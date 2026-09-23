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Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

09:38 | 23/09/2026
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Đó là Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon® 8 Elite Gen 6, bộ đôi mang đến trải nghiệm di động cao cấp mới vừa được Qualcomm giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị Snapdragon Summit 2026 đang diễn ra tại Mỹ.
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Chúng ta sẽ có một thế hệ điện thoại thông minh mới với đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới
Hội nghị Snapdragon Summit 2026 là sự kiện thường niên lần thứ 9 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 (Ảnh Qualcomm)

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 9 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026 nhằm giới thiệu các nền tảng bộ xử lý di động và chip flagship mới nhất cũng như mở rộng hệ sinh thái Snapdragon sang các thiết bị PC (với Snapdragon X Elite), thiết bị đeo và XR.

Chúng ta sẽ có một thế hệ điện thoại thông minh mới với đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới
Nhằm giới thiệu bộ đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Ảnh Tuấn Lê)

Được biết, cả hai nền tảng này đều kết hợp hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý thông minh trên thiết bị, cùng nhiều cải tiến đột phá từ AI, gaming, camera đến khả năng kết nối. Đại diện Qualcomm cũng cho biết các thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ sớm được ra mắt trên các các dòng điện thoại thông minh cao cấp từ những nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thương hiệu di động thông minh hàng đầu thế giới, bao gồm Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, Samsung, vivo, Xiaomi và ZTE.

“Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chúng tôi ra mắt không chỉ một mà là hai nền tảng di động chủ lực hoàn toàn mới, mang đến những trải nghiệm AI tác nhân có khả năng phản hồi tức thì, mang tính cá nhân hóa cùng năng lực thích ứng linh hoạt. Khi kỷ nguyên AI tác nhân tiếp tục phát triển, chiến lược phát triển nhiều dòng sản phẩm chủ lực giúp chúng tôi vượt qua những giới hạn của công nghệ di động, đồng thời trang bị những tính năng AI cải tiến mới nhất trên nhiều dòng thiết bị cao cấp hơn. Việc thiết kế hai nền tảng tiên tiến này mang lại cho các OEM nhiều lựa chọn hơn để cùng định hình năng lực của thế hệ trải nghiệm di động thông minh và cá nhân hóa tiếp theo.” Ông Chris Patrick, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Mảng Thiết bị Di động tại Qualcomm Technologies, Inc. cho biết.

Là nền tảng di động mạnh mẽ nhất của Qualcomm Technologies, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 mang đến những năng lực AI đột phá cùng hiệu năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu của các mẫu điện thoại Android tiên tiến nhất hiện nay.

Chúng ta sẽ có một thế hệ điện thoại thông minh mới với đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới
Chúng ta sẽ có một thế hệ điện thoại thông minh mới với đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới
Chúng ta sẽ có một thế hệ điện thoại thông minh mới với đôi vi xử lý (SoC) di động nhanh nhất thế giới

Nền tảng di động mạnh mẽ nhất của Qualcomm Technologies mang đến những năng lực AI đột phá cùng hiệu năng vượt trội (Ảnh Tuấn Lê)

Cụ thể, ngoài hỗ trợ các trợ lý ảo mang đến những trải nghiệm nhanh hơn, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 còn mang tính cá nhân hóa và đáng tin cậy hơn, tự động thích ứng với hành vi của người dùng trong suốt ngày dài.

Đồng thời vi xử lý Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 cũng giúp nâng tầm trải nghiệm chơi game trên thiết bị di động nhờ công nghệ Adreno Neural Fusion mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm mang lại cảm giác nhập vai sống động, chất lượng hình ảnh phong phú cùng thời lượng chơi game dài hơn.

Khả năng quay chụp tích hợp trí tuệ nhân tạo với sự hỗ trợ của chuẩn video chuyên nghiệp nâng cao (Advanced Professional Video - APV) và tính năng kiểm soát điểm ảnh thông minh (Intelligent Pixel Control). Các công nghệ này giúp hệ thống hiểu rõ hơn về bối cảnh và nâng cao chất lượng hình ảnh, từ đó cho ra những bức ảnh và thước phim tự nhiên, chân thực hơn.

Được sản xuất trên cùng quy trình 2nm tiên tiến, Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 vận hành nhờ CPU Qualcomm Oryon™ được thiết kế riêng, GPU Qualcomm® Adreno™ với kiến trúc được tái thiết kế và NPU Qualcomm® Hexagon™ tiên tiến. Sự kết hợp này giúp nền tảng đưa các tính năng đột phá về AI, gaming, xử lý hình ảnh và kết nối – tương tự như trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đến với nhiều dòng điện thoại thông minh cao cấp hơn.

Các thiết bị trang bị Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 và Snapdragon® 8 Elite Gen 6 sẽ sớm được ra mắt trên các dòng điện thoại thông minh chủ lực của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới.

Để cập nhật góc nhìn và đánh giá chi tiết từ các đối tác chiến lược trong ngành, truy cập Snapdragon Summit Partner Quote Sheet để biết thêm chi tiết.

Thông tin thêm về các nền tảng di động mới xem thêm tại Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Các thông tin bổ sung hoặc toàn bộ nội dung sự kiện có tại Snapdragon Summit Event Hub.

Qualcomm Hội nghị Snapdragon Summit 2026 Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6 Snapdragon® 8 Elite Gen 6 nền tảng di động mạnh mẽ nhất thế giới

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Hải Phòng

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▲600K 145,500 ▲600K
Cập nhật: 23/09/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,250 ▲60K 14,550 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▲60K 14,600 ▲60K
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,910 ▲60K 14,510 ▲60K
Trang sức 99.99 13,920 ▲60K 14,520 ▲60K
Cập nhật: 23/09/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,425 ▲6K 14,552 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,425 ▲6K 14,553 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142 ▼1272K 145 ▼1299K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142 ▼1272K 1,451 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Cập nhật: 23/09/2026 11:45
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Cập nhật: 23/09/2026 11:45

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