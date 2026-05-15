SSQ Audio mang âm thanh chuyên nghiệp chuẩn châu Âu đến PLASE Show 2026

Gian afhng SSQ Audio tại PLASE Show 2026

PLASE Show 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 05 năm 2026 (10:00 – 20:00) tại gian hàng số 18, Trung tâm Triển lãm WTC Bình Dương (A19 Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Sân khấu demo chuyên nghiệp ngay trong khuôn viên triển lãm

Điểm đáng chú ý là tại gian hàng SSQ Audio, khách tham quan sẽ được trải nghiệm sân khấu demo chuyên nghiệp ngay trong khuôn viên triển lãm. Với kích thước khoảng 8.000 x 8.000 m, gian hàng của SSQ Audio được thiết kế như một sân khấu hoàn chỉnh, với đầy đủ hệ thống âm thanh touring-grade, bao gồm:

Màn hình LED trung tâm 5.000 x 3.000 mm

Hai bên sân khấu: Hệ thống Line Array LA210 và Banana Array (PL Audio)

Subwoofer công suất lớn B3 Sub (2 x 18" NEO) đặt chiến lược hai bên và phía sau

Các model hỗ trợ: TS21/TS22 + B18 Sub, T6 + Gala 15 Sub, Eco 26/28 install 15 Sub, Pulse S, MP12 + 118Sub, HC TS12 + SUB TSS21, B3 Sub…

Bàn mixer chuyên nghiệp và lối đi hai bên tạo không gian trải nghiệm thực tế

Khách tham quan có thể trực tiếp nghe thử, cảm nhận áp lực âm thanh, độ chi tiết và khả năng phủ sóng của hệ thống line array thực thụ – điều mà trước đây chỉ xuất hiện tại các festival, concert hall hay nhà hát lớn.

Ngoài ra, tại gian hàng của mình, SSQ Audio cũng trưng bày ba sản phẩm chủ lực PL Audio đó là:

1. LA210 Line Array (Made in Germany)

LA210 Line Array

2 x 10" NEO Woofer + 1 x 1.4" NEO Tweeter (linh kiện B&C / Eighteen Sound / Faital Pro / RCF)

Max SPL 139 dB, Độ nhạy 102 dB

Công suất 600 – 1.200 – 2.400 W (RMS/Program/Peak), trở kháng 8 Ω

Góc phủ âm 7° x 120° – đặc trưng line array treo mảng

Kích thước gọn nhẹ 580 x 292 x 500 mm, dễ dàng array tối đa 12 loa

Hoạt động Bi-Amp hoặc Passive, vỏ gỗ ghép lớp phủ PU chống thời tiết.

2. Banana Array (Made in Germany)

Banana Array

6 x 6.5" Woofer + 3 x 1" Tweeter (Multi-Driver Design)

Max SPL 137 dB, Công suất 1.000 – 2.000 – 4.000 W

Góc phủ âm rộng 110° x 25° – phù hợp cả treo lẫn đặt đứng

Trọng lượng siêu nhẹ chỉ 22,5 kg, kích thước 400 x 605 x 280 mm

Dải tần 75 Hz – 21.000 Hz, hoạt động Bi-Amp hoặc Passive.

3. B3 Sub (Made in Germany)

B3 Sub

2 x 18" NEO LF với Voice Coil 4"

Max SPL 140 dB, Công suất 4.000 – 6.000 W, trở kháng 4 Ω

Dải tần 30 – 160 Hz – xuống sâu, lực mạnh, lý tưởng festival & club

Kích thước 1.160 x 580 x 920 mm, thiết kế stackable hoàn hảo.

Tất cả sản phẩm PL Audio được sản xuất 100% tại Đức (Sauerland) từ năm 1986, khung chassis cao cấp, thủ công hoàn toàn, sơn tĩnh điện & vecni cao cấp, bảo hành 5 năm cho loa passive. PL Audio không chỉ bán loa rời mà cung cấp giải pháp đồng bộ với đáp tuyến phẳng, triết lý “trung thực – mạnh mẽ – bền bỉ theo thời gian”.

Đồng thời trong hệ sinh thái âm thanh châu Âu tại gian hàng SSQ Audio còn có rất nhiều sản phẩm ấn tượng khác

Hệ sinh thái âm thanh châu Âu tại gian hàng SSQ Audio

Hệ sinh thái âm thanh châu Âu tại gian hàng SSQ Audio

Bên cạnh PL Audio (Đức), SSQ Audio còn mang đến:

Omega Audio – Made in England

W&DB – Made in Spain

High-Class Audio – Việt Nam / Made in Spain

Đây là lần đầu tiên khán giả Việt Nam được trải nghiệm đồng thời nhiều thương hiệu châu Âu cao cấp trong một không gian trình diễn duy nhất.

SSQ Audio mở rộng dấu ấn tại PLASE Show 2026

SSQ Audio là đơn vị tiên phong âm thanh giải trí gia đình cao cấp tại Việt Nam, thương hiệu uy tín chuyên cung cấp giải pháp âm thanh giải trí gia đình cao cấp, với tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực âm thanh.

Công ty còn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tích hợp thành công mô hình “3 IN 1” (xem phim, nghe nhạc, karaoke) trong cùng một hệ thống, kết hợp công nghệ điều khiển “ONE BUTTON” đơn giản, mang lại trải nghiệm liền mạch và cao cấp cho người dùng.

Với chiến lược sử dụng các sản phẩm xuất xứ châu Âu (Đức, Anh, Tây Ban Nha…) kết hợp giá cả cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, SSQ Audio đã thực hiện nhiều công trình lớn như Biệt thự Giảng Võ (Hà Nội), Biệt thự Riviera Cove (Quận 9, TP.HCM), Euro Village 2 (Đà Nẵng), Vinhomes Victoria Bason (Quận 1, TP.HCM)…

SSQ hiện có showroom trưng bày sản phẩm tại địa chỉ 127K Lê Văn Duyệt, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh và các cửa hàng tại Hà Nội, Thanh Hóa để khách hàng có thể tham quan trải nghiệm.

Tại PLASE Show 2026 năm any, SSQ Audio mở rộng sang phân khúc âm thanh chuyên nghiệp, mang đến giải pháp line array và subwoofer công suất lớn từ PL Audio – minh chứng cho cam kết phát triển toàn diện của thương hiệu.