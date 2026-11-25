Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, doanh nghiệp đang quan tâm nhiều hơn đến khả năng chủ động nguồn cung và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng. Thay vì chỉ đầu tư hệ thống phát điện mặt trời, việc kết hợp với hệ thống lưu trữ đang mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý và khai thác nguồn điện. Đây cũng là nội dung trọng tâm tại hội thảo All-In-One Energy Tour 2026 tổ chức tại Hà Nội.

Chương trình do U-Home phối hợp cùng Unitek và U-Solution tổ chức, với chủ đề “Giải pháp Solar + BESS đồng bộ, dẫn đầu thị trường”. Hội thảo kết nối các thương hiệu công nghệ, doanh nghiệp EPC, nhà lắp đặt, nhà phân phối và chủ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Tham gia chương trình có các thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng như Pylontech, Fox ESS, Sigenergy, Huawei, Fluke và Goneo. Các đơn vị giới thiệu công nghệ, thiết bị và trao đổi về khả năng ứng dụng giải pháp điện mặt trời kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng trong thực tế.

Kết hợp điện mặt trời với hệ thống lưu trữ

Một trong những nội dung được quan tâm tại hội thảo là mô hình Integrated Solar + BESS, tức tích hợp hệ thống điện mặt trời với hệ thống lưu trữ năng lượng trong một giải pháp đồng bộ. Trong mô hình này, hệ thống điện mặt trời tạo ra điện năng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc sinh hoạt. Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) có nhiệm vụ tích trữ phần điện phù hợp để sử dụng vào những thời điểm khác.

Khi lượng điện mặt trời tạo ra cao hơn nhu cầu tiêu thụ, phần điện dư có thể được đưa vào hệ thống lưu trữ, tùy thuộc vào thiết kế và phương án vận hành. Nhờ đó, người sử dụng có thêm lựa chọn trong việc phân bổ nguồn điện theo nhu cầu thực tế. So với cách tiếp cận chỉ tập trung vào khả năng phát điện, mô hình tích hợp Solar và BESS đặt trọng tâm vào cả ba khâu: tạo ra điện, lưu trữ và quản lý quá trình sử dụng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xem xét phương án khai thác năng lượng phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở.

Doanh nghiệp tham gia sự kiện giới thiệu giải pháp tại Hội thảo.

Theo ông Lê Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn sử dụng năng lượng hiệu quả U-SOLUTION, việc tích hợp điện mặt trời và hệ thống lưu trữ đang trở thành một hướng tiếp cận được doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh yêu cầu về hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng chủ động nguồn điện ngày càng rõ nét. Ông Long cho rằng, khi hai hệ thống được xem xét như một giải pháp tổng thể, doanh nghiệp có thêm cơ sở để chủ động khai thác và sử dụng nguồn điện, thay vì chỉ tập trung vào khả năng phát điện của hệ thống mặt trời.

Phát triển hệ sinh thái điện mặt trời áp mái đồng bộ

Bên cạnh công nghệ lưu trữ, tính đồng bộ giữa các thiết bị cũng là yếu tố được đặt ra trong quá trình đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái. Theo định hướng của U-Home, hiệu quả của một hệ thống không chỉ phụ thuộc vào từng thiết bị riêng lẻ mà còn nằm ở khả năng phối hợp giữa các thành phần. Hệ thống cần kết nối đồng bộ từ tấm pin mặt trời, bộ biến tần, thiết bị lưu trữ, thiết bị bảo vệ đến các giải pháp giám sát và hỗ trợ vận hành.

Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và khả năng phối hợp trong quá trình sử dụng. Với doanh nghiệp và chủ đầu tư, việc lựa chọn giải pháp đồng bộ cũng đặt ra yêu cầu đánh giá tổng thể thiết bị, phương án thiết kế và năng lực triển khai của đơn vị cung cấp. Ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại giải pháp U-SOLAR, cho biết việc xây dựng mạng lưới phân phối và đối tác không đơn thuần nhằm đưa sản phẩm đến gần khách hàng mà còn tạo nền tảng kết nối sản phẩm, công nghệ với năng lực triển khai thực tế. Theo thông tin từ doanh nghiệp, U-Home hiện phát triển hơn 11 chuỗi cửa hàng bán lẻ và kho U-Home, từng bước mở rộng mạng lưới phục vụ nhu cầu điện mặt trời áp mái và các giải pháp năng lượng.

Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

All-In-One Energy Tour 2026 được tổ chức theo mô hình kết nối giữa nhà sản xuất công nghệ, doanh nghiệp EPC, nhà lắp đặt, nhà phân phối và chủ đầu tư. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình tạo không gian để các bên trao đổi về công nghệ, thiết bị và yêu cầu thực tế khi triển khai hệ thống Solar và BESS. Tại hội thảo, khách tham dự có cơ hội tìm hiểu các mô hình ứng dụng, đồng thời trao đổi về phương án lựa chọn thiết bị và tổ chức triển khai hệ thống phù hợp với nhu cầu sử dụng điện.

Góc nhìn từ các doanh nghiệp triển khai cũng được đưa vào chương trình. Ông Trương Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Malaren và ông Vũ Huy Sâm, Giám đốc Công ty TNHH An Nhung Solar chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu thực tế từ phía doanh nghiệp và đơn vị thi công. Những trao đổi này góp phần làm rõ yêu cầu kết nối giữa công nghệ được giới thiệu và khả năng ứng dụng tại các công trình. Theo kế hoạch của ban tổ chức, All-In-One Energy Tour 2026 dự kiến mở rộng đến 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, kết nối hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị EPC, nhà lắp đặt và chủ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.

U-Home, Unitek và U-Solution kí kết hợp tác phát triển.

Thông qua chuỗi hội thảo, U-Home, Unitek và U-Solution kỳ vọng mở rộng không gian trao đổi giữa các thành phần trong hệ sinh thái năng lượng, đồng thời đưa các công nghệ và giải pháp lưu trữ đến gần hơn với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, việc lựa chọn giải pháp năng lượng sẽ cần được xem xét trên nhiều yếu tố, từ khả năng phát điện, dung lượng lưu trữ, mức độ an toàn đến khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực tế. Sự phối hợp giữa nhà cung cấp thiết bị, đơn vị tư vấn, nhà lắp đặt và chủ đầu tư sẽ góp phần quyết định khả năng vận hành của mỗi hệ thống.

Với định hướng phát triển giải pháp điện mặt trời áp mái đồng bộ, U-Home tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, mạng lưới đối tác và hệ thống phân phối, đồng hành cùng doanh nghiệp, đơn vị EPC và khách hàng trong quá trình tiếp cận các giải pháp năng lượng sạch.