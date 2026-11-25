Ngày 25/11, tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest Phutho 2026) chính thức khai mạc với chủ đề "Kích hoạt dòng chảy sáng tạo".

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 - TECHFEST PHUTHO 2026.

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Hoàng Minh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học; các nhà khoa học, chuyên gia; đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức khoa học và công nghệ cùng cộng đồng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ động lực công nghệ

Phát biểu khai mạc, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định địa phương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu của tỉnh là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Hiện nay, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII, bộ chỉ số đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo dựa trên các yếu tố đầu vào và đầu ra về kinh tế, xã hội của từng tỉnh, thành) của Phú Thọ xếp thứ 11 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố được xếp hạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc Ngày hội.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng Techfest Phutho 2026 trở thành diễn đàn kết nối thực chất giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành và giới chuyên gia để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tạo đà phát triển bền vững.

Năm định hướng trọng tâm đưa doanh nghiệp làm chủ công nghệ

Tại sự kiện, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, còn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới. Ông cho rằng việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp không dừng ở việc tăng số lượng công ty khởi nghiệp (startup) hay các hoạt động hỗ trợ bề nổi, mà phải hình thành các doanh nghiệp làm chủ công nghệ, đưa sản phẩm ra thị trường và tạo giá trị kinh tế thực tế.

Ghi nhận sự phát triển của Phú Thọ, Thứ trưởng Hoàng Minh gợi mở năm định hướng trọng tâm cho địa phương gồm lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua kết nối viện, trường với doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái gắn với lợi thế đặc thù của tỉnh, hoàn thiện các cấu phần hỗ trợ khởi nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế để đưa doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao tặng biểu trưng tri ân tới các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Ngày hội.

Khởi động ứng dụng công dân số iPhuTho

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức chính thức giới thiệu và khởi động triển khai ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ mang tên iPhuTho. Nền tảng này phục vụ mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để kết nối, phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó xây dựng chính quyền số và xã hội số tại địa phương.

Bên cạnh nghi thức nhấn nút khai mạc và vinh danh các doanh nghiệp đồng hành, chương trình còn giới thiệu phóng sự về tiềm năng phát triển của vùng đất Tổ cùng tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động trưng bày giải pháp công nghệ, kết nối đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết bốn nhà gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.