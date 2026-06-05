Cụ thể với siêu pin titan 8000mAh, realme 16T 5G không chỉ dẫn đầu phân khúc tầm trung, mang đến khả năng sử dụng thực tế lên đến 2 ngày liên tục trong điều kiện cường độ cao, giúp người dùng thường xuyên lướt mạng xã hội, chụp ảnh check-in, vi vu cuối tuần hay chiến game kéo dài từ sáng đến xuyên màn đêm.

Đáng chú ý là realme 16T 5G sở hữu nguồn năng lượng bền bỉ giúp họ thỏa sức tận hưởng trọn vẹn mà không cần mang vác pin dự phòng nặng nề, dây cáp sạc vướng víu, hay gián đoạn bất chợt để tìm điểm sạc giữa chừng.

Siêu pin realme 16T 5G chính thức lên kệ

Như vậy chỉ với một lần sạc đầy, realme 16T 5G có thể mang đến 25 giờ xem YouTube liên tục, lướt Instagram đến 32,8 giờ, nhắn tin WhatsApp đến 34 giờ hoặc chơi game hơn 14 giờ.

Bên cạnh đó, realme 16T 5G còn đáp ứng đúng nhu cầu chất lượng của sản phẩm công nghệ như tối ưu độ bền đến mức đáng kinh ngạc. Theo dữ liệu thử nghiệm tại realme Lab, realme 16T 5G có thể giữ dung lượng pin trên 80% sau 7 năm sử dụng.

realme 16T 5G có thể giữ dung lượng pin trên 80% sau 7 năm sử dụng.

Ngoài ra, realme 16T 5G còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W giúp nạp lại năng lượng trong tích tắc, trong khi tính năng sạc ngược 15W dễ dàng biến máy thành một chiếc sạc dự phòng đa năng cho tai nghe hay đồng hồ thông minh.

Công nghệ Bypass Charging giúp giảm nhiệt sinh ra khi vừa sạc vừa chơi game, kết hợp với bảo vệ nhiệt độ nâng cao và chống sạc quá tải để đảm bảo hiệu suất pin lâu dài. Sức mạnh này biến tân binh mới của realme thành bạn đồng hành lý tưởng, tiếp sức cho các bạn trẻ từ những năm tháng miệt mài trên giảng đường cho đến khi bước vào môi trường công sở đầy thử thách.

realme 16T 5G đó chính là hệ thống camera siêu sắc nét cùng loạt tính năng AI cực “Quao”

Điểm đáng chú ý thứ hai của realme 16T 5G đó chính là hệ thống camera siêu sắc nét cùng loạt tính năng AI cực “Quao”. realme 16T 5G được trang bị camera AI 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852 sắc nét, kết hợp khẩu độ F1.8, lấy nét tự động và LumaColor IMAGE Engine mang lại chân dung sắc nét, màu da tự nhiên và chi tiết ảnh giàu chiều sâu trong mọi điều kiện ánh sáng. Xử lý RAW HDR và cân bằng trắng thông minh giúp ảnh giữ được sắc thái thật, không bị cháy sáng hay tối quá trong những khung hình ngược sáng.

Điểm nổi bật trên hệ thống camera của realme 16T 5G là tính năng gương selfie độc bản

Điểm khác biệt nổi bật nhất trên hệ thống camera của realme 16T 5G là gương selfie độc bản, giúp hội bạn trẻ căn góc khung hình và biểu cảm chuẩn chỉnh ngay trên màn hình gương tích hợp trên mặt lưng khi chụp bằng camera chính 50MP, đặc biệt là khi chụp ảnh nhóm với bạn bè để có chất lượng ảnh tốt nhất.

Tính năng AI chân dung tỏa sáng tự động cân chỉnh ánh sáng và độ sáng khuôn mặt để cho ra ảnh chân dung bừng sáng.

Tính năng AI chân dung tỏa sáng cũng tự động cân chỉnh ánh sáng và độ sáng khuôn mặt để cho ra ảnh chân dung “sáng như sao”, rõ nét và tự nhiên hơn trong các điều kiện thiếu sáng. Công nghệ AI này hoạt động hoàn toàn tự động, không cần người dùng chỉnh tay mà vẫn có những tác phẩm chân dung rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

Chế độ phong cách (Vibe Mode)

Một chế độ đáng chú ý khác là chế độ phong cách (Vibe Mode) đi cùng hệ thống bộ lọc màu nghệ thuật đỉnh cao mang đến những chuyến đi và những lễ hội bùng nổ, để giới trẻ tự do bung xõa chất riêng.

Nổi bật nhất trong các tính năng AI trên realme 16T 5G có lẽ phải kể đến tính năng AI Pop-out - "vũ khí bí mật" đồng hành cùng mùa hè rực rỡ, cho phép các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo, tách nền và làm nổi bật chủ thể để biến những bức ảnh du lịch thông thường thành những chiếc ảnh story độc bản, “không đụng hàng” trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái AI chỉnh sửa ảnh thông minh gồm AI StyleMe và AI Instant Clip cũng sẵn sàng trợ lực, giúp người dùng Gen Z dễ dàng xuất xưởng những bức ảnh cá tính và video ngắn bắt trend chỉ với vài thao tác chạm, bỏ qua hoàn toàn các bước chỉnh sửa qua ứng dụng thứ ba phức tạp.

realme cũng rất tự hào khi mang đến cho realme 16T 5G realme UI 7.0 và Flux Engine thế hệ mới, tối ưu hệ thống để duy trì tốc độ phản hồi nhanh hơn 15%, độ mượt khi cuộn ứng dụng cải thiện 29% và độ mượt khi mở ứng dụng nhanh hơn 22% so với thế hệ trước. Với hiệu năng mượt mà suốt 6 năm sử dụng, các ứng dụng đều mở tức thì và đa nhiệm luôn liền mạch.

realme 16T 5G mang đến trải nghiệm chiến game ổn định với tốc độ khung hình 60FPS

Tính năng tự động dọn dẹp ứng dụng ngầm thông minh và tối ưu hệ thống thường xuyên, giữ cho máy luôn phản hồi nhanh và ổn định như ngày đầu sử dụng. AI Boost tăng khả năng giữ ứng dụng nền lên đến 50%, giúp chuyển đổi đa nhiệm liền mạch hơn mà không bị reload hay mất tiến trình.

Có thể nói, với những “chiến thần” chuyên game thì realme 16T 5G mang đến trải nghiệm chiến game ổn định với tốc độ khung hình 60FPS nhờ chipset hiệu năng cao tiến trình 6nm cùng công nghệ tăng tốc GT Boost Engine để mọi trận đấu luôn mượt mà, không gián đoạn.

Song song, hệ thống tản nhiệt AirFlow VC với diện tích buồng hơi 5300 mm² giúp phân tán nhiệt hiệu quả, giữ thiết bị luôn mát ngay cả khi chơi game cường độ cao kéo dài.

Ngoài ra thì realme 16T 5G cũng được trang bị tính năng kháng nước chuẩn IP69 Pro và khả năng chống sốc chuẩn quân đội: “Khủng long mình đồng da sắt”. Theo đó, với tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68, IP69 và IP69K, realme 16T 5G có thể chống chịu mưa lớn, nước bắn áp lực cao và các điều kiện môi trường khắc nghiệt trong sử dụng hàng ngày.

Thiết bị cũng đạt tiêu chuẩn chống sốc quân đội

Thiết bị cũng đạt tiêu chuẩn chống sốc quân đội, giảm thiểu tối đa rủi ro nứt vỡ hay hư hỏng do va đập, rơi rớt trong quá trình đi làm, đi học, tham gia hoạt động ngoài trời, thể thao, hay đơn giản là trong sinh hoạt hằng ngày.

realme 16T 5G chính thức lên kệ từ hôm nay ngày 5/6 tại hệ thống Thế Giới Di Động

realme 16T 5G chính thức lên kệ từ hôm nay ngày 5/6 với hai tùy chọn màu sắc: Xanh Cực Quang và Đen Ánh Sao với giá bán lần lượt là 10.290.000 đồng cho phiên bản 8GB RAM + 128GB ROM, và 10.990.000 đồng cho phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM.

Sản phẩm chính thức được mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 06/2026.