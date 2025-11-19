Ở quy mô toàn cầu, Xiaomi vẫn đang duy trì vị trí Top 3 với 14% thị phần, ghi nhận mức tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone đang có chiều hướng suy giảm, khi mà hầu hết mọi thương hiệu đều ghi nhận mức tăng trưởng âm do sức mua yếu và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam

“Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm của Xiaomi trên toàn cầu. Việc tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 thị phần smartphone dù thị trường có nhiều biến động là minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược lấy người dùng làm trung tâm. Ở mọi phân khúc thị trường, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ hậu mãi tận tâm nhất để tạo nên trải nghiệm toàn diện và giá trị bền vững cho người dùng Việt Nam.” Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ.

REDMI Note 14 Series dẫn đầu phân khúc tầm trung

Được biết, trong quý III vừa qua hàng loạt thương hiệu smartphone đã ra mắt dòng sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và mở rộng hệ thống bán lẻ để kích cầu. Giữa bức tranh đầy biến động đó, Xiaomi vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược sản phẩm đa phân khúc. Cụ thể, ngoài REDMI Note 14 Series dẫn đầu phân khúc tầm trung, REDMI 15 là chiếc smartphone giúp thương hiệu chiếm lĩnh thị phần ở phân khúc phổ thông, trong khi Xiaomi 15T Series chính là dòng smartphone tạo sức bật mạnh mẽ cho Xiaomi Việt Nam ở phân khúc cận cao cấp.

Chi tiết, ở phân khúc phổ thông, REDMI 15 nhanh chóng trở thành lựa chọn smartphone toàn diện nhờ viên pin khủng 7000mAh cùng công nghệ pin Silicon-Carbon tiên tiến. Đây cũng là chiếc smartphone đầu tiên được Xiaomi phổ cập công nghệ pin Silicon-Carbon đến với phân khúc phổ thông, điều vốn chỉ xuất hiện ở các dòng cao cấp.

Xiaomi 15T Series bứt phá mạnh mẽ khi mang đến trải nghiệm flagship thực thụ xuống phân khúc giá chưa đến 20 triệu đồng

Ở phân khúc cận cao cấp, Xiaomi 15T Series bứt phá mạnh mẽ khi mang đến trải nghiệm flagship thực thụ xuống phân khúc giá chưa đến 20 triệu đồng với hệ camera Leica Summilux với ống kính Leica 5x Pro telephoto, trải nghiệm hiệu năng đỉnh cao, cùng thiết kế sang trọng và bộ đôi màu Vàng Hồng và Vàng Mocha ấn tượng. Với thành tích đạt được 150% so với thế hệ tiền nhiệm, Xiaomi 15T Series chính là dòng sản phẩm giúp Xiaomi mở ra kỷ nguyên “Công nghệ cao cấp dành cho số đông”.

Có thể nói, vệc duy trì vị thế Top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý 3 và qua không chỉ là một cột mốc kinh doanh, mà còn là minh chứng cho định hướng đúng đắn của Xiaomi, đó là mang công nghệ cao cấp đến gần hơn với mọi người, từ đó từng bước trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt trong mọi phân khúc.