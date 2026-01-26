TOP 10 SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ XUẤT SẮC NHẤT 2025 OPPO Find X9 Series: Smartphone cao cấp của năm Chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2025, OPPO Find X9 Series được bán ra với 2 phiên bản: Find X9 và Find X9 Pro. Và ngay lập tức Find X9 Series đã nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng công nghệ.

Với xưng danh “The King of Mobile Photography”, Find X9 Series tiếp tục thừa hưởng những tính năng và công nghệ cao cấp nhất của hãng. Theo đó, Find X9 Series sở hữu hệ thống camera Hasselblad chuyên nghiệp với bộ ba camera sau 50MP mạnh mẽ, bao gồm camera chính 50MP tích hợp tính năng chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 50MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh, và camera tele Hasselblad 50MP chuyên dụng cho những bức ảnh chân dung xóa phông ở nhiều tiêu cự khác nhau.

Bên cạnh đó là thuật toán hình ảnh LUMO do OPPO độc quyền phát triển, mang lại khả năng tái hiện hình ảnh sắc nét, chính xác và nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng. Đáng chú ý, trên phiên bản Find X9 Pro còn được trang bị cảm biến tele Hasselblad độ phân giải 200MP, cho phép tái hiện hình ảnh siêu chi tiết với độ rõ nét vượt trội, ngay cả trong điều kiện ánh sáng sân khấu phức tạp. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của ống kính tăng tiêu cự Hasselblad với hiệu ứng phóng đại 3.28x, Find X9 Pro có thể zoom quang học tương đương 10x ở tiêu cự 230mm, cho phép người dùng dễ dàng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc tại các đêm concert.

Không chỉ chụp hình ấn tượng, khả năng quay video của Find X9 Series cũng được nâng lên tầm cao mới bằng việc hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ lên tới 120 khung hình/giây và chuẩn màu Dolby Vision HDR. Chế độ Log 10‑bit được tích hợp giúp người dùng có thể thực hiện hậu kỳ chuyên nghiệp ngay trên thiết bị. Hệ thống bốn micro độ nhạy cao thu âm định hướng theo mức zoom, tách rõ giọng nói của chủ thể khỏi tiếng ồn nền, mang lại chất lượng như được quay trong studio.

Để làm nên một thế hệ flagship toàn diện, Find X9 Series được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 trên tiến trình 3nm. Với kiến trúc CPU đa nhân hiệu năng cao thế hệ thứ ba bao gồm một nhân siêu hiệu năng xung nhịp lên đến 4.21 GHz, cùng các nhân hiệu suất tối ưu, giúp cải thiện hiệu suất đáng kể (tăng tới 32% hiệu năng đơn nhân và 17% hiệu năng đa nhân so với thế hệ trước), mà còn giúp giảm mức tiêu thụ điện năng đỉnh tối đa tới 55%. Việc tích hợp thuật toán Trinity Engine 2.0 cũng góp phần duy trì hiệu năng mạnh mẽ liên tục trong thời gian dài, đáp ứng hoàn hảo các tác vụ nặng như chơi game và chỉnh sửa video, mà vẫn đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Công nghệ sạc siêu nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc từ tính AIRVOOC™ 50W độc quyền của OPPO giúp người dùng có thể tái nạp năng lượng cho viên pin 7025 mAh (trên Find X9) và 7.500mAh (trên Find X9 Pro) một cách nhanh chóng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của OPPO Find X9 Series đó chính là ngôn ngữ thiết kế. Với độ hoàn thiện tốt cùng vẻ ngoài sang trọng, đi cùng sắc màu thời thượng của Đỏ, Titan, Đen (trên Find X9) và Trắng, Xám (trên Find X9 Pro), màn hình phẳng AMOLED cao cấp với viền siêu mỏng chỉ 1,15mm, cho phép tỷ lệ màn hình đạt trên 95%. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng cục bộ tối đa 3600 nit, cùng các chuẩn hiển thị HDR cao cấp như HDR10+ mang đến trải nghiệm tốt hơn.

Phiên bản ColorOS 16 là bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm nhờ hàng loạt công nghệ lõi mới. Cụ thể, thuật toán đồ họa siêu mượt 2.0 sử dụng kỹ thuật dựng hình song song đa lớp, giúp loại bỏ tình trạng đứt khung hình giữa các chuyển động. Hay bộ công cụ AI mạnh mẽ hỗ trợ sáng tạo nội dung hoàn hảo. Find X9 Series còn được tích hợp không gian tinh thần (AI Mind Space) kết hợp cùng phím cứng Snap Key, cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng chỉ với một lần nhấn. Đáng chú ý, tính năng O+ Connect cho phép quản lý tệp giữa điện thoại và máy tính Mac hoặc Windows, thậm chí điều khiển máy tính từ xa ngay trên điện thoại mang đến tiện ích vô cùng đáng giá mà không phải smartphone cao cấp nào cũng có thể làm được.