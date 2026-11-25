TEDI liên tiếp trúng thầu các dự án đường sắt lớn. Hình minh họa.

Từ những công trình giao thông biểu tượng đến các dự án đường sắt tỷ USD

Làn sóng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp tư vấn, thiết kế và xây dựng trong nước. Trong đó, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI, mã chứng khoán TED) đang thu hút sự quan tâm khi liên tiếp góp mặt trong các gói thầu thuộc những dự án đường sắt trọng điểm. Từ thế mạnh tư vấn cầu đường, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đường sắt hiện đại, nơi đòi hỏi năng lực kỹ thuật, trình độ nhân lực và khả năng phối hợp công nghệ ở mức cao hơn.

TEDI là một trong bốn doanh nghiệp Việt Nam thuộc liên danh tám nhà thầu do SYSTRA, tập đoàn tư vấn kỹ thuật của Pháp, đứng đầu, vừa giành được gói tư vấn trị giá 10.243 tỷ đồng thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Với chiều dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/h và tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ USD, dự án đặt ra những yêu cầu khắt khe về khảo sát địa chất, thiết kế kết cấu, hệ thống điện, tín hiệu, điều khiển vận hành và bảo đảm an toàn. Trong thời gian 30 tháng, liên danh sẽ thực hiện các công việc từ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thuật tổng thể và xây dựng hồ sơ mời thầu.

Việc tham gia cùng các đối tác quốc tế mang lại cơ hội để đội ngũ kỹ sư Việt Nam tiếp cận phương pháp thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình quản lý dự án đường sắt hiện đại. Khác với công trình giao thông đường bộ thông thường, đường sắt tốc độ cao đòi hỏi sự đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng, đoàn tàu, nguồn điện và hệ thống điều khiển. Những sai lệch trong quá trình thiết kế hoặc thiếu thống nhất giữa các hệ thống có thể ảnh hưởng đến chi phí xây dựng, chất lượng khai thác và an toàn vận hành trong suốt vòng đời công trình. Vì vậy, năng lực tư vấn kỹ thuật giữ vai trò quan trọng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, TEDI cùng các đối tác còn tham gia những gói tư vấn thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc, tuyến metro số 2.2 và 2.3 tại Hà Nội, cùng dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM. Tổng quy mô bốn gói thầu có sự hiện diện của doanh nghiệp trong năm 2026 vượt 11.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là giá trị các gói thầu của liên danh, không phải toàn bộ doanh thu mà TEDI được hưởng.

Quá trình chuyển dịch này được xây dựng trên nền tảng hơn sáu thập kỷ hoạt động của TEDI trong lĩnh vực tư vấn giao thông. Thành lập năm 1962, doanh nghiệp từng tham gia nhiều công trình mang tính biểu tượng như cầu Nhật Tân, cầu Bãi Cháy, cầu Mỹ Thuận 2, hầm Hải Vân và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Kinh nghiệm xử lý những bài toán kỹ thuật phức tạp tại các công trình quy mô lớn là một trong những nền tảng để doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực đường sắt hiện đại.

Lợi nhuận tăng hơn 500% và cơ hội làm chủ công nghệ đường sắt

Sự mở rộng hoạt động kinh doanh của TEDI diễn ra trong bối cảnh kết quả tài chính ghi nhận mức tăng trưởng cao. Quý III/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 89 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 186% và gần 509% so với cùng kỳ. Lũy kế chín tháng, doanh thu đạt gần 1.966 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 183 tỷ đồng, vượt kết quả thực hiện của cả năm 2025. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TED chạm mức 110.000 đồng trong phiên giao dịch ngày 23/11, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 1.375 tỷ đồng, dù thanh khoản còn hạn chế.

Đằng sau những con số tài chính là cơ hội mở rộng thị trường của các doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật trong nước khi Việt Nam triển khai đồng thời nhiều dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. Các công nghệ như mô hình thông tin công trình (BIM), mô phỏng kỹ thuật trên môi trường số, quản lý dữ liệu địa hình và bản sao số có thể hỗ trợ kỹ sư phát hiện xung đột thiết kế, kiểm soát khối lượng thi công, dự báo chi phí và phục vụ công tác bảo trì sau khi công trình đi vào khai thác. Đây cũng là những lĩnh vực mà doanh nghiệp tư vấn Việt Nam có thể phát triển năng lực chuyên môn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đường sắt.

Nếu trước đây sự tham gia của doanh nghiệp nội địa chủ yếu được nhìn nhận qua năng lực xây dựng cầu, hầm và nền đường, thì sự phát triển của đường sắt hiện đại mở rộng cơ hội sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức cao như thiết kế hệ thống, tích hợp dữ liệu, điều khiển tự động, điện khí hóa và quản lý tài sản hạ tầng. Năng lực làm chủ những khâu này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ kỹ thuật nước ngoài, đồng thời tạo thêm nhu cầu việc làm cho đội ngũ kỹ sư điện, điện tử, tự động hóa và công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, việc góp mặt trong các liên danh quốc tế mới là điều kiện ban đầu. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành năng lực công nghệ thực chất còn phụ thuộc vào phạm vi công việc mà doanh nghiệp Việt đảm nhận, cơ chế chuyển giao công nghệ, chất lượng đào tạo nhân lực và quyền tiếp cận dữ liệu kỹ thuật. Về phương diện kinh doanh, tiến độ triển khai dự án, khả năng kiểm soát chi phí và thu hồi công nợ cũng là những yếu tố quyết định tính bền vững của tăng trưởng.

Câu chuyện của TEDI vì thế mang ý nghĩa rộng hơn kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp tư vấn giao thông. Khi hàng loạt dự án đường sắt quy mô lớn được triển khai, cơ hội hình thành một hệ sinh thái công nghiệp đường sắt trong nước đang dần mở rộng. Thách thức đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp Việt chuyển từ vai trò tham gia thực hiện dự án sang từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ và các dịch vụ kỹ thuật có giá trị gia tăng cao, qua đó tạo nền tảng phát triển lâu dài cho ngành công nghiệp đường sắt quốc gia.