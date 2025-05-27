Điện tử tiêu dùng
realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt

Đào Công

Đào Công

21:16 | 27/05/2025
realme GT 7 Series vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Paris (Pháp), cùng với đó là phiên bản đặc biệt realme GT 7 Dream Edition.
Sự kiện không chỉ tiếp tục khẳng định cam kết của realme trên hành trình nâng tầm và đổi mới công nghệ, mang đến cho người dùng toàn cầu hiệu năng mạnh mẽ cùng thiết kế đẳng cấp mà còn và diễn ra lễ hợp tác chiến lược giữa realme cùng đội đua Aston Martin Formula One™ Team.

realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
Tâm điểm của sự kiện lần này chính là realme GT 7, mẫu smartphone được mệnh danh là “Kẻ hủy diệt flagship 2025”

Để khẳng định vị thế hàng đầu, realme GT 7 được trang bị pin titan dung lượng 7000mAh cùng công nghệ sạc siêu nhanh 120W, cho phép đạt 50% viên chỉ với 14 phút sạc và vỏn vẹn 40 phút để sạc đầy. Công nghệ sạc thông minh Bypass tích hợp giúp giảm nhiệt độ khi sạc và kéo dài tuổi thọ pin. Combo hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu này còn đạt được chứng nhận 5 sao về hiệu suất pin do TÜV Rheinland cấp.

realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
realme GT 7 được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9400

Với vi xử lý MediaTek Dimensity 9400e, sản xuất trên tiến trình TSMC 4nm tiên tiến, realme GT 7 nằm trong top những smartphone Android có hiệu năng mạnh mẽ hàng đầu hiện nay.

Về thiết kế, realme GT 7 gây ấn tượng với mặt lưng IceSense Graphene, mang lại khả năng tản nhiệt vượt trội và cảm giác mát lạnh như “chạm vào làn da thật”. Đồng thời công cụ quản lý kế hoạch đầu tiên trên thế giới ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI Planner cũng biến realme GT 7 trở thành một trợ lý cá nhân thông minh thực thụ. Chỉ với thao tác nhấn đúp đơn giản, người dùng có thể tạo và quản lý lịch trình hằng ngày một cách dễ dàng, nâng cao hiệu quả công việc và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng.

realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
realme GT 7 còn được trang bị cụm camera AI Travel Snap sử dụng cảm biến Sony IMX 906, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao

Bên cạnh đó, realme GT 7 còn được trang bị cụm camera AI Travel Snap sử dụng cảm biến Sony IMX 906, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao với hàng loạt tính năng nổi bật như Chế độ quay chụp 4K dưới nước, Loại bỏ chói sáng bằng AI và chế độ chụp siêu tốc giữ trọn ánh sáng trong từng khung ảnh.

Về khả năng hiển thị, GT 7 sở hữu màn hình AMOLED Pro-Esports kích thước 6.78mm với độ sáng tối đa lên tới 6000 nits mang đến khả năng hiển thị xuất sắc. Ngoài ra, realme GT 7 còn được trang bị chuẩn kháng bụi và kháng nước IP69, giúp thiết bị bền bỉ vượt trội trong điều kiện sử dụng hằng ngày cũng như các môi trường khắc nghiệt, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình.

realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
realme GT 7 Series: "Kẻ hủy diệt flagship 2025" chính thức ra mắt

Thử thách Kỷ lục Guinness Thế giới với 24 giờ liên tục chiếu phim không gián đoạn trên siêu phẩm GT 7 được bắt đầu vào lúc 18h00 ngày 22/5. Sau đó, thử thách kết thúc thành công vào lúc 18h00 ngày 23/5, chính thức xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới.
realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
realme GT 7 Dream Edition là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được đồng phát triển cùng đội đua Aston Martin Formula One™ Team

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, realme kết hợp với đội đua Aston Martin Formula One™ Team, và phiên bản realme GT 7 Dream Edition là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới được đồng phát triển cùng đội đua Aston Martin Formula One™ Team trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên.

