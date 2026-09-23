Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Hội nghị Snapdragon Summit 2026 là sự kiện thường niên lần thứ 9 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 (Ảnh Qualcomm)

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 9 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 nhằm giới thiệu các nền tảng bộ xử lý di động và chip flagship mới nhất cũng như mở rộng hệ sinh thái Snapdragon sang các thiết bị PC (với Snapdragon X Elite), thiết bị đeo và XR.

Nhằm giới thiệu bộ đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Ảnh Tuấn Lê)

Được biết, cả hai nền tảng này đều kết hợp hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý thông minh trên thiết bị, cùng nhiều cải tiến đột phá từ AI, gaming, camera đến khả năng kết nối. Đại diện Qualcomm cũng cho biết các thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ sớm được ra mắt trên các các dòng điện thoại thông minh cao cấp từ những nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thương hiệu di động thông minh hàng đầu thế giới, bao gồm Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, Samsung, vivo, Xiaomi và ZTE.

“Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chúng tôi ra mắt không chỉ một mà là hai nền tảng di động chủ lực hoàn toàn mới, mang đến những trải nghiệm AI tác nhân có khả năng phản hồi tức thì, mang tính cá nhân hóa cùng năng lực thích ứng linh hoạt. Khi kỷ nguyên AI tác nhân tiếp tục phát triển, chiến lược phát triển nhiều dòng sản phẩm chủ lực giúp chúng tôi vượt qua những giới hạn của công nghệ di động, đồng thời trang bị những tính năng AI cải tiến mới nhất trên nhiều dòng thiết bị cao cấp hơn. Việc thiết kế hai nền tảng tiên tiến này mang lại cho các OEM nhiều lựa chọn hơn để cùng định hình năng lực của thế hệ trải nghiệm di động thông minh và cá nhân hóa tiếp theo.” Ông Chris Patrick, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Mảng Thiết bị Di động tại Qualcomm Technologies, Inc. cho biết.

Là nền tảng di động mạnh mẽ nhất của Qualcomm Technologies, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 mang đến những năng lực AI đột phá cùng hiệu năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu của các mẫu điện thoại Android tiên tiến nhất hiện nay.

Nền tảng di động mạnh mẽ nhất của Qualcomm Technologies mang đến những năng lực AI đột phá cùng hiệu năng vượt trội (Ảnh Tuấn Lê)

Cụ thể, ngoài hỗ trợ các trợ lý ảo mang đến những trải nghiệm nhanh hơn, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 còn mang tính cá nhân hóa và đáng tin cậy hơn, tự động thích ứng với hành vi của người dùng trong suốt ngày dài.

Đồng thời vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 cũng giúp nâng tầm trải nghiệm chơi game trên thiết bị di động nhờ công nghệ Adreno Neural Fusion mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm mang lại cảm giác nhập vai sống động, chất lượng hình ảnh phong phú cùng thời lượng chơi game dài hơn.

Khả năng quay chụp tích hợp trí tuệ nhân tạo với sự hỗ trợ của chuẩn video chuyên nghiệp nâng cao (Advanced Professional Video - APV) và tính năng kiểm soát điểm ảnh thông minh (Intelligent Pixel Control). Các công nghệ này giúp hệ thống hiểu rõ hơn về bối cảnh và nâng cao chất lượng hình ảnh, từ đó cho ra những bức ảnh và thước phim tự nhiên, chân thực hơn.

Được sản xuất trên cùng quy trình 2nm tiên tiến, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 vận hành nhờ CPU Qualcomm Oryon™ được thiết kế riêng, GPU Qualcomm® Adreno™ với kiến trúc được tái thiết kế và NPU Qualcomm® Hexagon™ tiên tiến. Sự kết hợp này giúp nền tảng đưa các tính năng đột phá về AI, gaming, xử lý hình ảnh và kết nối – tương tự như trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đến với nhiều dòng điện thoại thông minh cao cấp hơn.

Các thiết bị trang bị Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon® 8 Elite Gen 6 sẽ sớm được ra mắt trên các dòng điện thoại thông minh chủ lực của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới.

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Thông tin thêm về các nền tảng di động mới xem thêm tại Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Các thông tin bổ sung hoặc toàn bộ nội dung sự kiện có tại Snapdragon Summit Event Hub.