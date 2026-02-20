Galaxy S Mới hé lộ điều gì?

Trải nghiệm này sẽ mang đến sự liền mạch cho nhà sáng tạo nội dung bằng cách biến bức ảnh ban ngày thành cảnh ban đêm chỉ trong vài giây. Bằng cách khôi phục những phần bị thiếu của vật thể trong ảnh như miếng bánh bị cắn dở, hay kết hợp nhiều bức hình thành một hình ảnh thống nhất và liền mạch.

Trên điện thoại Galaxy S Mới bạn chỉ cần nói yêu cầu của mình.

Nếu như trước đây những tính năng này đòi hỏi kỹ năng chuyên môn hoặc hàng giờ hậu kỳ thì giờ đây bạn có thể thực hiện trong vài phút ngay trên điện thoại Galaxy chỉ bằng cách nói yêu cầu của mình.

Một điều thú vị tiếp theo đó chính là trải nghiệm trọn vẹn từ đầu đến cuối, được xây dựng trên nền tảng hệ thống camera Galaxy sáng nhất từ trước đến nay.

Samsung hiểu rằng, camera di động đang vượt trên vai trò chụp ảnh, ghi hình đơn thuần. Chính vì thế mà Galaxy AI mới đã hợp nhất các khả năng sáng tạo như nâng cao cho chụp, chỉnh sửa và chia sẻ trong một nền tảng trực quan duy nhất. Kết quả là người dùng sẽ có được một trải nghiệm liền mạch cùng quy trình sáng tạo linh hoạt hơn, không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay thao tác với các công cụ phức tạp, để việc sáng tạo trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn và tự nhiên hơn.

Trọng tâm của bước chuyển mình này là niềm tin rằng sáng tạo không nên bị giới hạn bởi kỹ năng hay kinh nghiệm kỹ thuật. Mà chỉ đơn giản với camera Galaxy, Samsung đã âm thầm tái định nghĩa những gì người dùng có thể làm được. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những thước phim đậm chất điện ảnh, theo dõi chuyển động của các vì sao trên bầu trời đêm hay chụp những bức ảnh giàu chi tiết ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Đáng chú ý, với phương thức nhập liệu tự nhiên đa phương thức, việc chỉnh sửa trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ bằng cách mô tả ý tưởng của bạn bằng vài từ.

Trước đó, Samsung đã đăng tải thông tin về sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 26/2 tới

Chúng ta sẽ cùng chờ đón và khám phá những trải nghiệm camera Galaxy mới dễ dùng và thân thiện nhất từ trước đến nay tại sự kiện Galaxy Unpacked tháng 2 năm 2026.