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Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động

Anh Thái

Anh Thái

06:35 | 02/04/2026
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Chắc chắn đây không phải là trò đùa ngày “Cá tháng tư”, đây thật sự là một tin ‘gây sốc’ từ realme Việt Nam khi ra mắt mẫu smartphone sở hữu viên pin lớn chưa từng có, lên đến 10.001mAh.
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Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động

Có thể nói, sự kiện này đã ghi dấu cột mốc mới khi lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ pin trên smartphone đã vượt mốc 10.000mAh, qua đó mở rộng đáng kể thời lượng sử dụng và nâng cao tính linh hoạt trong trải nghiệm hằng ngày, đặc biệt với những nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
realme P4 Power sở hữu siêu pin 10.00mAh

Việc sở hữu viên pin 10001 mAh, giúp realme P4 Power không chỉ có lợi thế rất lớn so với các đối thủ cùng phân khúc, mà realme còn chứng minh năng lực vượt trội của mình trong việc mang đến cho người dùng một lựa chọn mới. Không chỉ thể hiện sự ấn tượng về thông số, realme còn chứng minh họ đã thành công trong việc sở hữu công nghệ pin lớn, bền bỉ và an toàn.

Theo đại diện realme Việt Nam chia sẻ tại sự kiện thì realme P4 Power không chỉ thiết lập nên tiêu chuẩn mới cho trải nghiệm sử dụng không gián đoạn, mà còn có thể đồng hành không ngơi nghỉ cùng người dùng suốt 11.7 giờ chơi game MOBA như PUBG, 32.5 giờ xem Youtube hay 185.7 giờ nghe nhạc cùng ứng dụng Spotify. Đặc biệt, ngay cả khi viên pin chỉ còn 1% thì chế độ siêu tiết kiệm pin vẫn giúp người dùng có thể gọi khẩn cấp đến 44 phút hay mở bản đồ chỉ đường thêm 14 phút.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Công nghệ sạc nhanh VOOC lên đến 80W, giúp nạp 50% viên pin 10.001mAh chỉ trong 36 phút

Một trong những lo lắng nhất của người dùng khi sở hữu viên pin dung lượng lớn đó chính là thời gian tái nạp năng lượng cũng như độ an toàn trong quá trình sử dụng. Rất đáng chú ý là realme P4 Power đã giải quyết triệt để cả hai vấn đề này. Về việc tái nạp năng lượng realme đã trang bị cho P4 Power công nghệ sạc nhanh VOOC lên đến 80W, giúp nạp đầy 50% viên pin 10.001mAh chỉ trong 36 phút. Người dùng cũng có thể sử dụng máy để sạc ngược cho các thiết bị di động khác với công suất 27W, đây là một trong những smartphone có công suất sạc ngược nhanh nhất thế giới.

Về an toàn, realme cũng đã trang bị cấu trúc an toàn pin 5 lớp, đạt chứng nhận pin an toàn 5 sao của TUV Rheinland, cùng khả năng chống sốc chuẩn quân đội, kháng nước IP69/68/66 giúp thiết bị vận hành ổn định trong các môi trường khắc nghiệt, cũng như kiểm nghiệm tuổi thọ đến 8 năm vẫn duy trì trên 80% dung lượng pin.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Cấu trúc an toàn pin 5 lớp đạt chứng nhận an toàn pin 5 Sao TUV Rheinland

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của P4 Power là dù sở hữu viên pin cực lớn nhưng máy vẫn có thiết kế khá mỏng nhẹ, với độ mỏng chỉ 9.08mm và trọng lượng chỉ 219gram, đó là nhờ realme sử dụng công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới kết hợp hệ thống bảo vệ C Pack và F Pack.

