Chiều 25/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ do Bộ trưởng Vũ Hải Quân chủ trì. Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia. Cùng dịp này, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, được điều động, bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, thay ông Nguyễn Thiện Nghĩa.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa làm Viện trưởng Viện Công nghệ số. Ảnh: MST

Khi giao nhiệm vụ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) có khối lượng công việc lớn, bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các đơn vị chủ động, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ. Bộ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Thiện Nghĩa cùng tập thể Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia khẩn trương rà soát, thống kê các nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tập trung hoàn thành từng việc theo tiến độ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm nghiên cứu, tham mưu chính sách, phát triển hạ tầng và dữ liệu AI, đồng thời triển khai hiệu quả những nhiệm vụ được giao theo Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ trưởng yêu cầu đơn vị chuyển từ chủ trương sang hành động, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với ông Nguyễn Thiện Nghĩa ngay khi tiếp nhận cương vị Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 23/6/2025, ông Nguyễn Thiện Nghĩa nhận quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng. Trước đó, Ban Thường vụ đã xem xét 4 ứng viên và lựa chọn ông Nghĩa cho vị trí được giao sứ mệnh kết nối Việt Nam với thế giới, thu hút tri thức, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khi đó xác định việc bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế là thách thức lớn đối với ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Theo Bộ trưởng, dù từng công tác tại nhiều đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Nghĩa chưa tạo được nhiều dấu ấn rõ nét. Nguyên nhân có thể do các đơn vị trước đây chưa được giao sứ mệnh mới và vẫn vận hành theo phương thức truyền thống.

Lãnh đạo Bộ cũng thẳng thắn thừa nhận chưa thể chắc chắn ông Nghĩa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bởi chính ông cũng chưa từng đảm nhiệm vị trí này. Đi kèm quyết định bổ nhiệm là cam kết, nếu sau 6 tháng đến một năm không đạt các mục tiêu đã đề ra, ông Nghĩa sẽ tự nguyện rời vị trí để nhường chỗ cho người khác. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gọi đây là một truyền thống tốt đẹp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Thứ trưởng Lê Xuân Định chụp ảnh lưu niệm với ông Ngyễn Thiện Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và ông Nguyễn Hoàng Giang (thứ 2 từ trái sang) được nhận quyết định. Ảnh MST

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những kết quả Vụ Hợp tác quốc tế đạt được thời gian qua, đồng thời tin tưởng ông Nguyễn Hoàng Giang sẽ phát huy năng lực, khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức, cùng tập thể mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa từng công tác tại Đại học Trà Vinh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, trước khi đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây) trong giai đoạn 2019-1/3/2025. Ông từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông. Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Đến năm 2025, ông chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Trong quá trình công tác, ông Nghĩa được đánh giá là cán bộ năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho hoạt động chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành thông tin và truyền thông. Kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông cùng thời gian phụ trách hợp tác quốc tế là nền tảng để ông đảm nhận cương vị mới tại Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia. Ở vị trí này, kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ tiếp tục là căn cứ đánh giá năng lực điều hành của người đứng đầu.