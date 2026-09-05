Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3. Ảnh: Chinhphu.vn

Sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3, TP Huế.

Chương trình đồng thời diễn ra lễ khánh thành trường trong khuôn khổ hoạt động khai giảng và đưa các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên cả nước vào sử dụng. Điểm cầu A Lưới 3 kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP Huế, các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, các đại biểu, giáo viên và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới và theo dõi chương trình chung từ điểm cầu trung tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trò chuyện với một em học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngôi trường hơn 178 tỷ đồng ở vùng biên giới

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 được đầu tư với tổng mức hơn 178,4 tỷ đồng, quy mô đáp ứng nhu cầu học tập của 1.085 học sinh, trong đó có khả năng bố trí cho 160 học sinh nội trú.

Các khối công trình được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn, định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phục vụ hoạt động dạy học, sinh hoạt và quản lý học sinh. Công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027.

Trong năm học mới, nhà trường có 1.028 học sinh. Trong số này, 576 em là học sinh dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 56% tổng số học sinh. Trường có 80 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và các hoạt động giáo dục.

Phó Thủ tướng thăm các hạng mục công trình của trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc đầu tư trường học tại A Lưới nằm trong chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong giai đoạn đầu, TP Huế triển khai hai trường tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cho biết việc hoàn thành ngôi trường là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với nỗ lực của thành phố, các đơn vị liên quan và sự đồng thuận của người dân.

Theo lãnh đạo TP Huế, công trình góp phần hiện thực hóa mong muốn của người dân khu vực biên giới về một ngôi trường khang trang, nơi con em có điều kiện học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ ngay trên quê hương.

Việc đưa trường mới vào hoạt động cũng góp phần cải thiện điều kiện giáo dục tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tạo môi trường ổn định để học sinh học tập và sinh hoạt, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng sách giáo khoa, sách tham khảo cho các em học sinh. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Phó Thủ tướng Chính phủ tặng các em học sinh và nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng cùng các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng trao quà cho học sinh vùng biên

Trong không khí khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đại diện trao các phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ dành cho nhà trường và học sinh.

Theo thông tin tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh nhà trường 20 quả bóng đá. Chính phủ trao sách giáo khoa và sách tham khảo nhằm bổ sung nguồn học liệu, hỗ trợ hoạt động dạy và học của thầy trò nhà trường.

Phó Thủ tướng cùng cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo hiệu lệnh chung từ điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Trung ương, TP Huế, địa phương và nhà trường thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3.

Sau đó, Hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng đồng bộ với điểm cầu trung tâm, chính thức bắt đầu năm học 2026-2027.

Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và lãnh đạo TP Huế tham quan các phòng học, khu nội trú, nhà ăn và một số hạng mục trong khuôn viên nhà trường. Phó Thủ tướng cùng các đại biểu cũng trồng cây lưu niệm tại trường.

Phó Thủ tướng và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 cũng tổ chức khai giảng năm học mới và khánh thành, đưa công trình vào sử dụng trong chương trình chung dành cho các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Việc các trường mới đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học được kỳ vọng tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chăm lo nguồn nhân lực tại khu vực này.