Nothing ra mắt Headphone (1) Pro cùng đại sứ thương hiệu mới

Được thiết kế dành cho những tín đồ của âm thanh, mong muốn trải nghiệm nghe chi tiết và có khả năng tùy chỉnh cao, Headphone (1) Pro được thiết kế để phá bỏ ranh giới này khi có thể kết hợp cả những tính năng thiết yếu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày như chống ồn chủ động (ANC) với các tính năng chuẩn phòng thu, phục vụ cả việc nghe, sản xuất và phối âm.

Headphone (1) Pro là mẫu tai nghe flagship mới nhất với chất lượng chuẩn phòng thu

Khác với phần lớn tai nghe trên thị trường hiện nay thường chỉ được trang bị một driver, Headphone (1) Pro sở hữu 3 driver, trong đó mỗi driver đảm nhiệm một dải tần riêng biệt. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm âm thanh giàu chi tiết hơn, với âm trầm sâu và mạnh mẽ, giọng hát giàu sắc thái cùng âm thanh nhạc cụ sống động, chân thực.

Driver dynamic dải trầm mang đến âm bass mạnh mẽ, đồng thời tăng độ nhạy để tái hiện những chuyển động tinh tế trong dải âm thấp. Driver dynamic độ chính xác cao giúp giọng hát và âm thanh nhạc cụ trở nên rõ nét, giàu chi tiết và giàu sắc thái hơn. Driver treble xMEMS thế hệ mới giúp dải âm cao trở nên trong trẻo và sắc nét hơn.

Headphone (1) Pro cũng được tinh chỉnh bởi Metropolis Studios

Headphone (1) Pro cũng được tinh chỉnh bởi Metropolis Studios, đơn vị sở hữu chuyên môn được công nhận rộng rãi trong lĩnh vực âm thanh quốc tế.

Bên cạnh đó thì Nothing cũng mang đến kiến thức chuyên sâu về công cụ âm thanh chuyên nghiệp và không gian âm thanh phòng thu từ Metropolis Studios, góp phần tạo nên trải nghiệm nghe ở cấp độ phòng thu.

Công tắc Flat EQ chuyên dụng mang đến cấu hình âm thanh trung tính, phù hợp với các nhà sản xuất và nhà sáng tạo nội dung. Trong khi chế độ Dynamic Spatial Audio “Studio B” mới cho phép người dùng trải nghiệm đặc tính âm học của một phòng phối âm thực tế. Bên cạnh đó, 5 cấu hình Custom EQ mới được thiết kế để làm nổi bật những sắc thái đặc trưng của âm nhạc Anh.

Công tắc Flat EQ chuyên dụng mang đến cấu hình âm thanh trung tính, phù hợp với các nhà sản xuất và nhà sáng tạo nội dung.

Theo Nothing, phần đệm tai cũng được thiết kế lại để tăng khả năng tạo độ kín âm, với vách silicone 8 mm mới bên trong đệm, tạo thành một lớp chắn âm giúp kiểm soát tiếng ồn hiệu quả hơn. Nhờ đó, Headphone (1) Pro hỗ trợ phát âm thanh độ phân giải cao qua kết nối không dây và phát âm thanh có dây qua USB-C, với chất lượng âm thanh lossless, độ trung thực cao lên đến 24-bit/192 kHz. 5 chế độ âm thanh không gian với tính năng theo dõi chuyển động đầu mang đến trải nghiệm nghe đắm chìm, được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của người dùng trong từng thời điểm.

Headphone (1) Pro cũng là phiên bản thể hiện rõ nét của ngôn ngữ thiết kế trong suốt đặc trưng của Nothing. Bạn có thể nhìn thấy những đường nét của kiến trúc 3 driver qua lớp kính Panda Glass 9H chống nứt vỡ và chống trầy xước trên cả hai bên củ tai. Nhôm kết hợp với titan mang đến độ bền cao và vẻ ngoài cao cấp, đồng thời giúp giảm trọng lượng.

Headphone (1) Pro cho thời lượng pin lên đến 68 giờ khi tắt ANC

Cấu trúc cân bằng giúp phân bổ trọng lượng đồng đều nhờ băng đô rộng hơn với lớp đệm dày hơn mang đến sự vừa vặn, giúp Headphone (1) Pro thích ứng mang lại sự thoải mái lâu dài.

Headphone (1) Pro cho thời lượng pin lên đến 68 giờ khi tắt ANC, có đi cùng hỗ trợ sạc nhanh và đạt chuẩn IP52.

Headphone (1) Pro được bán ra với hai phiên bản Đen và Trắng cùng giá bán tại thị trường Mỹ là 399 USD. Sản phẩm dự kiến sẽ mở bán chính hãng tại Việt Nam trong tháng 10 trên các kênh Happy Phone cũng như cửa hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử Shopee Tiktokshop và Lazada

Ảnh minh họa.

Thông tin thêm cho bạn

Bộ ảnh đại sứ thương hiệu Toàn cầu V xuất hiện trong chiến dịch mới Nothing Headphone (1) Pro được thực hiện tại Seoul bởi nhiếp ảnh gia Dorothea Sing Zhang, chiến dịch mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới và cởi mở về quá trình sáng tạo, khắc họa tinh thần thử nghiệm cùng khả năng biến hóa đa dạng trong cách mỗi cá nhân thể hiện bản thân.

Lần hợp tác này tiếp tục cho thấy cam kết của Nothing trong việc đồng hành cùng những nghệ sĩ và gương mặt tiên phong đang góp phần định hình tương lai của âm nhạc và văn hóa đương đại. Trước đó, vào mùa xuân năm 2026, Charli xcx cũng đã gia nhập Nothing với vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu và cổ đông của công ty.

Mùa hè năm nay, Nothing tiếp tục ra mắt Club Nothing (R), quỹ âm nhạc mới dành cho thế hệ những người đang góp phần tạo nên diện mạo mới của văn hóa nightlife.

Từ những hoạt động này, Nothing đang từng bước mở rộng dấu ấn trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế tại giao điểm giữa công nghệ đề cao thiết kế, những đổi mới trong âm thanh và cách văn hóa đương đại không ngừng chuyển mình.

“Tôi rất hào hứng khi được đồng hành cùng Nothing trong một chương mới đầy táo bạo. Headphone (1) Pro thực sự phù hợp với cách tôi sáng tạo, với thiết kế đề cao tinh thần tự do thể hiện bản thân. Rất mong chờ hành trình sắp tới của chúng tôi.” V chia sẻ.

Carl Pei, Đồng sáng lập kiêm CEO của Nothing, cho biết: “V có một bản năng đặc biệt trong việc không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn. Cậu ấy luôn khám phá những màu sắc và phong cách âm nhạc khác nhau, luôn lắng nghe bản năng sáng tạo của mình thay vì đi theo lối mòn. Đó chính là tinh thần mà chúng tôi muốn truyền tải qua Headphone (1) Pro.