Điện tử tiêu dùng

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

08:34 | 26/02/2026
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Theo Samsung, Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 sẽ tái định nghĩa chuẩn mực mới cho tai nghe cao cấp với chất lượng âm thanh hi-fi đa tầng vượt trội và trải nghiệm đeo thoải mái cả ngày dài.
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Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt

Theo Samsung, Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 sẽ tái định nghĩa chuẩn mực mới cho tai nghe cao cấp với chất lượng âm thanh hi-fi đa tầng vượt trội và trải nghiệm đeo thoải mái cả ngày dài.

Được thiết kế để mang đến âm thanh tuyệt đỉnh cùng cảm giác đeo vừa vặn, Galaxy Buds4 series kết hợp chất lượng âm thanh ấn tượng với thiết kế tinh xảo được tối ưu dựa trên thuật toán, hội tụ những đột phá tiên tiến nhất của Samsung trong một trải nghiệm liền mạch.

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt

Galaxy Buds4 Pro

Đây cũng là lần đầu tiên Galaxy Buds4 Pro được trang bị màng loa trầm lớn hơn, kết hợp cùng khả năng chống ồn chủ động (ANC) nâng cao và tinh chỉnh âm thanh cá nhân hóa (EQ) tiên tiến, mang đến dải âm toàn diện chuẩn phòng thu, – đồng thời linh hoạt thích ứng với các điều kiện sử dụng thực tế.

Bên cạnh đó, những cải tiến thiết kế tinh tế, khả năng điều khiển rảnh tay trực quan cùng Galaxy AI tích hợp sâu hơn tiếp tục khẳng định cam kết của Samsung trong việc tạo nên trải nghiệm tai nghe được thiết kế phù hợp với nhịp sống và thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng.

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
uds4 series sở hữu thiết kế công thái học tinh xảo, với phần đầu tai nghe nhỏ và vừa vặn hơn để mang đến cảm giác đeo chắc chắn và thoải mái

Về thiết kế, Samsung đã thiết lập nên bản sắc thiết kế Buds đặc trưng, một thiết kế được tối ưu dựa trên phân tích hàng trăm triệu dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng. Theo đó, Buds4 series sở hữu thiết kế công thái học tinh xảo, với phần đầu tai nghe nhỏ và vừa vặn hơn để mang đến cảm giác đeo chắc chắn và thoải mái suốt cả ngày dài. Thân tai nghe được hoàn thiện với khu vực điều khiển bằng ngón tay được chạm khắc tinh tế giúp người dùng dễ dàng nhận biết vị trí thao tác và điều chỉnh cài đặt.

Bên cạnh đó, hộp đựng hình vỏ sò trong suốt không chỉ giúp việc cất giữ và sạc pin trở nên trực quan và tiện lợi hơn bao giờ hết, mà còn làm nổi bật thiết kế đường cắt dạng thanhtinh xảo, mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao và phong cách thanh lịch mọi lúc mọi nơi.

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
Cả Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 đều sở hữu cấu trúc thiết kế độc đáo nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng

Ngoài ra, cả Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 đều sở hữu cấu trúc thiết kế độc đáo nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của người dùng. Galaxy Buds4 Pro được chế tác vừa vặn với ống tai, kết hợp chất lượng âm thanh vượt trội cùng hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tối ưu các nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, Galaxy Buds4 sở hữu thiết kế mở cải tiến (Open-type), mang đến trải nghiệm âm thanh thoải mái và dễ dàng sử dụng. Người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4 có hai lựa chọn màu sắc Trắng và Đen cùng lớp hoàn thiện nhám mờ tinh tế, đồng thời Galaxy Buds4 Pro còn có thêm phiên bản giới hạn màu Hồng Mơ độc quyền tại Samsung.com.

Buds4 Pro cũng được trang bị màng loa trầm (woofer) mới lớn hơn, ứng dụng thiết kế cải tiến giúp tối ưu không gian. Bằng cách mở rộng diện tích rung tối đa và thu gọn phần viền loa, màng loa trầm lớn hơn tăng gần 20% diện tích loa hiệu dụng. Khi kết hợp cùng loa âm cao (tweeter), những cải tiến này mang đến trải nghiệm âm thanh tự nhiên, đắm chìm trong âm trầm rõ nét và âm cao đặc sắc, hỗ trợ chuẩn âm thanh 24-bit/96kHz, tái hiện chất âm chân thực chuẩn phòng thu. Những cải tiến phần cứng này giúp tái tạo mọi âm thanh, từ tiếng violin cao và vang đến tiếng bass kép sâu và ấm, những chi tiết rất khó để tái hiện ở thế hệ tiền nhiệm. Loa hai chiều được đặt ở vị trí có thể tối ưu chức năng khử tiếng ồn chủ động đồng thời giảm thiểu tiếng vọng từ gió và các yếu tố bên ngoài khác.

