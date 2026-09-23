PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC chưa được cấp phép tại Việt Nam

Tựa game PUBG được sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế là phiên bản dành cho máy tính (PUBG PC) do Krafton, Hàn Quốc, trực tiếp phát hành trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào đứng ra thực hiện thủ tục xin cấp phép chính thức cho phiên bản này.

Theo quy định hiện hành, trò chơi điện tử trực tuyến thuộc nhóm G1 muốn cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về pháp nhân, giấy phép cung cấp dịch vụ và phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi theo quy định quản lý trò chơi điện tử trên mạng.

PUBG PC chưa được cấp phép phát hành tại Việt Nam. Ảnh: STEAM.

Trong khi đó, PUBG PC hiện tiếp cận người chơi Việt Nam thông qua các nền tảng phân phối xuyên biên giới như Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox và hệ thống website quốc tế. Việc trò chơi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam khiến hoạt động này đặt ra vấn đề về tình trạng phát hành không phép trên thị trường trong nước.

Theo đại diện một nhà phát hành game trong nước, từ trước đến nay đa phần mọi người đều hiểu nhầm tất cả game có tên PUBG là do VNGGames phát hành tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế phiên bản game PUBG Mobile do công ty này phát hành là của Tencent; trong khi đó, phiên bản PUBG PC là của Krafton, game được công ty này trực tiếp phát hành toàn cầu và những người đang chơi phiên bản này tại Việt Nam là chơi game không phép.

PUBG PC và PUBG Mobile có hai nhà phát hành khác nhau. Ảnh: Youtube.

PUBG PC tiếp cận game thủ Việt Nam qua nền tảng quốc tế

Dù chưa được cấp phép, PUBG PC vẫn duy trì khả năng tiếp cận game thủ Việt Nam thông qua các nền tảng quốc tế. Người chơi có thể tải, cài đặt và tham gia trò chơi thông qua hệ thống phân phối của các nền tảng này mà không cần thông qua một nhà phát hành được cấp phép tại Việt Nam.

Cách thức hoạt động xuyên biên giới cũng được thể hiện qua việc Krafton trực tiếp vận hành sản phẩm và tổ chức các hoạt động dành cho cộng đồng người chơi. Trong thời gian dài, nhiều giải đấu PUBG PC đã được tổ chức với sự tham gia của game thủ Việt Nam, trong đó có cả những giải đấu quy mô quốc tế.

PUBG PC tiếp cận game thủ Việt Nam thông qua các nền tảng quốc tế. Ảnh: PUBG.

Đáng chú ý, hoạt động thi đấu trực tiếp tại Việt Nam từng gặp trở ngại do tình trạng pháp lý của trò chơi. Tháng 3/2019, giải PUBG Southeast Asia Championship Season 1 dự kiến tổ chức tại Hà Nội đã bị yêu cầu dừng trước thời điểm khai mạc do phiên bản PUBG trên máy tính chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Sau sự việc này, các hoạt động thi đấu PUBG PC dành cho cộng đồng gamg thủ Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra, trong đó hình thức trực tuyến được sử dụng phổ biến. Việc tổ chức online giúp nhà tổ chức duy trì hoạt động với người chơi trong nước mà không phải triển khai một sự kiện thi đấu trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đại diện một nhà phát hành game trong nước, Krafton từng liên hệ với các nhà phát hành trong nước để hợp tác phát hành PUBG PC tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này không đi đến kết quả do khác biệt về phương án vận hành và yêu cầu tuân thủ quy định trong nước.

PUBG PC là game có nội dung bắn súng, chứa yếu tố bạo lực. Ảnh: PUBG.

Đại diện nhà phát hành này cũng thông tin thêm, thực tế Krafton cũng từng liên hệ với các nhà phát hành trong nước để hợp tác phát hành game này tại Việt Nam. Tuy nhiên, công ty này chỉ muốn các nhà phát hành trong nước xin giúp giấy phép là chính, còn lại họ sẽ tự vận hành và không chấp nhận sửa đổi game, để phù hợp với các quy định pháp luật tại Việt Nam.

Chính vì thế, các nhà phát hành trong nước đã từ chối hợp tác, bởi đây là game có nội dung bắn súng, nên rất “nhạy cảm”; đặc biệt là có các yếu tố bạo lực, hay giao diện đồ hoạ trong game có nhiều phân cảnh không phù hợp, nếu không chỉnh sửa theo quy định sẽ gây nhiều hệ luỵ.

Tác động đến thị trường game Việt Nam

Việc một trò chơi chưa được cấp phép nhưng vẫn tiếp cận người dùng trong nước trong thời gian dài đặt ra nhiều vấn đề đối với công tác quản lý thị trường game.

Trước hết, hoạt động này tạo ra sự khác biệt về nghĩa vụ giữa doanh nghiệp trong nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Các nhà phát hành trong nước phải thực hiện thủ tục cấp phép, thẩm định nội dung và đáp ứng các yêu cầu quản lý trước khi đưa trò chơi đến người dùng.

Trong khi đó, trò chơi được cung cấp trực tiếp từ nước ngoài vẫn có thể tiếp cận cộng đồng game thủ thông qua các nền tảng quốc tế mà không cần thẩm định nội dung và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Đây là sự bất công đối với các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Việc PUBG PC được phát hành trái phép là bất công lớn đối với các nhà phát hành trong nước. Ảnh: PUBG.

Việc các nhà phát hành game trong nước phải làm rất nhiều thủ tục và tuân thủ các quy định để được cấp phép phát hành game tại Việt Nam; việc PUBG PC phát hành công khai không phép tại thị trường trong nước thời gian dài vừa qua là một sự bất công lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

Một vấn đề khác là khả năng quản lý doanh thu và nghĩa vụ tài chính đối với các dịch vụ xuyên biên giới. Khi người dùng tiếp cận trò chơi thông qua nền tảng quốc tế và giao dịch với đơn vị ở nước ngoài, cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh, doanh thu và nghĩa vụ thuế trở nên phức tạp hơn so với mô hình phát hành thông qua doanh nghiệp trong nước.

Tình trạng này cũng đặt ra câu hỏi về quyền lợi của người chơi. Khi tranh chấp tài khoản, giao dịch hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ xảy ra, người dùng có thể phải làm việc trực tiếp với đơn vị cung cấp ở nước ngoài và nền tảng phân phối quốc tế.

Sự việc của PUBG PC đặt ra nhiều dấu hỏi về công tác quản lý dịch vụ game xuyên biên giới. Ảnh: PUBG.

Với cộng đồng thể thao điện tử, việc một trò chơi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý nhưng vẫn duy trì hệ thống giải đấu và hoạt động cộng đồng trong nước cũng tạo ra những rủi ro nhất định. Sự kiện giải PUBG Southeast Asia Championship Season 1 dự kiến tổ chức tại Hà Nội đã bị yêu cầu dừng trước thời điểm khai mạc, cho thấy các giải đấu offline có thể phải dừng tổ chức khi sản phẩm chưa đáp ứng điều kiện pháp lý.

Từ trường hợp PUBG PC, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở một trò chơi cụ thể mà còn liên quan đến việc quản lý các dịch vụ game xuyên biên giới. Khi người chơi có thể tiếp cận sản phẩm trực tiếp từ nước ngoài, cơ quan quản lý phải xử lý đồng thời vấn đề cấp phép, nội dung, doanh thu, thuế, dữ liệu và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ.