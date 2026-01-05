ASUS hé lộ dòng bo mạch chủ Neo cho AMD AM5 trước thềm CES 2026

Dòng bo mạch chủ mới mang tên Neo

Theo những thông tin ban đầu, bo mạch chủ Neo nhiều khả năng vẫn dựa trên chipset dòng 800 của AMD, tương tự các sản phẩm AM5 hiện nay. Thay vì thay đổi nền tảng, ASUS lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào cải tiến trải nghiệm sử dụng, tối ưu hiệu năng thực tế và độ bền linh kiện. Cách làm này tương đồng với chiến lược “Max” của MSI hay các phiên bản “X3D Ready” mà Gigabyte đã triển khai trước đó.

Cổng kết nối AIO_POGO, sử dụng hệ thống chân tiếp xúc lò xo mới

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên dòng Neo là sự xuất hiện của cổng kết nối AIO_POGO, sử dụng hệ thống chân tiếp xúc lò xo (pogo pins) đặt ngay cạnh socket AM5. Đây là thiết kế hiếm thấy trên bo mạch chủ desktop.

Nếu được hiện thực hóa đúng như teaser, cổng này có thể cho phép cấp nguồn và giao tiếp trực tiếp với tản nhiệt nước AIO mà không cần dây PWM hoặc cáp USB truyền thống. Giải pháp này không chỉ giúp khu vực quanh CPU gọn gàng hơn mà còn phù hợp với triết lý BTF (Back to Future) của ASUS, hướng tới các hệ thống PC hạn chế dây dẫn lộ thiên.

Tản nhiệt buồng hơi 3D VC M.2 cho SSD tốc độ cao

Bên cạnh đó, ASUS cũng hé lộ công nghệ tản nhiệt mới dành cho khe cắm SSD với ký hiệu “3D VC M.2”. Điều này cho thấy khả năng hãng sẽ áp dụng buồng hơi (vapor chamber) cho tản nhiệt M.2.

Trong bối cảnh SSD PCIe 5.0 ngày càng đạt tốc độ cao và sinh nhiệt lớn, giải pháp buồng hơi có thể giúp phân tán nhiệt hiệu quả hơn so với các khối tản nhôm truyền thống, qua đó duy trì hiệu năng ổn định và kéo dài tuổi thọ ổ lưu trữ.

Công nghệ NitroPath DRAM được phổ biến xuống nhiều phân khúc hơn

Về bộ nhớ, dòng Neo được kỳ vọng sẽ phổ cập công nghệ NitroPath DRAM xuống nhiều phân khúc hơn. Trước đây, NitroPath DRAM chỉ xuất hiện trên các bo mạch chủ cao cấp, giúp tối ưu đường dẫn tín hiệu và hỗ trợ DDR5 ở xung nhịp cao với độ ổn định tốt hơn.

Việc mở rộng công nghệ này cho toàn bộ dòng Neo sẽ giúp người dùng AM5 khai thác hiệu năng RAM DDR5 hiệu quả hơn mà không bắt buộc phải lựa chọn các mẫu flagship đắt tiền.

ASUS có thể đã từ bỏ cơ chế Q-Release Slim

Một thay đổi đáng chú ý khác đến từ thiết kế cơ học. Teaser cho thấy ASUS có thể đã từ bỏ cơ chế Q-Release Slim, hệ thống tháo card đồ họa không cần nút bấm từng gây tranh cãi vì nguy cơ ảnh hưởng tới cạnh tiếp xúc PCIe. Trên dòng Neo, hãng nhiều khả năng quay trở lại cơ chế nhả truyền thống, được cải tiến để đảm bảo an toàn và độ bền cho các linh kiện có giá trị cao.

Ngoài các điểm nhấn đã được hé lộ, giới quan sát cũng kỳ vọng ASUS sẽ tiếp tục nâng cấp dung lượng ROM BIOS, hệ thống cấp nguồn, giải pháp tản nhiệt tổng thể và các tính năng EZ DIY nhằm đơn giản hóa quá trình lắp ráp.

Trong bối cảnh AMD được cho là sẽ giới thiệu các CPU Zen 6 và dòng Ryzen X3D mới tại CES 2026, việc làm mới bo mạch chủ AM5 được xem là bước đi hợp lý để đảm bảo khả năng tương thích và tối ưu hiệu năng.

Tại CES 2026, ASUS sẽ công bố thông số kỹ thuật và lộ trình phân phối của dòng bo mạch chủ Neo

CES 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 9/1/2026. Tại sự kiện này, ASUS dự kiến sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, danh mục sản phẩm và lộ trình phân phối của dòng bo mạch chủ Neo. Nếu những gì teaser hé lộ trở thành hiện thực, Neo có thể trở thành bản nâng cấp AM5 đáng chú ý nhất của ASUS trong năm 2026, tập trung vào tính thực dụng, độ ổn định và trải nghiệm người dùng dài hạn.