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
Samsung Galaxy Buds4 Pro tái hiện chất âm chân thực chuẩn phòng thu

Ngoài ra, Galaxy Buds4 Series còn trang bị các nâng cấp phần mềm được cải tiến dựa trên trải nghiệm âm thanh thích ứng mạnh mẽ mà người dùng đã yêu thích ở các thế hệ Buds tiền nhiệm. Tính năng chống ồn chủ động nâng cao có khả năng loại bỏ từ tiếng ồn giao thông cường độ lớn đến những âm thanh xung quanh thường ngày, mang đến trải nghiệm đắm chìm, thích ứng linh hoạt trong mọi điều kiện môi trường. Chẳng hạn khi di chuyển bằng xe buýt, tàu hoặc máy bay, tính năng này sẽ giúp giảm thiểu hiệu quả tiếng động cơ và tiếng ồn giao thông ở dải tần thấp, đồng thời vẫn duy trì chất âm cân bằng, giàu chi tiết - cho phép người dùng tập trung trọn vẹn vào âm nhạc, podcast hoặc cuộc gọi mà không bị gián đoạn.

Ngoài ra, đi cùng với chống ồn chủ động là tinh chỉnh âm thanh cá nhân hóa cũng góp phần mang đến trải nghiệm đắm chìm trọn vẹn khi thưởng thức nội dung, đồng thời giảm thiểu hiện tượng rò rỉ âm thanh bằng cách phân tích điều kiện đeo và hình dáng tai riêng biệt của từng người dùng.

Sự kết hợp giữa nhiều tính năng mới giúp tai nghe đạt được hiệu suất khử ồn cao nhất. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm âm thanh được tinh chỉnh và cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Samsung Galaxy Buds4 Series chính thức ra mắt
Để trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy trọn vẹn, người dùng Galaxy, Buds4 Series có thể dễ dàng kích hoạt các công cụ AI - bao gồm Bixby, Google Gemini và Perplexity

Khi thực hiện cuộc gọi, chất lượng cuộc gọi siêu rõ (Super Clear Call) áp dụng công nghệ đàm thoại băng thông siêu rộng và và các mô hình học máy được huấn luyện để giảm tiếng ồn và cải thiện chất lượng giọng nói, giúp mang đến chất lượng cuộc gọi rõ ràng vượt trội với băng thông gấp đôi so với các cuộc gọi Bluetooth thông thường. Nhờ đó, dù người dùng đang cổ vũ trận đấu bóng chày sôi động, ăn tối trong không gian nhà hàng tấp nập hay dành thời gian cùng con trẻ ở khu vui chơi, giọng nói của họ vẫn luôn được truyền tải rõ ràng và sắc nét, giúp cuộc trò chuyện diễn ra mạch lạc và tự nhiên như đang nói chuyện trực tiếp.

Để trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy trọn vẹn, người dùng Galaxy, Buds4 Series có thể dễ dàng kích hoạt các công cụ AI - bao gồm Bixby, Google Gemini và Perplexity - thông qua điều khiển bằng giọng nói và thao tác rảnh tay, cho phép duy trì sự kết nối với môi trường xung quanh khi đang tận hưởng trải nghiệm âm thanh trọn vẹn.

Galaxy Buds4 Pro cũng cho phép truy cập các tính năng AI trực tiếp trên tai nghe mà không cần chạm vào điện thoại, giúp người dùng tích hợp AI vào thói quen sử dụng hằng ngày dễ dàng hơn bao giờ hết.

Galaxy Buds4 Series còn trang bị khả năng điều khiển bằng Cử Chỉ Đầu để quản lý cuộc gọi và tương tác với Bixby, giúp người dùng có thể thao tác rảnh tay các bước tiếp theo. Bên cạnh điều khiển bằng giọng nói, những thao tác bằng cử chỉ đơn giảnnày giúp người dùng có thể chủ động trong cuộc sống hằng ngày một cách liền mạch, đảm bảo trải nghiệm sử dụng luôn thuận tiện, mượt mà và không gián đoạn.

Galaxy Buds4 series đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại một số thị trường từ hôm nay và sẽ chính thức mở bán từ ngày 11 tháng 3 với giá bán lẻ đề nghị:

Galaxy Buds4 Pro: 6.790.000 đồng

Galaxy Buds4: 4.990.000 đồng

Đi cùng với đó là chương trình ưu đãi bao gồm:

Quà tặng Ốp lưng Thời Trang Độc Quyền trị giá 790.000 đồng

Ưu đãi giảm thêm 10% khi mua kèm sản phẩm điện thoại Samsung Galaxy (*)

Ưu đãi trả góp 0đ trả trước, 0% lãi suất, 0đ phụ phí kỳ hạn đến 12 tháng (**)

(*) Ưu đãi giới hạn tùy sản phẩm.

(**) Thông qua Thẻ tín dụng, Nhà tài chính HomeCredit hoặc FE Credit.

Chi tiết về Galaxy Buds4 series, truy cập tại đây.
Samsung tai nghe chống ồn Galaxy Buds4 Pro Galaxy Buds4 Series hệ sinh thái Galaxy Galaxy Buds4

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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ ba, 04/08/2026 21:00
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Hà Giang

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mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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24°C
Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Cảm giác: 25°C
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Nghệ An

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Cảm giác: 23°C
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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MYR 0 6645 0
NOK 0 2750 0
NZD 0 15129 0
PHP 0 395 0
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THB 0 726.7 0
TWD 0 805 0
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/07/2026 05:45

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

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IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Từ 1/8: Người thôi chức không được thành lập doanh nghiệp trong 14 lĩnh vực

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

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Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Mỹ rót 140 triệu USD phát triển công nghệ đóng gói chip tiên tiến

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Hà Nội ra mắt Cổng Thông tin điện tử, thúc đẩy chính quyền số

Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

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Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ

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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

IEEE Convene 2026 tại Hà Nội khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học

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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây