản xuất vật liệu năng lượng mà doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng tại bang Andhra Pradesh sẽ tham gia hệ sinh thái công nghiệp phục vụ dự án. “Vật liệu năng lượng” là nhóm vật liệu tạo lực đẩy hoặc năng lượng nổ, thường được sử dụng trong động cơ và đầu đạn.

Tên lửa 70 mm tham gia nhiệm vụ chống máy bay không người lái

Sự phổ biến của máy bay không người lái giá rẻ đang tạo ra nhu cầu về phương tiện đánh chặn có chi phí phù hợp. Sử dụng một tên lửa phòng không đắt tiền để hạ thiết bị bay nhỏ có thể gây bất lợi về kinh tế nếu cuộc tấn công diễn ra với số lượng lớn.

Thales đang phát triển các cấu hình tên lửa 70 mm dành cho nhiệm vụ chống thiết bị bay không người lái. Một trong số đó sử dụng đầu đạn FZ123, được thiết kế để vô hiệu hóa một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị bay ở độ cao tới 2.500 m. Hệ thống có thể triển khai trên phương tiện mặt đất hoặc tàu mặt nước.

Với mục tiêu điểm, phiên bản dẫn đường bằng laser có thể bám theo điểm chiếu trên thiết bị bay. Với nhóm mục tiêu, đầu đạn tạo vùng sát thương có thể tăng xác suất đánh chặn mà không cần va chạm trực tiếp với từng thiết bị.

Dù vậy, một hệ thống tên lửa chỉ là một phần của tổ hợp chống máy bay không người lái. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào radar, cảm biến quang điện, hệ thống chỉ huy, khả năng nhận dạng mục tiêu và tốc độ phản ứng của kíp chiến đấu.

Ấn Độ muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng

Kế hoạch giữa Thales và KSSL phù hợp với chương trình “Make in India” và chính sách tự chủ quốc phòng Atmanirbhar Bharat. Thay vì chỉ mua sản phẩm hoàn chỉnh, Ấn Độ muốn tiếp nhận công nghệ, hình thành mạng lưới nhà cung cấp và từng bước đảm nhiệm các công đoạn có giá trị cao hơn.

Thales đã hiện diện tại Ấn Độ từ năm 1953. Tập đoàn hiện có hơn 2.400 nhân sự tại nước này và vận hành hai trung tâm kỹ thuật ở Noida và Bengaluru. Trung tâm tại Bengaluru phụ trách phần cứng, phần mềm và kỹ thuật hệ thống cho lĩnh vực dân sự lẫn quốc phòng.

Về phía KSSL, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong pháo binh, xe bọc thép, vũ khí bộ binh, đạn dược, hệ thống hải quân và phương tiện không người lái. Nền tảng luyện kim của Bharat Forge giúp công ty tham gia sản xuất các bộ phận cần độ bền và độ chính xác cao.

Nếu dự án đạt tiến độ, quả tên lửa hoàn chỉnh đầu tiên sẽ xuất xưởng tại Ấn Độ vào đầu năm 2027. Mốc này mới phản ánh năng lực lắp ráp ban đầu. Khả năng làm chủ công nghệ lõi, tỷ lệ nội địa hóa và quy mô xuất khẩu chỉ có thể đánh giá khi hai bên công bố thêm dữ liệu sản xuất.