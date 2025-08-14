Sony WH-1000XM6

Tai nghe chống ồn tốt nhất

Được nâng cấp toàn diện so với thế hệ tiền nhiệm, Sony WH-1000XM6 không chỉ cải thiện khả năng chống ồn mà còn sở hữu thiết kế gấp gọn mới, cùng công nghệ Bluetooth codec LC3 cho âm thanh chất lượng cao.

Có thể nói, WH-1000XM6 đã đạt đến độ hoàn thiện rất ấn tượng cả về thiết kế tổng thể cũng như các khớp nối cho đến vỏ hộp. Việc các khớp gập được thiết rất tinh tế, tỉ mỉ, sử dụng kỹ thuật phun kim loại tiên tiến đã tạo nên sự liền mạch và bền bỉ. Việc mang thiết kế gập trở lại giúp người dùng có thể xếp tai nghe gọn gàng trong túi xách. Tổng thể tai nghe cũng rất nhẹ nhàng, chỉ 254 gram, với phần đệm đầu được mở rộng, bọc da thuần chay bên ngoài và lớp đệm memory foam bên trong tạo độ mềm mại, cho cảm giác dễ chịu khi đeo liên tục mà không bị đau phần đỉnh đầu. Trong khi earcup được thiết kế hình oval, bất đối xứng giúp dễ dàng xác định hai bên trái phải, trong khi phần đệm tai mềm mại được làm từ chất liệu co giãn, ôm khít, khoáng khí phù hợp đeo cả trong phòng máy lạnh lẫn ngoài trời.

Với tốc độ xử lý nhanh hơn gấp 7 lần so với thế hệ tiền nhiệm, HD Noise Cancelling Processor QN3 tinh chỉnh 12 micro trong thời gian thực, mang lại bước tiến vượt bậc về công nghệ chống ồn và chất lượng âm thanh. Hệ thống 12 micro giúp cho WH-1000XM6 nhận diện chính xác âm thanh từ môi trường xung quanh, qua đó tự động điều chỉnh khả năng chống ồn phù hợp. Đi cùng với công nghệ Adaptive NC Optimiser hoàn toàn mới giúp khử tiếng ồn chính xác đến bất ngờ.

Công nghệ chuyển đổi định hình tiếng ồn D/A mới được phát triển trong HD Noise Cancelling Processor QN3 giúp tai nghe có thể dự đoán và điều chỉnh tín hiệu đầu ra hiệu quả hơn, giảm biến dạng âm, tăng cường âm trầm và mang đến âm thanh sắc nét, mạnh mẽ mà vẫn giữ được độ trung thực so với bản nhạc gốc. Bên cạnh đó, màng loa được tinh chỉnh tối ưu để tăng cường khả năng chống ồn, cùng vòm loa làm từ sợi carbon trọng lượng nhẹ góp phần đảm bảo tần số cao sắc nét và ràng hơn. Sony cũng đồng thời trang bị cho WH-1000XM6 hệ thống điều hướng chùm sóng dựa trên AI gồm 6 micro giúp cho tai nghe tập trung vào giọng nói, lọc bỏ tiếng ồn xung quanh. Thuật toán này giúp khử ồn bằng AI tốt hơn, giúp giọng nói chính xác hơn, rõ ràng và tự nhiên như đang trò chuyện trực tiếp.

Việc hỗ trợ định dạng High-Resolution Audio và High-Resolution Audio Wireless nhờ LDAC, công nghệ mã hóa âm thanh tiên tiến do Sony phát triển, bên cạnh công nghệ DSEE Extreme™ sử dụng Edge-AI (Trí tuệ nhân tạo) giúp WH-1000XM6 có thể nâng cấp các tệp nhạc số nén theo thời gian thực, phục hồi dải âm cao bị mất, mang lại trải nghiệm âm thanh phong phú và tự nhiên hơn.