Học sinh Hà Nội náo nức bước vào năm học mới

Ghi nhận tại nhiều trường cho thấy, sau chương trình khai giảng chung, học sinh trở về lớp để ổn định nền nếp, gặp gỡ thầy cô và bắt đầu những hoạt động đầu tiên của năm học mới. Với học sinh đầu cấp, đây cũng là thời điểm làm quen với môi trường học tập mới, thầy cô và bạn bè.

Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh: “Hạt mầm” vươn lên từ “mảnh đất nâng đỡ”

Tại Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức với chủ đề “Hạt mầm và mảnh đất nâng đỡ”, hướng tới học sinh khối 6 và khối 10 – những học sinh bắt đầu một chặng đường mới tại trường.

Theo thông điệp của chương trình, mỗi học sinh được ví như một “hạt mầm” mang trong mình sức sống, năng lực, cá tính và ước mơ của riêng mình. Trong khi đó, gia đình và thầy cô là “mảnh đất” đồng hành, nuôi dưỡng và tạo điều kiện để các em trưởng thành.

Lễ Khai giảng năm học 2026–2027 của thầy cô và học trò Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh.

Nhà trường nhấn mạnh quan điểm: "Tri thức giúp con người thành công, nhưng giá trị sống giúp con người được tin yêu và tôn trọng". Theo đó, bên cạnh kiến thức, học sinh cần được bồi đắp những giá trị hình thành qua quá trình học tập, rèn luyện và ứng xử hằng ngày.

Điểm nhấn của lễ khai giảng là màn xếp hình tương tác thực cảnh “Cây trưởng thành”. Thầy cô và phụ huynh đội nón màu nâu đất, tạo thành hình ảnh “mảnh đất” nâng đỡ; học sinh khối 6 và khối 10 hóa thân thành thân cây, cành và lá, cùng tạo nên hình ảnh một “cây đời” trưởng thành. Hình ảnh này được kết hợp với hiệu ứng trên màn hình LED và góc quay flycam từ trên cao.

Điểm nhấn của lễ khai giảng là màn xếp hình tương tác thực cảnh “Cây trưởng thành”.

Qua hoạt động, nhà trường gửi gắm thông điệp về sự đồng hành giữa gia đình, thầy cô và học sinh, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của mỗi học sinh trong việc lựa chọn hướng đi, phát triển năng lực và theo đuổi ước mơ.

Chia sẻ về định hướng năm học mới, cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cho rằng điều quan trọng là tạo môi trường để học sinh được học tập, trải nghiệm và phát triển theo thế mạnh của mình. Bên cạnh kiến thức, nhà trường chú trọng hình thành những giá trị như trách nhiệm, tôn trọng, trung thực và tử tế.

Cô Văn Thuỳ Dương - Phó Hiệu trưởng THCS&THPT Lương Thế Vinh chia sẻ tại buổi lễ.

“Trong hành trình đó, nhà trường và gia đình cần đồng hành, nhưng mỗi học sinh cũng phải chủ động nỗ lực và chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của chính mình”, cô Văn Thùy Dương chia sẻ.

Bảy giá trị được nhà trường đề cao gồm Trung thực – Tử tế – Trách nhiệm – Tôn trọng – Kỷ luật – Khát vọng – Nhân hậu. Những hành vi trong đời sống học đường như biết chào hỏi, chủ động xin lỗi khi mắc lỗi, biết tha thứ, sống trung thực và chịu trách nhiệm với việc mình làm được xem là những yếu tố góp phần hình thành nhân cách học sinh.

Với học sinh khối 6 và khối 10, lễ khai giảng cũng đánh dấu thời điểm bắt đầu một cấp học mới. Khối 6 chuyển từ bậc tiểu học lên THCS, trong khi học sinh khối 10 bước vào bậc THPT.

Kết thúc chương trình, hình ảnh “cây trưởng thành” trở thành điểm nhấn, khép lại thông điệp của lễ khai giảng: để một “hạt mầm” trưởng thành cần có sự nâng đỡ của gia đình, sự đồng hành của thầy cô và nỗ lực của chính mỗi học sinh.

Trường THCS Trần Duy Hưng: Khai giảng với tinh thần “Bứt phá”

Cũng trong sáng 5/9, 2.376 học sinh cùng 106 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Trần Duy Hưng tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Năm nay, trường được lựa chọn là điểm cầu của Thủ đô Hà Nội, kết nối với chương trình khai giảng chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất, đồng bộ, với điểm cầu trung tâm trực tuyến đặt tại Trường Phổ thông Nội trú, Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tiến sĩ - NGƯT Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Trần Duy Hưng có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; cùng lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, phường Yên Hòa và đại diện các cơ quan, đơn vị, cha mẹ học sinh.

Trong ngày khai trường, nhà trường đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Thành phố Hà Nội và phường Yên Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ - NGƯT Lê Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa cho nhà trường.

Nghi thức đánh trống khai trường do Tiến sĩ - NGƯT Lê Kim Anh,Hiệu trưởng nhà trường thực hiện chính thức mở đầu năm học mới. Tiếng trống mang theo thông điệp “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Sáng tạo – Hạnh phúc”, cùng tinh thần bứt phá và vươn lên.

Sau chương trình khai giảng chung, đội Nghi lễ nhà trường biểu diễn trống, kèn nghệ thuật. Tiếp đó, 621 học sinh khối 6 tham gia màn flashmob, tạo không khí sôi động trong ngày đầu năm học.

Trường THCS Trần Duy Hưng bước vào năm học 2026-2027 với những kết quả nổi bật trong năm học trước. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 344 giải cấp quốc gia, quốc tế và 15 giải cấp thành phố. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, có 109 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên.

Năm học này, trường có 2.376 học sinh, 50 lớp và 106 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ban Giám hiệu gồm 3 đồng chí; trong đó, Hiệu trưởng có trình độ Tiến sĩ, là Nhà giáo ưu tú, 2 Phó Hiệu trưởng có trình độ Thạc sĩ. Đội ngũ giáo viên có 37 người trình độ Thạc sĩ.

Nhà trường cho biết đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Tiểu học – THCS Newton Westlake khai giảng năm học đầu tiên

Trước đó, ngày 4/9, Trường Tiểu học – THCS Newton Westlake tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027, đánh dấu năm học đầu tiên của nhà trường.

Cô Nguyễn Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Newton Westlake đánh trống khai giảng năm học mới.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đại diện lãnh đạo Trung ương, thành phố, phường Phú Thượng cùng đông đảo phụ huynh và học sinh.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu việc Trường Tiểu học - THCS Newton Westlake chính thức đi vào hoạt động. Hơn 400 học sinh đầu cấp cũng gia nhập trường trong năm học đầu tiên. Trong đó, học sinh khối 1 bắt đầu hành trình học tập ở cấp tiểu học, còn học sinh khối 6 bước vào một chặng đường mới với nhiều trải nghiệm và cơ hội khám phá bản thân.

Với thông điệp năm học đầu tiên “Khởi đầu hạnh phúc – Kiến tạo tương lai – Vươn tầm quốc tế”, nhà trường định hướng xây dựng môi trường giáo dục song ngữ, hiện đại, hạnh phúc và hội nhập quốc tế.

Nhà giáo Nguyễn Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Newton Westlake cho biết nhà trường không chỉ hướng tới thành tích học tập mà còn chú trọng phát triển năng lực tự học, sáng tạo, khả năng thích ứng, nhân cách, sức khỏe và bản lĩnh cho học sinh.

Các đại biểu và ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo chụp hình lưu niệm tại buổi lễ.

Dù mới bắt đầu hoạt động, học sinh Newton Westlake đã có những kết quả đáng ghi nhận tại nhiều sân chơi học thuật trong nước và quốc tế. Trong đó, 2 học sinh lọt vào vòng chung kết Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO 2026) tại Indonesia; 14 học sinh đoạt giải tại các cuộc thi toán học quốc tế PMWC, MIMC, IMAS, gồm 6 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng; 6 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại vòng chung kết quốc gia cuộc thi tin học trẻ.

Trong năm học đầu tiên, nhà trường tập trung phát triển học sinh trên 4 lĩnh vực gồm: Học thuật vững chắc, công nghệ thành thạo, kỹ năng nhuần nhuyễn và thể chất bền bỉ. Qua đó, học sinh được khuyến khích hình thành năng lực học tập suốt đời, tinh thần chủ động, khả năng thích ứng; trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.