Trái tim của máy là vi xử lý Dimensity 7400 Ultra thế hệ mới, được xây dựng trên tiến trình 4nm với cấu trúc 8 nhân, mang lại hiệu suất cao và khả năng tối ưu điện năng vượt trội. Nhờ tích hợp AI ở cấp độ nền tảng, chipset này xử lý mượt mà các tác vụ nặng như gaming, quay video 4K hay đa nhiệm liên tục, đồng thời kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong suốt quá trình sử dụng.

Ngoài ra, để tăng cường xử lý hình ảnh và video giúp cải thiện độ chi tiết, màu sắc và độ mượt khung hình, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động và liền mạch hơn trên thiết bị.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Chip Dimensity 7400 Ultra mang đến trải nghiệm hiệu năng mượt mà và liền mạch

Việc trang bị màn hình HyperGlow 4D Curve+ AMOLED, tần số quét 144Hz cũng giúp người dùng thao tác liền mạch hơn, chất lượng hiển thị sắc nét và sống động trong mọi điều kiện ánh sáng. Đồng thời các thông số này cũng giúp bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt là những người dùng cần làm việc nhiều giờ ngoài trời, người trẻ bận rộn tranh thủ thời gian kết nối mạng xã hội, chơi game và xem các nội dung giải trí về đêm.

AI đã trở thành một yếu tố bắt buộc của tất cả các smartphone mới ngày nay, và realme P4 Power cũng được trang bị nhiều tính năng thông minh, giúp trực tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng hằng ngày. Cụ thể với realme P4 Power, AI đã được tích hợp để tối ưu các tác vụ thực tế như quản lý hiệu năng, tiết kiệm năng lượng, xử lý hình ảnh và hỗ trợ giải trí, giúp thiết bị vận hành mượt mà và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng liên tục của người dùng.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động

I Camera độ phân giải 50MP kết hợp cảm biến Sony OIS IMX882 với khả năng lấy nét thông minh

Theo đó, AI Camera độ phân giải 50MP kết hợp cảm biến Sony OIS IMX882 với khả năng lấy nét thông minh, giúp mọi bức ảnh đều sắc nét và sống động và quay video 4K mượt mà. Ngoài ra, người dùng còn có thể ghi lại cuộc sống từ nhiều góc nhìn và tiêu cự, camera của sản phẩm còn chủ động nhận diện bối cảnh và điều chỉnh ánh sáng, can thiệp vào từng bức ảnh và hỗ trợ tối ưu ảnh đơn giản hơn bao giờ hết với trình chỉnh sửa ảnh thông minh, AI Editor.

realme P4 Power 5G cũng mang đến ấn tượng tốt đẹp với người dùng ngay từ lần đầu tiên khi được thiết kế theo ngôn ngữ “Khai Mở Năng Lượng”, biến những yếu tố công nghệ vốn ẩn bên trong trở thành trải nghiệm trực quan và giàu cảm xúc. Cụ thể, máy có mnặt lưng được chia thành hai phần, nửa dưới hoàn thiện nhám mờ, nơi “trú ẩn” của viên pin Titan dung lượng 10.001mAh, trong khi nửa bên trên sử dụng thiết kế tái hiện các đường dẫn và kết nối năng lượng một cách liền mạch.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Thiết kế khai mở năng lượng với khu vực NFC được hiển thị trực quan

Khu vực NFC được hiển thị trực quan như một “chỉ báo” sống động, đồng thời góp phần mang đến tổng thể thiết kế đẹp mắt, hiện đại và đầy nội lực.

Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động
Siêu pin realme P4 Power chính thức ra mắt với nhiều ưu đãi độc quyền tại Thế Giới Di Động

realme P4 Power chính thức bán ra thị trường từ ngày 1/4/2026

realme P4 Power chính thức bán ra thị trường với 2 tùy chọn màu sắc là Cam Tia Chớp và Bạc Quyền Năng cùng 1 dung lượng duy nhất là 12GB +256GB và được bán với giá 15.990.000 đồng.

Sản phẩm chính thức mở bán từ hôm nay 01/04/2026, với nhiều ưu đãi được áp dụng tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc.
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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