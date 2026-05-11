Theo Deloitte, tính trên mỗi trận đấu, Giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL) đã là giải đấu thể thao có giá trị thứ hai sau NFL. Ảnh: Getty.

Chỉ trong hơn một tháng, hai thương vụ đình đám đã khiến giới tài chính toàn cầu chú ý. Đội Rajasthan Royals vừa được bán với mức định giá khoảng 1,65 tỷ USD, trong khi Royal Challengers Bengaluru trước đó được chuyển nhượng với giá khoảng 1,8 tỷ USD.

Theo truyền thông quốc tế, một nhóm nhà đầu tư Mỹ do Kal Somani dẫn đầu, với sự hậu thuẫn của Rob Walton, đã tham gia cuộc đua giành quyền sở hữu Rajasthan Royals nhưng thất bại trước liên minh của tỷ phú thép Laxmi Mittal và ông trùm vaccine Adar Poonawalla.

Trong khi đó, thương vụ mua lại Royal Challengers Bengaluru hồi tháng 3 được dẫn dắt bởi quỹ Blackstone cùng nhà đầu tư thể thao Mỹ David Blitzer.

Virat Kohli của đội Royal Challengers Bengaluru nâng cao chiếc cúp IPL cùng các đồng đội sau chiến thắng của đội trong trận chung kết IPL 2025 giữa Royal Challengers Bengaluru và Punjab Kings tại Sân vận động Narendra Modi ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Getty.

IPL: “Con Gà đẻ trứng vàng” của thể thao Ấn Độ

Ra mắt năm 2008, IPL nhanh chóng biến cricket thành một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ nhờ mô hình giải đấu nhượng quyền kiểu Mỹ, kết hợp giữa thể thao, giải trí, người nổi tiếng và nền tảng kỹ thuật số.

Hiện IPL có 10 đội tham dự, diễn ra trong gần hai tháng mỗi năm và thu hút lượng khán giả khổng lồ cả trên truyền hình lẫn trực tuyến.

Theo Deloitte, xét về giá trị trên mỗi trận đấu, IPL hiện chỉ đứng sau giải bóng bầu dục Mỹ National Football League. Giá trị toàn giải IPL năm 2025 được ước tính đạt 18,5 tỷ USD, dù số trận đấu ít hơn rất nhiều so với NFL hay National Basketball Association.

James Walton, lãnh đạo bộ phận kinh doanh thể thao của Deloitte châu Á - Thái Bình Dương, nhận định IPL hấp dẫn nhà đầu tư nhờ khả năng kết hợp giữa tăng trưởng tài sản mạnh và dòng tiền ổn định.

Một trong những lý do khiến giới tài chính toàn cầu đổ xô vào IPL là tốc độ tăng giá tài sản cực nhanh.

Quỹ đầu tư CVC Capital Partners được cho là đã đạt mức lợi nhuận khoảng 350% khi bán phần lớn cổ phần đội Gujarat Titans chỉ sau vài năm nắm giữ.

Trường hợp của Royal Challengers Bengaluru còn gây chú ý hơn. Đội bóng này được doanh nhân Vijay Mallya mua với giá khoảng 4,5 tỷ rupee nhưng sau đó được bán với mức định giá lên tới 166 tỷ rupee, tương đương lợi nhuận gấp khoảng 37 lần vốn đầu tư ban đầu.

Giới chuyên gia cho rằng IPL hiện giống với giai đoạn đầu bùng nổ của các giải thể thao Mỹ cách đây hơn một thập kỷ, nhưng sở hữu lợi thế đặc biệt là quy mô dân số và lượng người dùng Internet khổng lồ tại Ấn Độ.

Gần 1 tỷ người hâm mộ Cricket

Theo Nielsen, khoảng 66% dân số Ấn Độ yêu thích cricket, tương đương gần 950 triệu người. Đây là nền tảng giúp IPL trở thành “mỏ vàng” thương mại.

Người hâm mộ không chỉ mua vé xem trực tiếp mà còn chi mạnh cho áo đấu, vật phẩm lưu niệm, nền tảng streaming và các hoạt động tương tác số.

Amitesh Shah, nhà sáng lập công ty quản lý thể thao LegaXy, cho biết mức độ gắn bó của người hâm mộ IPL hiện vượt xa phạm vi các trận đấu đơn thuần.

“Các đội IPL giờ đây đã trở thành những thương hiệu giải trí thực thụ”, ông nhận định.

Mùa giải IPL 2025 ghi nhận hơn 1 tỷ lượt xem trên truyền hình và nền tảng số, đồng thời tạo ra khoảng 3,83 tỷ lượt tương tác trên mạng xã hội. Khoảng 44% khán giả còn tham gia các trò chơi trực tuyến và hoạt động tương tác trong lúc trận đấu diễn ra.

Các chuyên gia nhận định dư địa tăng trưởng của IPL vẫn còn rất lớn. So với NBA hay Ngoại hạng Anh, IPL vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển quốc tế.

Nguồn thu tương lai không chỉ đến từ bản quyền truyền hình mà còn từ thương mại điện tử, quảng cáo số, game trực tuyến, nội dung mạng xã hội và mở rộng lượng khán giả toàn cầu.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, IPL đang dần được xem như hình mẫu kết hợp giữa thể thao, công nghệ và giải trí của châu Á, đồng thời trở thành “sân chơi tỷ đô” mới của giới đầu tư quốc tế.