Khởi động Giai đoạn 2 dự án 'Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử'

Hội thảo khởi động Giai đoạn 2 của dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" đánh dấu sự tiếp nối của mối quan hệ đối tác thành công nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại số.

Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan nhà nước, các đối tác phát triển, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các nền tảng thương mại số và các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy thương mại quốc tế theo hướng bao trùm và bền vững.

Ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội thảo.

Đánh giá tầm quan trọng của dự án, ông Đào Việt Anh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết, trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành một trong những kênh quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng quốc tế với chi phí hợp lý và hiệu quả cao.

“Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường mà còn là động lực để đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, đại diện Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo.

Dự án "Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử" được Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan (RVO), thông qua Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam thực hiện. Dự án đã và đang tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

Ở Giai đoạn 1 của Dự án từ tháng 10/2024 - tháng 12/2025, hơn 500 doanh nhân được đào tạo về thương mại điện tử và xuất khẩu; 32 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã hiện diện trên nền tảng Alibaba.com và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại số.

Tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trong Giai đoạn 1, RVO tiếp tục hỗ trợ triển khai Giai đoạn 2 từ tháng 7/2026 đến tháng 6/2027. Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên nền tảng Alibaba.com thông qua cơ chế đồng tài trợ chi phí, đồng thời tăng cường hệ sinh thái hỗ trợ rộng hơn thông qua việc thành lập Nhóm Thương mại điện tử Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ Việt Nam, triển khai Chương trình Đào tạo giảng viên nguồn (Training of Trainers - ToT) và tăng cường hợp tác với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp.

Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan nhà nước, các đối tác phát triển, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, các nền tảng thương mại số và các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy thương mại quốc tế theo hướng bao trùm và bền vững.

Thông qua các hoạt động này, dự án không chỉ hướng tới việc nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu của các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số dài hạn, xây dựng các mạng lưới doanh nghiệp vững mạnh hơn và phát triển các quan hệ đối tác thương mại bền vững giữa Việt Nam và Hà Lan.

Tại Hội thảo, các kinh nghiệm và góc nhìn từ Việt Nam, cùng với các câu chuyện thành công của những doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công thông qua thương mại điện tử trong Giai đoạn 1 đã được chia sẻ. Các chuyên gia cũng cung cấp kiến thức nền tảng về thương mại điện tử quốc tế, tiếp thị số và xây dựng thương hiệu quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng con đường xuất khẩu sang châu Âu thông qua nền tảng B2B Alibaba.com.