Thiết bị sở hữu sắc xanh Racing Green biểu tượng của Aston Martin, thiết kế hai cánh mang tính chất khí động học và logo đôi cánh bạc được khắc nổi, thể hiện trọn vẹn tinh thần tốc độ và đẳng cấp sang trọng. Ngoài vỏ hộp đựng sản phẩm phiên bản sưu tầm đặc biệt, còn có ốp lưng Silver Wing và ghim lấy SIM mô phỏng xe đua F1 mang đến trải nghiệm độc quyền, đầy cuốn hút dành cho người hâm mộ công nghệ và tốc độ.

realme GT 7 Series:
realme GT 7 Series:

Thiết bị sở hữu sắc xanh Racing Green biểu tượng của Aston Martin

“Việc hợp tác cùng một đội đua huyền thoại như Aston Martin Aramco là bước tiến chiến lược giúp realme vượt qua những giới hạn của đổi mới sáng tạo. Chỉ những sản phẩm hoàn hảo nhất của chúng tôi mới được gắn biểu tượng “đôi cánh” và được chính thức bày bán. Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng đội ngũ Aston Martin và tiếp tục mang đến cho người dùng toàn cầu những thiết kế ấn tượng, kết hợp cùng tay nghề chế tác thủ công đỉnh cao.” Ông Sky Li – CEO của realme – chia sẻ.

Giám đốc Cấp phép và Thương mại, Đội đua Aston Martin Aramco, ông Matt Chapman cũng cho biết: “Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng realme để giới thiệu chiếc smartphone đồng thương hiệu đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. realme GT 7 Dream Edition là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vượt trội và thiết kế sáng tạo. Chúng tôi cũng rất mong đợi được tiếp tục đồng hành cùng realme cho những hợp tác trong tương lai.”

realme GT 7 Series: 'kẻ hủy diệt flagship 2025' chính thức ra mắt
Việc bắt tay cùng đội đua Aston Martin Formula One™ Team - một huyền thoại gắn liền với kỹ thuật chế tạo chuẩn xác, hiệu năng đỉnh cao và thiết kế mang tính biểu tượng

Việc bắt tay cùng đội đua Aston Martin Formula One™ Team - một huyền thoại gắn liền với kỹ thuật chế tạo chuẩn xác, hiệu năng đỉnh cao và thiết kế mang tính biểu tượng - không chỉ mở ra bước tiến mới trong chiến lược toàn cầu của realme, mà còn khẳng định cam kết nâng tầm trải nghiệm người dùng bằng những giá trị công nghệ vượt chuẩn mực.

Theo đó, realme GT 7 Dream Edition sẽ là mẫu smartphone này không chỉ kế thừa hiệu suất vượt trội của realme GT Series, mà còn mang đậm dấu ấn thiết kế hai cánh mang tính biểu tượng và sắc xanh Aston Martin Green độc quyền.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược này, hai bên dự kiến sẽ cùng phát triển mỗi năm hai mẫu sản phẩm mới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm công nghệ đột phá và đáng mong đợi cho người dùng toàn cầu.

Nhân dịp này, realme cũng ra mắt tai nghe realme Buds Air 7 Pro, sản phẩm đầu tiên trong phân khúc tích hợp trợ lý Gemini, giới thiệu loạt tính năng đột phá như Chuyển ngữ thời gian thực với AI, Chuyển ngữ trực tiếp và Hỏi đáp với AI. Những công nghệ này cho phép chuyển ngữ theo thời gian thực, giao tiếp đa ngôn ngữ mượt mà và truy xuất thông tin tức thì, biến realme Buds Air 7 Pro trở thành tai nghe thông minh nhất trong phân khúc.

Sở hữu khả năng chống ồn chủ động 53dB, driver dual-dac, thời lượng pin lên đến 48 giờ và chứng nhận Hi-Res Audio, realme Buds Air 7 Pro không chỉ vượt trội về công nghệ AI mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng cho thiết bị âm thanh thông minh.

realme GT 7 sẽ chính thức bán ra với 2 phiên bản, phiên bản tiêu chuẩn với 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong có giá bán 749,99 Euro và phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong sẽ có giá 799,99 Euro.

Bên cạnh đó, các sản phẩm realme GT 7T, realme GT 7 Dream Edition và tai nghe realme Buds Air 7 Pro cũng được niêm yết với các mức giá lần lượt 649,99 Euro 899,99 Euro và 139 Euro.
realme kết hợp chiến lược với Google Gemini

Gemini cũng sẽ hiện diện trên dòng realme GT 7 Series và tai nghe realme Buds Air 7 Pro, công nghệ này mang đến loạt tính năng thông minh như Chuyển ngữ với AI, Công cụ xóa ảnh AI 2.0 và Công cụ AI 2.0, hỗ trợ giao tiếp thời gian thực, chỉnh sửa ảnh nâng cao và sáng tạo nội dung thông minh. Sự hợp tác giữa phần cứng sáng tạo từ realme và trí tuệ nhân tạo tiên phong từ Google Gemini hứa hẹn mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội và trực quan hơn bao giờ hết.
