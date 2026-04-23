Diễn đàn 'Digital Trust in Finance 2026': Đặt nền tảng niềm tin số cho tài chính Việt Nam

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh rủi ro an ninh tài chính số gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu từ Bộ Công an, năm 2025, thiệt hại do các hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính vượt 8.000 tỷ đồng, phản ánh mức độ phức tạp ngày càng lớn của tội phạm công nghệ cao. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), khi các phương thức gian lận liên tục được nâng cấp, vấn đề niềm tin số không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự vận hành an toàn, bền vững của hệ sinh thái tài chính.

Với quy mô hơn 1.000 đại biểu tham dự, diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia, nhà báo, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dùng các nền tảng tài chính. Sự kiện còn có sự tham gia của hơn 30 diễn giả, chuyên gia đầu ngành cùng hơn 20 gian hàng triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ và xu hướng phát triển niềm tin số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Nội dung diễn đàn tập trung vào các vấn đề trọng tâm như xây dựng và củng cố niềm tin số trong kỷ nguyên AI; đề xuất giải pháp chính sách nhằm định hình môi trường tài chính số an toàn, minh bạch; thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và người dùng; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính.

Trong phiên toàn thể buổi sáng với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”, các đại biểu sẽ thảo luận về bức tranh tổng thể của tài chính số Việt Nam, vai trò của AI trong bảo vệ người dùng, phòng chống tin giả và gian lận tài chính, cũng như trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong xây dựng hạ tầng niềm tin số. Phiên thảo luận mở sẽ tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan về trách nhiệm chung trong bảo đảm an toàn hệ thống.

Buổi chiều, diễn đàn tiếp tục với hội thảo chuyên đề “Liên kết để bảo vệ - Hành động để duy trì niềm tin” và phiên đối thoại “Niềm tin số thời AI: An toàn bắt đầu từ người dùng”. Các nội dung thảo luận đi sâu vào những thách thức mới như trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), công nghệ giả mạo (deepfake), bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống rửa tiền và nâng cao nhận thức người dùng trong môi trường số.

Thông qua sự kiện, Liên minh Niềm tin số dự kiến khởi động Chương trình hành động năm 2026 với các sáng kiến dài hạn, tập trung vào nâng cao nhận thức an toàn số, kiểm chứng thông tin, tăng cường trách nhiệm của người có ảnh hưởng, bảo vệ người dùng và thúc đẩy các mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ, qua đó xây dựng nền tảng niềm tin số vững chắc cho hệ thống tài chính Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Mọi thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được cập nhật liên tục tại fanpage Niềm Tin Số hoặc truy cập website sự kiện: https://taichinh.niemtinso.vn/