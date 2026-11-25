Các đối tượng (từ trái sang phải): Phạm Văn Trọng, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lý Lở Mẩy và Lò Tả Mẩy. Ảnh: CACC.

Đường dây livestream đồi trụy lộ dòng tiền hơn 4.189 tỷ đồng

Bộ Công an yêu cầu điều tra mở rộng đường dây livestream đồi trụy tại Lào Cai, nơi các đối tượng bị cáo buộc sử dụng nền tảng nước ngoài và tiền kỹ thuật số để che giấu dòng tiền hơn 4.189 tỷ đồng.

Đường dây sử dụng công nghệ cao để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy vừa bị Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đang thu hút sự quan tâm khi cơ quan điều tra xác định tổng dòng tiền luân chuyển qua các tài khoản liên quan lên tới hơn 4.189 tỷ đồng. Vụ án cho thấy cách các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng nền tảng phát trực tiếp đặt máy chủ ở nước ngoài, kết hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử và tiền kỹ thuật số để tổ chức hoạt động trái pháp luật, đồng thời gây khó khăn cho việc truy vết nguồn tiền. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã yêu cầu Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Theo thông tin được công bố ngày 21/11/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lào Cai vì thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nhằm thu lợi bất chính, có dấu hiệu hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Trong thư khen ngày 20/11, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận kết quả điều tra của lực lượng chức năng, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ những cá nhân, tổ chức có liên quan, nhất là các hoạt động tài chính phục vụ đường dây phạm tội.

Trước đó, ngày 5/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 326 Bộ luật Hình sự. Những người bị khởi tố gồm Lý Lở Mẩy, sinh năm 2003 và Lò Tả Mẩy, sinh năm 1998, cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai; Phạm Văn Trọng, sinh năm 1989 và Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng thu giữ 19 thiết bị điện tử, hơn 1,6 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu được công bố, nhóm đối tượng lập tài khoản trên các trang web có nội dung khiêu dâm do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng những nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin phổ biến như Telegram, Zalo, Facebook để tìm kiếm, lôi kéo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc làm ổn định tham gia phát trực tiếp nội dung khiêu dâm nhằm thu lợi. Người xem muốn tiếp cận các buổi phát trực tiếp phải nạp tiền để mua Token, một dạng đơn vị thanh toán nội bộ của nền tảng, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ cào. Sau khi thanh toán, người xem có thể sử dụng số Token đã mua để yêu cầu người phát trực tiếp thực hiện những nội dung theo mong muốn.

Điểm phức tạp của vụ án nằm ở phương thức tổ chức dòng tiền. Theo cơ quan điều tra, số tiền người xem nạp vào hệ thống không được chuyển trực tiếp đến người tham gia phát trực tiếp mà luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sau đó được quy đổi thông qua đồng tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán. Các đối tượng còn thuê người sử dụng tài khoản cá nhân để chia nhỏ dòng tiền, thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc khoản thu bất chính. Việc kết hợp nhiều phương tiện thanh toán khiến hoạt động giao dịch có thể trải qua nhiều chủ thể trung gian, làm tăng độ phức tạp trong quá trình xác định người nhận tiền và mục đích chuyển tiền.

Đến thời điểm thông tin được công bố, cơ quan điều tra xác định tổng dòng tiền luân chuyển qua tài khoản các đối tượng liên quan lên tới hơn 4.189 tỷ đồng, đồng thời đã thu hồi 1,65 tỷ đồng được xác định là tiền thu lợi bất chính. Cần phân biệt rõ, con số hơn 4.189 tỷ đồng phản ánh tổng dòng tiền giao dịch được ghi nhận trong quá trình điều tra, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này là lợi nhuận hoặc khoản thu bất chính của các bị can. Việc xác định giá trị thực tế của hoạt động phạm tội, nguồn gốc từng khoản tiền và trách nhiệm của các cá nhân liên quan vẫn cần dựa trên kết quả điều tra, đối chiếu chứng từ và các tài liệu tài chính.

Từ nền tảng nước ngoài đến tiền kỹ thuật số, những mắt xích cần làm rõ

Vụ án tại Lào Cai đặt ra vấn đề về khả năng lợi dụng hệ sinh thái công nghệ số để tổ chức hoạt động phạm pháp, khi một đường dây có thể sử dụng đồng thời mạng xã hội để tiếp cận người tham gia, nền tảng phát trực tiếp ở nước ngoài để phân phối nội dung và nhiều công cụ thanh toán để thu tiền. Trong mô hình này, các công đoạn được phân tách thành những mắt xích khác nhau, từ tuyển người, tổ chức phát trực tiếp, thu tiền người xem đến chuyển đổi và phân phối khoản thu. Việc chia nhỏ hoạt động qua nhiều tài khoản và dịch vụ khiến cơ quan chức năng phải kết hợp điều tra dữ liệu điện tử với truy vết tài chính để làm rõ toàn bộ phương thức vận hành.

Một chi tiết cần được nhìn nhận thận trọng là việc sử dụng USDT trong quá trình chuyển tiền. USDT là loại tài sản mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị tương đối ổn định so với đồng USD, thường được sử dụng trong các giao dịch tài sản số. Bản thân việc sử dụng USDT không mặc nhiên cấu thành hành vi phạm tội, nhưng trong vụ án này, theo thông tin điều tra, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng công cụ trên như một khâu trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền thu được từ hoạt động trái pháp luật. Do đó, trọng tâm điều tra cần tập trung vào mục đích giao dịch, người thực sự kiểm soát tài khoản và mối liên hệ giữa các khoản chuyển tiền với hành vi bị cáo buộc.

Như vậy, với tổng dòng tiền luân chuyển được ghi nhận lên tới hàng nghìn tỷ đồng, việc điều tra mở rộng có thể cần tập trung vào mạng lưới tài khoản trung gian, những người đứng tên hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng, hoạt động mua bán tài sản mã hóa và các cá nhân tham gia tổ chức, vận hành nền tảng. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ thông tin công khai để kết luận toàn bộ những người tham gia giao dịch đều biết hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội. Việc xác định trách nhiệm hình sự của từng cá nhân phải căn cứ vào chứng cứ về hành vi, nhận thức và vai trò cụ thể trong đường dây.

Từ góc độ bảo mật và quản lý không gian mạng, vụ việc cũng cho thấy những rủi ro khi các nền tảng xuyên biên giới bị lợi dụng để phân phối nội dung vi phạm pháp luật. Máy chủ đặt ở nước ngoài có thể khiến việc thu thập, bảo toàn dữ liệu và xác định người điều hành hệ thống trở nên phức tạp hơn, trong khi các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội và phương tiện thanh toán điện tử tạo điều kiện cho nhiều khâu hoạt động được thực hiện từ xa. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa cơ quan điều tra, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đơn vị quản lý nền tảng và các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi lợi dụng công nghệ để phạm tội.

Theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự, hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể bị xử lý hình sự khi đáp ứng các dấu hiệu cấu thành tội phạm theo luật định. Đối với những giao dịch tài chính có dấu hiệu che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, cơ quan chức năng cần tiếp tục xác minh để xác định có đủ căn cứ xem xét các hành vi vi phạm pháp luật khác hay không. Việc một đường dây có dấu hiệu rửa tiền không đồng nghĩa mọi bị can trong vụ án đã bị khởi tố về tội danh này, bởi thông tin công khai hiện mới xác nhận bốn người bị khởi tố về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong thư khen gửi Công an tỉnh Lào Cai, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng, đồng thời đề nghị khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh các phương thức phạm tội trên không gian mạng ngày càng gắn chặt với giao dịch tài chính điện tử và hoạt động xuyên biên giới, đòi hỏi quá trình điều tra phải làm rõ cả hành vi phát tán nội dung vi phạm lẫn cơ chế vận hành, phân phối và che giấu nguồn tiền.

Với số tiền giao dịch hơn 4.189 tỷ đồng được phát hiện, vụ án tại Lào Cai tiếp tục đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực nhận diện các giao dịch bất thường, kiểm soát việc lợi dụng tài khoản thanh toán và phối hợp truy vết tài sản số. Kết quả điều tra mở rộng sẽ là cơ sở xác định đầy đủ quy mô hoạt động, trách nhiệm của từng đối tượng và những phương thức công nghệ đã bị lợi dụng trong đường dây, qua đó góp phần phòng ngừa các loại tội phạm tương tự trên môi trường số.