Kinh tế số

Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược

Hồng Nhung

Hồng Nhung

20:21 | 29/09/2026
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Thỏa thuận này nhằm đưa chương thử nghiệm hướng tới việc tối ưu hóa quy trình tiếp năng lượng, rút ngắn thời gian chờ đợi và đo lường hiệu quả vận hành thực tế cho cộng đồng tài xế Be.
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Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược
Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược

Chương trình sẽ thí điểm hệ sinh thái hoán đổi pin thông minh dành cho xe máy điện 2 bánh, được thiết kế theo nhu cầu vận hành thực tế của đối tác tài xế BE tại Việt Nam. Cụ thể, cả hai cùng chung tay giải bài toán vận hành thực tế của đội ngũ tài xế công nghệ xe 2 bánh, nhóm người dùng có tần suất di chuyển cường độ cao, cần sự nhanh chóng, linh hoạt và tối ưu chi phí sử dụng phương tiện mỗi ngày.

Khác với hình thức sạc pin truyền thống có thể khiến người dùng phải dành thời gian chờ sạc, giải pháp hoán đổi pin của CGM được phát triển theo định hướng xây dựng một hệ sinh thái linh hoạt và thuận tiện. Trong tương lai, hệ sinh thái này hướng tới khả năng hỗ trợ nhiều dòng xe điện phù hợp, góp phần mang lại thêm lựa chọn di chuyển cho người dùng và tài xế.

Theo đó, chỉ với vài thao tác nhanh chóng, tài xế có thể thay pin đã được sạc đầy sẵn và tiếp tục hành trình. Chương trình thí điểm sẽ kiểm chứng tính khả thi và đo lường độ tương thích của giải pháp trong điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam:

Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược
Chương trình dự kiến sẽ thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình dự kiến sẽ thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh làm nền tảng học hỏi cho kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Trạm đổi pin thông minh sẽ dựa trên dữ liệu hành vi di chuyển thực tế của tài xế BE, sau đó xác định chính xác các vị trí đặt trạm đổi pin thuận tiện nhất, đảm bảo tài xế dễ dàng tiếp cận trên các tuyến đường huyết mạch.

Đồng thời, cả hai bên cũng sẽ xem xét các giải pháp kết nối công nghệ, hướng tới mang lại trải nghiệm vận hành thuận tiện hơn cho tài xế như giúp tài xế dễ dàng theo dõi tình trạng pin, tự động gợi ý trạm đổi pin gần nhất và tìm cửa hàng dịch vụ bảo dưỡng uỷ quyền.

Song song đó, hai bên sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch cho các bước triển khai tiếp theo, bao gồm việc nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ tài chính, ưu đãi hạ tầng và chính sách đồng hành giúp đối tác tài xế dễ dàng tiếp cận chuyển đổi phương tiện trong tương lai.

Thông qua hợp tác này, Be Group với thế mạnh là nền tảng về các dịch vụ xe 2 bánh tại Việt Nam, với cộng đồng hơn 500.000 đối tác tài xế sẽ tạo nên nguồn dữ liệu thực tế phong phú về hành vi di chuyển, tần suất và khung giờ cao điểm. Đây là cơ sở để BE đồng hành thử nghiệm, giúp giải pháp đổi pin thực sự bám sát nhu cầu làm việc hàng ngày của đối tác.

Castrol Gogoro Mobility (CGM) với thế mạnh ở khả năng kết hợp công nghệ hoán đổi pin thông minh đã được kiểm chứng chuẩn toàn cầu từ Gogoro, kết hợp cùng năng lực thương hiệu và mạng lưới dịch vụ uy tín từ Castrol. CGM mang đến giải pháp phần cứng lẫn phần mềm toàn diện, đảm bảo an toàn, độ bền pin và tốc độ xử lý vượt trội.

Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược
Ông Sumeet Wadhwa, Giám đốc điều hành - Castrol Gogoro Mobility

"Chương trình thí điểm này là cơ hội quan trọng để CGM và BE cùng học hỏi. Khi làm việc chặt chẽ với cộng đồng đối tác tài xế của BE, chúng tôi mong muốn hiểu rõ hơn nhu cầu và thực tế vận hành của tài xế, đồng thời đánh giá giải pháp đổi pin trong điều kiện sử dụng thực tế. Những thông tin thu được sẽ là cơ sở để phát triển các giải pháp di chuyển phù hợp với tài xế Việt Nam và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông điện." Ông Sumeet Wadhwa, Giám đốc điều hành - Castrol Gogoro Mobility phát biểu.

Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược
Đại diện Be Group

Đại diện Be Group cũng chia sẻ rằng: "Chúng tôi luôn bắt đầu từ nhu cầu thực tế của đối tác tài xế để tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhất. Hợp tác cùng CGM cho phép BE mang đến một trải nghiệm tiếp năng lượng nhanh chóng, tiện lợi, giúp tài xế giảm bớt thời gian chờ đợi, tối ưu chi phí vận hành và gia tăng hiệu quả công việc mỗi ngày."

Dự án hợp tác cùng CGM là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển BE5X - Trung tâm hỗ trợ đối tác toàn diện do BE phát triển. BE5X là hệ sinh thái kết nối trực tiếp đối tác tài xế với mang lưới doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực phương tiện, tài chính, bảo hiểm, nhiên liệu, học bổng... nhằm gia tăng phúc lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bản thân đối tác và gia đình.

Be Group Castrol Gogoro Mobility đối tác tài xế hệ thống trạm đổi pin xe máy điện

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Hà Nội - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Miền Tây - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,500 ▲100K 142,500 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▼40K 14,250 ▼40K
NL 99.99 13,300 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,200 ▼100K
Trang sức 99.9 13,560 ▼40K 14,160 ▼40K
Trang sức 99.99 13,570 ▼40K 14,170 ▼40K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 139 ▼1250K 142 ▼1277K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 139 ▼1250K 1,421 ▲1279K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,365 ▲1K 141 ▼1268K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲99K 139,604 ▲99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲75K 105,911 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼77548K 9,604 ▼86368K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲61K 86,169 ▲61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲58K 82,361 ▲58K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲42K 58,953 ▲42K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 29/09/2026 23:00
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