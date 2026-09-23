Trung Quốc đặt bốn định hướng cho viễn thông thời AI

Theo C114, tại diễn đàn chính thuộc chuỗi sự kiện ICT Trung Quốc 2026 diễn ra ngày 22/9, ông Lưu Úc Lâm (Liu Yulin), Vụ trưởng Vụ Phát triển Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, cho biết Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc đặc biệt coi trọng phát triển viễn thông và trí tuệ nhân tạo. Ông cho biết Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng hạ tầng thông tin và tăng tốc phát triển AI. Gần đây, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp và đưa ra định hướng chiến lược về quy hoạch, xây dựng “sáu mạng lưới”, trong khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin xác định gắn kết sâu kinh tế số với kinh tế thực là trọng tâm để thúc đẩy viễn thông và AI phát triển đồng thời.

Ông Lưu Úc Lâm, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, phát biểu tại Triển lãm Thông tin và Truyền thông Quốc tế Trung Quốc 2026 (PT EXPO China 2026). Ảnh: C114

Theo đánh giá của ông Lưu Úc Lâm, hạ tầng viễn thông Trung Quốc đã đạt những bước tiến mới khi năng lực mạng lưới bước vào giai đoạn song gigabit, với cả mạng cáp quang và mạng di động đều đạt tốc độ gigabit, trong khi sự phối hợp giữa mạng truyền dẫn và năng lực tính toán ngày càng được mở rộng, đưa quy mô năng lực tính toán AI của Trung Quốc vào nhóm dẫn đầu thế giới. Về công nghệ, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới về tỷ lệ đơn đăng ký bằng sáng chế thiết yếu theo tiêu chuẩn 5G, đồng thời thuộc nhóm đi đầu trong nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn cho các công nghệ mũi nhọn như 5G-A và 6G. Ở lĩnh vực ứng dụng, 5G, AI và Internet công nghiệp đang được tích hợp sâu vào nền kinh tế thực, thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình như sản xuất thông minh, cảng thông minh và mỏ thông minh, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp.

Theo ông Lưu Úc Lâm, trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi công nghiệp. Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định định hướng chiến lược xây dựng mạng tính toán thống nhất trên toàn quốc, đẩy nhanh đổi mới AI và các công nghệ số khác, đồng thời triển khai chương trình hành động “Trí tuệ nhân tạo+”, qua đó xác định những định hướng mới cho ngành viễn thông Trung Quốc.

Triển lãm Thông tin và Truyền thông Quốc tế Trung Quốc năm nay lấy chủ đề “Mạng mạnh, tính toán thịnh, trí tuệ hội tụ hệ sinh thái”, tập trung vào xu hướng phát triển AI và mối quan hệ tương hỗ giữa viễn thông với trí tuệ nhân tạo, khi hai lĩnh vực cùng thúc đẩy đổi mới và mở rộng không gian ứng dụng. Từ định hướng này, ông Lưu Úc Lâm đưa ra 4 kiến nghị đối với ngành.

Thứ nhất, xây hạ tầng đi trước để phổ cập năng lực tính toán: Đầu tư hạ tầng thông tin thông minh và tổng hợp, đồng thời tăng tốc phát triển mạng viễn thông thế hệ mới. Trung Quốc sẽ củng cố 4 lớp mạng gồm mạng nền tảng, mạng không gian, mạng quốc tế và mạng hội tụ, nâng khả năng vận hành thông minh, độ an toàn, sức chống chịu và mức độ xanh của hạ tầng. Nước này cũng tối ưu phân bổ tài nguyên tính toán AI, nâng hiệu quả cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận năng lực tính toán.

Thứ hai, dồn lực cho 6G và các công nghệ mới: Tập trung vào đổi mới công nghệ, từ thông tin di động, thông tin quang, thông tin vệ tinh đến nghiên cứu và xây dựng tiêu chuẩn 6G. Trung Quốc cũng thúc đẩy kết hợp 6G với AI, nghiên cứu hợp nhất cảm biến, truyền thông, tính toán và trí tuệ, đồng thời phát triển các lĩnh vực như AI hiện thân và giao diện não máy tính.

Thứ ba, đưa AI vào nhiều lĩnh vực: Đưa công nghệ viễn thông và AI vào sâu hơn trong nền kinh tế, khuyến khích doanh nghiệp viễn thông dùng AI nâng cấp hoạt động và tăng hiệu quả. Trung Quốc sẽ mở rộng ứng dụng 5G, cáp quang gigabit và AI trong sản xuất, giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, đồng thời khai thác dữ liệu theo hướng chuẩn hóa và tìm kiếm các kịch bản ứng dụng 6G.

Thứ tư, mở cửa và tăng cường hợp tác quốc tế: Mở rộng lĩnh vực viễn thông và triển khai các chương trình thí điểm mở cửa dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng cho nhà đầu tư nước ngoài. Trung Quốc cũng cho biết sẽ tăng giao lưu quốc tế, tham gia quản trị số toàn cầu và thúc đẩy xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn có sự đồng thuận rộng rãi, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp các nước tham gia xây dựng mạng viễn thông tại Trung Quốc.