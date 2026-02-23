Điện tử tiêu dùng

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:06 | 23/02/2026
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Samsung Unpacked 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/2 hứa hẹn là một trong những sự kiện giàu sản phẩm nhất lịch sử hãng, khi sân khấu năm nay không chỉ dành riêng cho dòng Galaxy S26 flagship mà còn chào đón hàng loạt cái tên mới gồm kính thông minh, nhẫn thông minh thế hệ hai, tai nghe Galaxy Buds 4 Pro với thiết kế làm lại hoàn toàn, cùng một mẫu điện thoại gập chưa từng có tiền lệ. Đây là sáu sản phẩm đáng đáng mong chờ nhất tại sự kiện này.
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6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Chưa đầy một tuần nữa, Samsung sẽ mở màn sự kiện Unpacked 2026 vào ngày 25/2 theo giờ Mỹ, tương đương rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện công nghệ được trông đợi nhất năm, nơi gã khổng lồ Hàn Quốc trình làng thế hệ thiết bị tiếp theo. Dù Samsung chưa xác nhận chính thức danh sách sản phẩm, dòng Galaxy S26 gần như chắc chắn sẽ chiếm vị trí trung tâm sân khấu.

Tuy nhiên, khó ai tin rằng một sự kiện tầm cỡ như Unpacked lại chỉ xoay quanh ba chiếc điện thoại. Dựa trên các tin đồn, bằng sáng chế và thông tin rò rỉ tích lũy suốt nhiều tháng qua, giới quan sát công nghệ đang đặt kỳ vọng vào ít nhất sáu sản phẩm có khả năng xuất hiện tại sự kiện lần này.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Kính thông minh Samsung

Kính thông minh Samsung là sản phẩm mà nhiều chuyên gia tin sẽ lộ diện tại Unpacked 2026. Thông tin về thiết bị này xuất hiện lần đầu cuối năm 2024 qua hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, xác nhận Samsung đang phát triển kính thông minh đầu tiên của hãng.

Theo các nguồn tin, thiết bị này sẽ có thiết kế tương tự kính Ray-Ban Meta, tập trung vào âm thanh, trợ lý trí tuệ nhân tạo và điều khiển rảnh tay. Tháng 10/2025, Samsung công bố hợp tác với hai thương hiệu kính mắt Warby Parker và Gentle Monster để phát triển thiết bị đeo chạy trên hệ sinh thái Google XR. Tại hội nghị kết quả kinh doanh quý IV/2025, ông Seong Cho, Phó chủ tịch cấp cao mảng Mobile Experience, xác nhận Samsung sẽ tung ra kính thông minh trong năm nay. Unpacked 2026 có thể là lần đầu tiên công chúng nhìn thấy thiết bị này hoạt động thực tế.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Galaxy Ring 2

Galaxy Ring 2 cũng nằm trong diện theo dõi từ lâu. Samsung nộp bằng sáng chế cho nhẫn thông minh thế hệ tiếp theo vào tháng 5/2024, với thiết kế tích hợp màn hình nhỏ chạy dọc thân hiển thị biểu tượng ứng dụng. Tháng 3/2025, một bằng sáng chế khác xuất hiện trên trang Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, tiết lộ cảm biến có khả năng đo nhiệt độ vật thể bên ngoài.

Khả năng Galaxy Ring 2 xuất hiện tại sự kiện lần này thấp hơn các sản phẩm còn lại do Samsung đang vướng vào tranh chấp pháp lý với thương hiệu wearable Oura. Cả hai bên đang kiện nhau liên quan đến bằng sáng chế thu thập dữ liệu hoạt động người dùng. Nếu vụ kiện diễn biến bất lợi, Samsung có thể phải trì hoãn hoặc thay đổi kế hoạch ra mắt.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

OneUI 8.5

Trong số các sản phẩm liệt kê, OneUI 8.5 là cái tên chắc chắn nhất sẽ ra mắt tại Unpacked 2026. Phiên bản phần mềm này đã có mặt trong chương trình thử nghiệm beta trên một số thiết bị Galaxy, cung cấp bức tranh tương đối rõ ràng về những gì sắp đến.

Samsung cho biết OneUI 8.5 chú trọng vào sáng tạo nội dung và kết nối. Tính năng Photo Assist cho phép chỉnh sửa ảnh liên tục mà không cần lưu sau mỗi thao tác. Storage Share giúp người dùng xem trực tiếp tệp từ các thiết bị Galaxy khác ngay trong ứng dụng My Files. Đáng chú ý hơn, một tính năng tên Now Nudge được phát hiện trong mã nguồn firmware bởi người dùng Tarun Vats trên X: công cụ này phân tích màn hình theo thời gian thực và gợi ý hành động tiếp theo, chẳng hạn tự động hiển thị nút mở lịch khi phát hiện người dùng đang hẹn gặp qua tin nhắn.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Galaxy Z Fold Wide

Samsung thường ra mắt dòng điện thoại gập vào mùa hè, nhưng Unpacked 2026 có thể hé lộ sớm một mẫu máy hoàn toàn mới. Các nhà nghiên cứu độc lập đào sâu vào mã nguồn firmware OneUI 9 bị rò rỉ và phát hiện tham chiếu đến thiết bị mang nhãn "WideFoldModel", ám chỉ một biến thể Galaxy Z Fold rộng hơn các thế hệ trước.

Theo outlet công nghệ ET News của Hàn Quốc, màn hình ngoài của máy đo 5,4 inch trong khi màn hình trong đạt 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3, tạo cảm giác gần giống một chiếc máy tính bảng nhỏ gập lại. Một số nhà phát triển đã dựng mô hình phỏng đoán thiết bị dựa trên dữ liệu thu được. Galaxy Z Fold Wide ở thời điểm này vẫn dừng ở mức tin đồn, và nhiều khả năng Samsung chỉ hé lộ sơ qua thay vì công bố chính thức.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Trong cùng kỳ sự kiện, dòng tai nghe Galaxy Buds thế hệ mới cũng thu hút sự chú ý từ cộng đồng công nghệ. Tháng 9/2025, SamMobile và một bài đăng trên mạng xã hội X xác nhận Samsung đang phát triển hai mẫu tai nghe thuộc thế hệ Galaxy Buds 4. Tên mã của cả hai thiết bị sau đó xuất hiện trong dữ liệu rò rỉ của firmware OneUI 8.5, củng cố thêm khả năng ra mắt gần.

Android Authority công bố hình ảnh rò rỉ cho thấy Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro mang thiết kế được làm lại so với thế hệ trước. Hai mẫu tai nghe này sở hữu thân máy phẳng hơn cùng một chi tiết lưới tản nhiệt mới xuất hiện ở mặt bên, tạo diện mạo khác biệt so với các thế hệ Galaxy Buds trước đây. Các tính năng âm thanh cụ thể và cải tiến kỹ thuật bên trong [Chưa xác minh] tại thời điểm này vì chưa có nguồn tin nào tiết lộ thông số kỹ thuật đầy đủ. Tuy nhiên, với vòng đời sản phẩm của Samsung, việc ra mắt tai nghe cao cấp song hành cùng dòng Galaxy S26 là kịch bản hoàn toàn có cơ sở.

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Samsung Galaxy A57

Galaxy A57, điện thoại tầm trung tiếp theo của Samsung, xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận thiết bị viễn thông MIIT của Trung Quốc khoảng một tháng trước. Theo thông tin rò rỉ, máy nâng cấp chip lên Exynos 1680 so với Exynos 1580 trên A56, đồng thời mỏng hơn với độ dày 6,9 mm thay vì 7,4 mm. Hệ thống camera ba ống kính gồm 50MP góc rộng, 12MP siêu rộng và 5MP macro được giữ nguyên. Đây là bản nâng cấp tăng dần, không có thay đổi mang tính đột phá về thiết kế.

Nhìn tổng thể, Unpacked 2026 hứa hẹn mang lại nhiều điều hơn một buổi ra mắt điện thoại flagship thông thường. OneUI 8.5 gần như chắc chắn xuất hiện. Kính thông minh, Galaxy Buds 4 Pro và Galaxy A57 có xác suất cao. Galaxy Z Fold Wide là ẩn số thú vị. Galaxy Ring 2 là cái tên bấp bênh nhất vì lý do pháp lý. Dù kịch bản nào xảy ra, người dùng công nghệ toàn cầu sẽ có nhiều chủ đề để bàn luận sau ngày 25/2.

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
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